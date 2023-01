Stratégie juridique et politique pour laisser le FBI fouiller le domicile de Biden

WASHINGTON (AP) – La décision du président Joe Biden autorisant le FBI à perquisitionner son domicile dans le Delaware la semaine dernière l’expose à une nouvelle attention négative et à de l’embarras à la suite des découvertes antérieures de documents classifiés dans ce domicile et dans un ancien bureau. Mais c’est un calcul juridique et politique qui, espère-t-il, portera ses fruits à long terme alors qu’il se prépare à se faire réélire.

La perquisition remarquable de près de 13 heures par des agents du FBI au domicile du président en exercice à Wilmington est le dernier œil au beurre noir politique pour Biden, qui a promis de rétablir la propriété du bureau après le mandat tumultueux de son prédécesseur, Donald Trump.

Mais avec ses actions, Biden fait plus que simplement se conformer aux enquêteurs fédéraux chargés d’enquêter sur la découverte des dossiers. Le président vise à montrer que, contrairement à Trump, il n’a jamais eu l’intention de conserver des documents classifiés – une distinction clé qui, selon les experts, diminue les risques de responsabilité pénale.

Le porte-parole de la Maison Blanche, Ian Sams, a déclaré lundi que les propres avocats de Biden avaient invité le FBI à mener la perquisition. “Il s’agissait d’une offre proactive volontaire des avocats personnels du président au DOJ pour avoir accès au domicile”, a-t-il déclaré, ajoutant que cela reflétait “à quel point” Biden prend la question au sérieux.

Mary McCord, une ancienne haut responsable de la sécurité nationale du ministère de la Justice, a déclaré: “Si j’étais avocate et que je représentais le président des États-Unis et que je voulais montrer:” Je suis pleinement coopératif et je tiens à projeter la transparence au public américain, et je prends cela au sérieux », je pense que c’est le conseil que je donnerais également.

Cela ne veut pas dire qu’elle approuve sa gestion des documents.

“Je pense que c’est une erreur qu’il ait eu ces documents là-bas”, a-t-elle déclaré. “Cela montre des lacunes à la fin de l’administration”, lorsque Biden terminait son mandat de vice-président sous Barack Obama.

Les avocats personnels de Biden ont découvert pour la première fois des documents classifiés le 2 novembre, une semaine avant les élections de mi-mandat, alors qu’ils vidaient un bureau que Biden avait utilisé au Penn Biden Center à Washington. Depuis cette découverte initiale, l’équipe de Biden a adopté une approche accommodante de l’enquête, même si elle n’a pas été complètement transparente en public.

Ils n’ont pas reconnu la première découverte avant les élections, bien qu’ils aient rapidement informé les Archives nationales, renvoyé les documents le lendemain de leur découverte et coordonné les recherches et découvertes ultérieures avec le ministère de la Justice.

Ils ne font pas non plus obstacle aux entretiens avec le personnel, y compris Kathy Chung, l’assistante exécutive de Biden lorsqu’il était vice-président, qui a aidé à superviser l’emballage des boîtes qui ont été emmenées au Penn Biden Center.

Elle se sent une certaine responsabilité mais n’avait “absolument” aucune connaissance de l’emballage de documents classifiés, selon une personne familière avec sa pensée. La personne a parlé sous couvert d’anonymat pour discuter d’une enquête en cours.

Biden lui-même a déclaré qu’il était surpris que les documents soient en sa possession. Jeudi dernier, frustré par toute cette concentration, il a déclaré aux journalistes : “Il n’y a pas là-bas.”

Tout correspond à un thème : Biden et ses assistants soutiennent que la mauvaise gestion des documents n’était pas intentionnelle. En ce qui concerne l’éventuelle exposition légale de Biden, la question de l’intention est essentielle : la loi fédérale n’autorise personne à stocker des documents classifiés dans un endroit non autorisé, mais ce n’est un crime passible de poursuites que lorsqu’il est découvert que quelqu’un a “sciemment” retiré les documents de un endroit convenable.

Pourtant, accueillir la recherche du FBI pourrait se retourner contre vous en fonction de ce qui pourrait être trouvé. La semaine dernière, les agents ont pris possession d’une série supplémentaire d’articles avec des marques classifiées, ainsi que de certaines des notes manuscrites et des documents de Biden de son mandat de vice-président et sénateur.

Cela s’ajoute aux documents déjà remis par les avocats de Biden. Les agents pourraient également choisir de fouiller le Penn Biden Center et l’autre domicile de Biden à Rehoboth Beach, Delaware, alors que l’enquête se poursuit. Sams a refusé de dire si Biden approuverait des recherches supplémentaires, renvoyant l’affaire au DOJ – qui a demandé à la Maison Blanche de ne pas publier les recherches à l’avance.

