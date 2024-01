Stratégies de base pour le confort acoustique dans l’architecture résidentielle

Maison avec terrasse près de Demachiyanagi / atelier Luke © Yohei Sasakura

Au sein d’une ville, différents facteurs sont pris en compte en matière de logement, tels que la localisation, la proximité des services, la mobilité, l’accès à la lumière naturelle, la vue et le niveau de bruit. Ces considérations sont particulièrement cruciales dans les zones densément peuplées, avec une plus grande pertinence pour les appartements situés dans des immeubles de grande hauteur. En revanche, lors de la conception d’une maison, des facteurs spécifiques sont intrinsèquement pris en compte. On suppose qu’une résidence unifamiliale est située à l’écart des centres-villes animés, ce qui entraîne des déplacements plus longs pour accéder aux services. La disponibilité de la lumière naturelle est influencée par l’emplacement du bâtiment sur le terrain, et le bruit est minimisé car les zones résidentielles sont généralement éloignées des environnements urbains animés.

+ 15

Néanmoins, ces hypothèses peuvent dépendre du contexte spécifique de la ville. En matière de bruit, les efforts de prévention visent généralement à empêcher les sons extérieurs de pénétrer dans le bâtiment. Cependant, la dissipation du bruit de l’intérieur vers l’extérieur est également une préoccupation importante. Dans les bâtiments verticaux, l’influence du bruit entre les appartements peut être considérée comme un avantage ou un inconvénient pour les résidents. Dans une maison, cette question est également évoquée, quoique moins fréquemment. Il ne faut cependant pas oublier que les salles de télévision suréquipées ou certains modes de vie peuvent gêner les maisons voisines, voire les résidents d’un même foyer.

Maison de campagne / zaa © Paolo Belvedere

Il existe des nuances subtiles dans la propagation du son qui peuvent être atténuées dans certains contextes ; il est donc crucial de différencier les matériaux et leurs propriétés concernant le son pour atteindre les performances attendues. Lorsqu’il s’agit d’isolation acoustique (empêcher la propagation du son), cela implique le volume, la masse et la densité. Cependant, au-delà de la simple prévention de la propagation du son, un environnement idéal nécessite une absorption acoustique pour éviter les réverbérations perturbatrices pendant les activités. Cela implique moins de densité et de volume. Pour des performances acoustiques excellentes et contrôlées, la conception architecturale doit être complétée par un plan d’ingénierie acoustique bien exécuté. Dans d’autres cas, il est avantageux pour les professionnels de l’architecture d’avoir une certaine compréhension technique de la manière d’obtenir les résultats acoustiques souhaités dans les espaces.

Maison Manantial / Apaloosa Estudio de Arquitectura y Diseño © Jaime Navarro

Les rénovations ou les constructions résidentielles peuvent ne pas nécessiter le contrôle acoustique complexe requis dans une salle de spectacle. Cependant, cela ne signifie pas qu’ils ne nécessitent aucune attention acoustique. Pour améliorer le confort sonore des habitations, qu’elles soient autonomes, situées en milieu urbain ou au sein de pièces individuelles, des stratégies de conception essentielles sont à mettre en œuvre. Avant de choisir des matériaux isolants ou absorbants, il est crucial de déterminer l’effet sonore souhaité, qu’il s’agisse de réduire le bruit ou d’améliorer la propagation du son. Selon le concept du projet, la propagation du son peut être intentionnellement souhaitée. Par exemple, dans la maison Butantã de Paulo Mendes da Rocha et João de Gennaro, les murs ne touchent volontairement pas le plafond, afin que le son des espaces communs s’infiltre dans les espaces privés et vice versa. Dans des contextes plus conventionnels, des choix spécifiques d’application et de matériaux peuvent améliorer le confort acoustique des résidences.

Bois

Le bois est principalement utilisé, également à des fins acoustiques. Après tout, il est esthétique et facilement disponible sur le marché de la construction. Lorsqu’il est utilisé comme plafond, revêtement de sol ou revêtement mural, le bois aide à absorber une partie des ondes sonores tout en améliorant l’attrait visuel de l’espace. Les panneaux à lattes ou en retrait peuvent réduire davantage la réflexion sonore par rapport à une surface lisse du même matériau. Si le bois n’est pas directement fixé à la surface sous-jacente, vous pouvez utiliser l’espace entre eux pour introduire une couche de laine de roche ou autre matériau isolant. Cela améliore les performances acoustiques de l’environnement.

