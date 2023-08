Stratégies d’épargne pour les achats de la rentrée

Il y a deux week-ends, Anne Zarifa et ses enfants se sont assis pour dresser une liste de vêtements dont ils auraient besoin pour la prochaine année scolaire après avoir fouillé leurs placards pour se débarrasser de tout ce qui était trop petit ou usé.

Cette mère de trois enfants montréalaise affirme que retarder les achats de la rentrée jusqu’à la dernière minute peut être une erreur coûteuse pour les parents – une erreur qu’il est plus important que jamais d’éviter en période d’inflation élevée. Zarifa a déclaré qu’elle essayait d’anticiper le week-end annuel de la fête du Travail en commençant sa frénésie au début du mois d’août, ce qui lui laisse également plus de temps pour rechercher des accords.

« Je trouve que si vous cherchez à économiser de l’argent, les articles soldés partent vite et les tailles (de vêtements) sont choisies très rapidement », a déclaré Zarifa, dont le fils James entre en 5e année et les jumelles Clara et Nora est sur le point de commencer la 2e année.

« Donc, je pense que se donner un peu de temps est une bonne chose. Faire un plan, établir un budget pour ne pas dépenser trop. »

Mais Zarifa a déclaré que la clé la plus importante de sa stratégie pour économiser de l’argent à chaque rentrée scolaire était d’acheter des articles d’occasion. Elle s’appuie sur la plateforme en ligne Poshmark, où les vendeurs annoncent des articles dont ils n’ont plus besoin à un prix généralement plus abordable que celui que Zarifa dit trouver dans son centre commercial local.

« Je trouve qu’en ce moment, tout est plus cher en général », dit-elle. « Vous voulez que votre dollar aille un peu plus loin. »

Un nouveau sondage réalisé par PC Financial révèle que 46 pour cent des Canadiens sont plus inquiets au sujet de leurs finances en cette rentrée scolaire que les années précédentes.

Selon NerdWallet, les parents canadiens qui envisagent de faire leurs achats pour la rentrée scolaire cette année s’attendent à dépenser en moyenne 524 $ pour ces achats, puisque plus d’un quart ont l’intention d’acheter moins de fournitures scolaires que les années précédentes en raison de l’inflation.

Plus de la moitié déclarent qu’ils prévoient d’effectuer ces achats lors d’événements de vente.

Natasha Macmillan, directrice des services bancaires courants chez Ratehub.ca, a déclaré qu’il était clair que les parents canadiens « ressentent ce pincement » cette année dans un contexte d’augmentation du coût de la vie.

Elle a déclaré que faire un inventaire pour identifier les fournitures de la dernière année scolaire qui peuvent être réutilisées devrait être la première étape pour réduire les coûts.

« Je sais que lorsque nous étions enfants, nous achetions des classeurs neufs presque chaque année et cela me stupéfie que nous l’ayons fait », a déclaré Macmillan.

« Pouvez-vous réutiliser vos classeurs ? Qu’avez-vous à la maison que vous pouvez rayer de votre liste ? »

Après cela, il est préférable d’établir un budget « car c’est facile d’aller vite dans les excès ». Macmillan recommande également de « faire des achats de manière stratégique » en gardant un œil sur les coupons sur les offres de rentrée.

« Et il n’est pas nécessaire que ce soit toujours en août, que ce soit en commençant si tôt ou même en attendant une semaine ou deux en septembre », a-t-elle déclaré.

« Il se peut que des offres supplémentaires soient mises en ligne comme une autre option pour économiser de l’argent. »

Pour Robert Malcolm, économiser de l’argent implique généralement d’attendre la fin d’une saison pour les ventes. Mais il trouve que cette stratégie fonctionne mieux lorsqu’il prépare ses achats pour l’année suivante, puisque les T-shirts et les shorts ne seront plus nécessaires à mesure que le temps se refroidit.

« Je suppose que je me considère un peu comme un parent bizarre parce que je magasine avec une saison de retard », a déclaré Milton, en Ontario. papa, dont le fils Matthew est sur le point de commencer la maternelle.

Pour le moment, il se concentre sur l’achat de vêtements d’été pour l’année prochaine alors que les magasins vident leurs stocks saisonniers, mais il se concentrera bientôt sur la recherche d’articles pour la rentrée scolaire dont Matthew a besoin pour septembre 2024.

« Je sais que cela demande un peu de diligence raisonnable. Mais c’est essentiellement ainsi que j’ai pu économiser une somme d’argent ridicule », a déclaré Malcolm.

« Cela est né d’une nécessité parce que votre enfant ne peut pas aller à l’école sans vêtements. Il grandit constamment. Vous cherchez, surtout maintenant, des moyens d’économiser de l’argent et vous cherchez à maximiser chaque dollar. »

Malcolm a ajouté qu’il participe à de nombreux sondages en ligne rémunérés, qui récompensent souvent les participants avec des cartes-cadeaux pouvant être appliquées aux magasins où se trouvent des vêtements ou des fournitures scolaires.

« Il y a toujours des accords sur certaines choses », a-t-il déclaré.

Il recommande aux autres parents de faire en sorte que leurs enfants « participent au processus » afin que même s’ils recherchent des réductions, ils parviennent toujours à trouver les produits que leurs enfants apprécieront.

« Je suppose que quand (Matthew) grandira, il aura une opinion du genre : ‘J’aime cette chemise parce qu’elle est bleue ou parce que celle-ci est rouge' », a déclaré Malcolm. « Si vous les impliquez, cela devient un peu plus acceptable. »

Zarifa prévient de ne pas trop se laisser emporter, soulignant l’importance de l’aspect pratique lors des achats de la rentrée.

« Je pense qu’à mesure que les enfants grandissent, ils commencent à s’intéresser davantage aux marques », a-t-elle déclaré.

« Si je devais sortir et courir au centre commercial et acheter tout ce qu’ils veulent en fonction des marques qu’ils commencent à aimer, je pense que je serais fauché. »



Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 25 août 2023.