Stratégies de communication pour les malentendants pendant les Fêtes – Shaw Local

La saison des fêtes rassemble la famille, les amis et le plaisir. Cependant, pour ceux qui ont une perte ou une déficience auditive, la saison peut être une période difficile. De nombreuses activités de vacances impliquent de la musique forte, ce qui rend difficile la participation des personnes malentendantes.

Il peut être difficile pour les personnes qui ont du mal à entendre de suivre les conversations lorsque plusieurs personnes parlent en même temps. Il existe de nombreuses façons de rendre la période des fêtes plus inclusive pour les personnes malentendantes.

Réduire les bruits de fond. Éteignez la musique des fêtes et la télévision.

Gardez les zones de communication bien éclairées. Les signaux non verbaux et la lecture labiale peuvent faciliter la communication.

Gardez une ligne de mire ouverte et essayez d’organiser des sièges circulaires. Retirez les grands centres de table pour que les invités puissent se voir. Les sièges circulaires permettent également à chacun de se voir plus facilement.

À tour de rôle en parlant

N’ayez pas peur de demander à quelqu’un de reformuler ou de répéter quelque chose que vous ne comprenez pas.

Si vous ou quelqu’un d’autre avez du mal à entendre, soyez patient.

Modifiez les activités pour les rendre plus accessibles.

Essayez de développer des jeux ou des activités qui ne nécessitent pas d’audition, comme des charades.

Faites attention aux niveaux de volume lorsque vous parlez.

Ne criez pas, car cela peut rendre encore plus difficile la compréhension des malentendants.

Si vous suivez ces conseils et stratégies, les vacances peuvent être agréables pour les malentendants.

Il est essentiel de créer un environnement accueillant et accessible à tous. Prenez le temps de planifier et de penser aux autres malentendants pour vous assurer que les festivités des fêtes incluent tout le monde.

Avec un petit effort supplémentaire, les malentendants peuvent se sentir chez eux pendant les vacances. Avec les bonnes stratégies et approches, tout le monde peut profiter de la période des Fêtes.

En cette saison des fêtes, le Wallace Center for Hearing & Speech souhaite que tout le monde puisse en profiter. En utilisant des stratégies de communication, vous pouvez rendre les vacances plus amusantes et inclusives pour tout le monde.