Maison Individuelle à Bonlez / LRARCHITECTES

Maison individuelle à Bonlez / LRARCHITECTES © Maxime Vermeulen

Maison pour violoncelliste / Unagru Architecture Urbanisme

Maison pour violoncelliste / Unagru Architecture Urbanisme © Building Narratives

Maison rouillée / OK PLAN ARCHITECTES

Maison rouillée / OK PLAN ARCHITECTES © BoysPlayNice

Maison avec terrasse près de Demachiyanagi / atelier Luke

Maison avec terrasse près de Demachiyanagi / atelier Luke © Yohei Sasakura

Liège

Issu du bois, le liège est obtenu à partir de l’écorce du chêne-liège (Quercus suber). De ce fait, il partage ses propriétés thermo-acoustiques et peut être utilisé comme revêtement ou enduit. De par sa nature biologique, le liège se présente comme une option respectueuse de l’environnement. Cependant, la récolte de la matière première pour la production de liège implique des arbres âgés de 25 à 30 ans, un calendrier qui contredit les exigences généralement rapides associées à la construction. Néanmoins, le liège utilisé dans la construction peut également provenir de processus de recyclage ou des déchets générés lors de sa production.

Maison des châtaigniers / João Mendes Ribeiro

Maison des Châtaigniers / João Mendes Ribeiro © José Campos

Maison à Praia Grande / Atelier Data

Maison à Praia Grande / Atelier Data © Richard John Seymour

La Maison du Bois, de la Paille et du Liège / LCA Architetti / luca compri architetti

La Maison du Bois, de la Paille et du Liège / LCA Architetti © Simone Bossi

Murs épais ou composites

Un aspect important de l’isolation acoustique repose sur des enceintes robustes capables d’empêcher les « fuites » de son. Des murs d’une masse et d’une épaisseur importantes, ainsi que d’une inertie thermique élevée, empêchent efficacement la transmission du bruit d’un espace ou d’un bâtiment à un autre. Que ce soit entre les pièces ou entre une résidence et ses environs, les enceintes denses ou composites, appelées structures sandwich, associant deux couches externes avec une âme en matériau thermique, acoustique ou double isolant, bloquent la fuite du bruit. Cependant, l’isolation à elle seule ne garantit pas la qualité sonore dans l’espace où le son est produit. Par conséquent, en plus des enceintes efficaces, il est idéal de disposer d’un traitement sonore approprié à l’environnement spécifique.

Studio 4×4 / Thérèse Mascaro

Studio 4×4 / Teresa Mascaro © Cristiano Mascaro

Maison de campagne / zaa

Maison de campagne / zaa © Paolo Belvedere

gjG House / BLAF Architectes

Maison gjG / BLAF Architecten © Stijn Bollaert

Toiture composite

À l’instar des enceintes verticales, la toiture peut être doublée, traitée ou combinée pour améliorer les performances acoustiques dans l’espace. Les tuiles sandwich sont faciles à installer en raison de leur nature standardisée. Cependant, il est également possible d’obtenir un effet similaire en combinant différents matériaux. Là encore, du bois peut être utilisé ou des matériaux isolants peuvent être placés entre le plafond et la dalle. La possibilité de combiner des matériaux a du sens dans des processus qui permettent l’autoconstruction, comme le montre le cas de la toiture Domotej utilisée dans la maison Manancial.

Casa Mantiqueira / ARKITITO Arquitetura

Maison Mantiqueira / ARKITITO Arquitetura © Maíra Acayaba

New Moon House / Vivian Hunnicutt architectes et associations

New Moon House / Vivian Hunnicutt arquitetas et associadas © Oka fotografia

Maison Manantial / Apaloosa Estudio de Arquitectura y Diseño

Maison Manantial / Apaloosa Estudio de Arquitectura y Diseño © Jaime Navarro

Les principes fondamentaux pour améliorer les performances acoustiques d’un projet sont divers et peuvent être combinés et explorés : ils couvrent les matériaux, les techniques et la forme de la construction. La compréhension fondamentale de l’interaction du son avec n’importe quelle surface marque le début d’une conception acoustique réussie. Son développement s’alignera sur les exigences du programme et du contexte, qu’il s’agisse de viser le silence ou l’amplification.