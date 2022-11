Stratégies de gestion de la dépression résistante au traitement (TRD)

Quels sont les meilleurs traitements pour le TRD ?

Au cours des 15 dernières années, nous avons eu une introduction bienvenue de différentes stratégies fondées sur des preuves pour traiter TRD. Ils impliquent des médicaments et des techniques impliquant une stimulation ou une inhibition cérébrale, appelée neuromodulation.

Médicament. Pour TRD, nous allons au-delà des médicaments classiques contre la dépression comme les inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine (ISRS) et les inhibiteurs du recaptage de la sérotonine et de la noradrénaline (IRSN).

Nous pouvons utiliser des médicaments comme les antidépresseurs tricycliques, le lithium, les hormones thyroïdiennes et les inhibiteurs de la monoamine oxydase (IMAO). Nous pouvons les combiner avec d’autres médicaments, comme les antipsychotiques atypiques, la buspirone ou d’autres stabilisateurs de l’humeur. La combinaison d’options est énorme.

La kétamine est un ancien médicament anesthésique dont il a été démontré qu’il aide à soulager le TRD en quelques heures. C’est une grande différence par rapport aux médicaments typiques contre la dépression, qui peuvent prendre des semaines. Il y a eu une certaine controverse autour de la kétamine, mais elle offre de l’espoir pour les cas graves avec des options limitées.

Neuromodulation. Il s’agit d’une stratégie de traitement qui utilise des méthodes physiques, comme les courants électriques, pour stimuler votre cerveau.

Un type est la thérapie électroconvulsive (ECT). Il a été mal décrit dans les films et a alimenté la désinformation et la méfiance, mais c’est une méthode très sûre et efficace pour traiter la dépression. L’ECT envoie une petite dose d’électricité dans votre cerveau pour modifier la chimie de votre cerveau et inverser vos symptômes.