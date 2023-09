"Stratégie politique ?" Le chef du BJP critique le leader du DMK "Sanatana" Remarque

Le BJP a intensifié ses attaques contre le bloc d’opposition INDE suite à la déclaration controversée d’Udhayanidhi Staline sur le Sanatan Dharma. La dernière attaque en date est venue du chef du parti, JP Nadda.

« Le DMK est l’un des éléments les plus importants et les plus forts de l’alliance Ghamandiya de l’opposition. Le chef du DMK et ministre en chef du Tamil Nadu, le fils du ministre MK Staline, Udhayanidhi Staline, a proclamé l’abolition du Sanatan Dharma. Il a assimilé l’abolition du Sanatan Dharma à l’éradication du paludisme et de la dengue à transmission vectorielle. « , a déclaré JP Nadda.

Le chef du BJP a également remis en question le Mohabbat ki Dukan de Rahul Gandhi, une tentative du chef du Congrès de contrer la haine présumée dans le pays.

« Je voudrais demander au chef du Congrès, Rahul Gandhi, ce que vend son Mohabbat ki Dukan, s’il vend le même venin anti-Sanatan Dharma craché par le ministre du Tamil Nadu. L’alliance Ghamandiya de l’opposition doit nous dire si cette stratégie politique d’abolition de Sanatan Dharma a été produit lors du récent brainstorming de Mumbai. L’alliance de l’opposition se présentera-t-elle aux prochaines élections avec un programme politique visant à abolir le Sanatan Dharma ? » a déclaré M. Nadda.

Le chef du BJP a également signalé aujourd’hui le « Jan Ashirwad Yatra » depuis Chitrakoot. Il se terminera le 22 septembre au célèbre temple Ram Raja, dans le district de Niwari, au Bundelkhand.

« J’appelle les personnes présentes ici pour le début du Jan Ashirwad Yatra à faire le vœu de déraciner l’alliance d’opposition Ghamandiya lors des prochains scrutins en raison de cette idéologie anti-Sanatan Dharma », a ajouté M. Nadda.

Le leader du BJP a exhorté la population à faire en sorte que le BJP remporte les élections à l’Assemblée et également au Centre lors des prochaines élections de Lok Sabha afin d’aider le pays à devenir la troisième économie mondiale.

Soulignant les travaux de développement réalisés dans l’État, M. Nadda a déclaré que l’État avait été transformé.

« Qu’il s’agisse de la construction de routes, du revenu par habitant, de l’ouverture de nouvelles facultés de médecine ou de la croissance industrielle et agricole, le Madhya Pradesh, sous le BJP et le règne de Shivraj Singh Chouhan, a fait des progrès rapides dans tous les domaines de développement. L’État est le numéro un du pays. dans divers domaines, notamment la propreté et l’assainissement, le développement de villes intelligentes, la conservation de l’eau et de nombreux projets majeurs du gouvernement Modi, notamment ceux du Premier ministre Swamitva Yojana, du Premier ministre Awas Yojana et du Premier ministre Matru Vandana Yojana », a déclaré M. Nadda.

Au cours des trois prochains jours, quatre autres Jan Ashirwad Yatras seront signalés par les ministres de l’Union Amit Shah, Rajnath Singh et Nitin Gadkari.

Ces cinq yatras parcourront plus de 10 500 kilomètres, passant par 210 des 230 circonscriptions de l’Assemblée du Madhya Pradesh avant d’arriver à Bhopal.

Le Karyakarta Mahakumbh du 25 septembre sera prononcé par le Premier ministre Narendra Modi.