Les critiques de la gestion de l’affaire par Biden sont venues des démocrates ainsi que des républicains. Le sénateur Dick Durbin, D-Ill., président de la commission judiciaire du Sénat, a déclaré que le président devrait être “embarrassé par la situation”.

“Je pense qu’il devrait avoir beaucoup de regrets”, a ajouté le sénateur Joe Manchin, DW.Va. Même les propres avocats de Biden l’ont qualifié d'”erreur”.

Les républicains, quant à eux, ont cherché à utiliser leurs nouveaux pouvoirs à la Chambre, où ils ont retrouvé la majorité ce mois-ci, pour enquêter sur le traitement des documents par Biden et espèrent tirer parti de l’enquête.

“Il est troublant que des documents classifiés aient été stockés de manière inappropriée au domicile du président Biden pendant au moins six ans, ce qui soulève des questions sur qui a pu consulter ou avoir accès à des informations classifiées”, a écrit le président de la surveillance de la Chambre, James Comer, R-Tenn. en demandant des journaux de visiteurs à la résidence de Biden.

Répondant aux demandes de Comer pour des copies des documents pris au domicile de Biden, le bureau de l’avocat de la Maison Blanche a déclaré lundi qu’il n’en avait plus la possession. Il a déclaré que la Maison Blanche « tiendrait compte des intérêts de surveillance légitimes », tout en « respectant la séparation des pouvoirs et les obligations constitutionnelles et statutaires du pouvoir exécutif en général et de la Maison Blanche en particulier ».

Trump et certains de ses partisans ont été francs, affirmant que Biden est coupable d’une pire mauvaise gestion de documents classifiés que les démocrates accusent avec moralité Trump d’être. L’ancien président est sûr d’appuyer vigoureusement sur cette accusation alors qu’il fait campagne pour regagner la Maison Blanche.

L’enquête sur Trump se concentre également sur des documents classifiés qui se sont retrouvés dans une maison. Dans ce cas, cependant, le ministère de la Justice a délivré une assignation à comparaître pour le retour de documents que Trump avait refusé de rendre, puis a obtenu un mandat et saisi plus de 100 documents lors d’une perquisition dramatique en août dans son domaine de Floride, Mar-a-Lago. . Des agents fédéraux enquêtent sur les violations potentielles de trois lois fédérales, dont une qui régit la collecte, la transmission ou la perte d’informations de défense en vertu de la loi sur l’espionnage.

En 2016, lorsque le FBI a recommandé de ne pas engager de poursuites pénales contre Hillary Clinton pour des e-mails classifiés qu’elle a envoyés et reçus via un serveur privé lorsqu’elle était secrétaire d’État, le directeur du FBI de l’époque, James Comey, a déclaré que le ministère de la Justice – en choisissant les affaires à saisir siècle dernier – a recherché des preuves d’intention criminelle, des indications de déloyauté envers les États-Unis, la rétention de grandes quantités de documents classifiés ou tout effort d’obstruction à la justice.

Il n’est pas clair si les agents de l’enquête Biden ont progressé au-delà de la question de l’intention. La Maison Blanche n’a pas répondu aux questions clés, y compris comment des informations classifiées de son temps en tant que vice-président auraient pu se retrouver dans sa maison du Delaware. Mais le procureur général Merrick Garland a nommé un avocat spécial pour diriger l’enquête compte tenu de la politique sensible qui l’entoure.

Garland a déclaré lundi, en réponse à une question : « Nous n’avons pas de règles différentes pour les démocrates ou les républicains. … Nous appliquons les faits en vertu de la loi dans chaque cas d’une manière neutre et non partisane. C’est ce que nous faisons toujours et c’est ce que nous faisons dans les affaires auxquelles vous faites référence.

Un test clé des limites de la stratégie de Biden tourne autour de la question de savoir si le président acceptera un entretien avec des enquêteurs fédéraux si on le lui demande. Jusqu’à présent, les responsables de la Maison Blanche ont refusé de dire si ou dans quelles conditions il le ferait.

Il pourrait également y avoir des conséquences en dehors des poursuites pénales pour tout membre du personnel reconnu coupable d’avoir mal géré des documents classifiés, y compris des ramifications sur les habilitations de sécurité nécessaires au travail de sécurité nationale.

Pendant ce temps, Biden et son équipe tentent de recentrer les médias et le public sur son agenda. L’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré qu’elle ne répondrait pas aux questions sur l’enquête lors de ses briefings quotidiens, renvoyant plutôt la plupart des questions au ministère de la Justice, aux avocats de la Maison Blanche ou aux avocats personnels de Biden.

Zeke Miller, Eric Tucker et Colleen Long, Associated Press