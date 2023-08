Stratégie. Innovation. Compassion. – Actualités de la capitale Kelowna

– Mots de Lauren Kramer Photographie de Lia Crowe

De son bureau à Du siège social de BlueShore Financial à North Vancouver, Diane Dou peut voir le célèbre pont Lions Gate de Vancouver et sa ville d’adoption des 23 dernières années. En tant que directrice de l’expérience de la coopérative de crédit, elle dirige la stratégie et les opérations de gestion de patrimoine, de centre de solutions et de réseau de succursales.

Il s’agit d’un rôle vaste qui nécessite un état d’esprit stratégique, une pensée innovante et un style de leadership empreint de compassion, mais Diane aime son travail et est enthousiasmée par l’avenir de BlueShore.

Sa vie a considérablement changé depuis qu’elle a quitté la Chine pour Vancouver en 2000. À l’époque, alors âgée d’une vingtaine d’années, Diane ne maîtrisait pas bien l’anglais et n’avait ni amis ni famille au Canada. Elle a loué une chambre au sous-sol et a passé ses huit premiers mois à chercher du travail.

« Les voyages ne m’étaient pas étrangers car j’avais travaillé dans l’industrie aérienne en Chine », se souvient-elle. « Mais j’ai vite réalisé que voyager quelque part en tant que visiteur et déménager dans un endroit pour construire une nouvelle vie sont deux choses totalement différentes. »

Diane a commencé à s’installer après avoir obtenu un emploi d’ingénieur logiciel et d’architecte de données chez HSBC. Au cours des trois années suivantes, elle a réalisé que sa préférence allait aux affaires plutôt qu’aux technologies de l’information. Alors, lorsqu’un manager lui a donné l’opportunité de passer de l’un à l’autre, Diane a sauté sur l’occasion. Dans son nouveau poste, elle a utilisé les données des transactions bancaires pour élaborer une stratégie d’engagement client.

« Cela a été un point de rupture dans ma carrière : la prise de conscience de la puissance de la technologie pour le secteur bancaire », a-t-elle déclaré. « J’ai réalisé que je pouvais ajouter de la valeur, influencer et avoir un impact sur quelque chose qui me passionnait, et ma carrière a décollé assez rapidement. »

La passion de Diane consistait à utiliser les données de transactions des clients pour révéler le côté émotionnel de la gestion financière et à utiliser ces informations pour concevoir et mettre en œuvre des solutions bancaires qui aideraient à gérer plus efficacement les parcours des clients et leurs événements de vie.

« Les services financiers sont un secteur axé sur les émotions », réfléchit-elle. « C’est une entreprise axée sur la compassion et qui consiste à aider les gens à gérer leur santé financière et leur bien-être, l’une des choses les plus intimes et fondamentales de la vie. Mais l’industrie dans son ensemble se concentre davantage sur les transactions, l’efficacité, la création de revenus et de bénéfices. La plupart des banques oublient d’examiner les difficultés et les succès que connaissent les clients.

Grâce à son expérience d’architecte de données, Diane pouvait facilement lire les transactions financières pour retracer le parcours émotionnel des clients de la banque. Elle s’est donné pour mission de créer des stratégies qui pourraient aider les clients à traverser ce voyage émotionnel et à créer des impacts positifs dans leur vie financière. Elle poursuit cette mission aujourd’hui chez BlueShore Financial.

Femme, notamment chinoise, en plein essor dans le secteur bancaire et financier, Diane a rapidement attiré l’attention. Les médias chinois ont demandé des interviews, lui demandant de partager son histoire de réussite dans un nouveau pays. Diane s’est conformée mais tempère le récit en soulignant qu’elle s’estime extrêmement chanceuse.

« Les dirigeants sous lesquels j’ai travaillé m’ont aidée en me donnant l’opportunité de déployer mes ailes », note-t-elle. « Il y a beaucoup d’immigrants talentueux dans ce pays, mais les gens ne reconnaissent pas toujours leur potentiel et ne leur donnent pas toujours la chance de briller. »

Diane se démarque parmi ces immigrants par sa ténacité et sa détermination. Alors qu’elle travaillait à la HSBC, elle a étudié une maîtrise en administration des affaires à l’Université Simon Fraser, alors qu’elle était enceinte de son fils. Ce fut une expérience difficile qui lui a demandé de jongler entre le travail et les études et les exigences du mariage, et elle admet qu’il était difficile de garder toutes les balles en l’air en même temps.

« Lorsque vous poursuivez votre carrière et découvrez qui vous êtes dans un nouveau pays, vous devenez une personne différente », réfléchit-elle. « Je viens d’un milieu chinois traditionnel où les femmes ont tendance à se concentrer sur le foyer, et à mesure que ma carrière décollait, cela a eu un impact sur mon mariage. »

Diane est devenue mère célibataire lorsque son fils avait deux ans. Mais rien ne l’a ralentie.

Elle a passé 16 ans chez HSBC, pour finalement devenir directrice des opérations de la division banque de détail et gestion de patrimoine de l’entreprise. Elle a fait la transition vers le secteur des coopératives de crédit lorsqu’elle s’est jointe à Prospera Credit Union, et a ensuite occupé le poste de leader du marché des services financiers d’Ernst & Young dans l’Ouest canadien, où elle a dirigé le cabinet de conseil pour les banques régionales, les coopératives de crédit, les sociétés de capitaux privés et les services de gestion de patrimoine. sociétés de gestion.

Début 2023, elle a rejoint BlueShore Financial où elle dirige la stratégie de vente au détail et de gestion de patrimoine de la coopérative de crédit.

« Mon travail consiste à diriger le canal de distribution qui fournit des résultats spécifiques en fonction des besoins de nos clients », explique-t-elle. « Mon rôle est axé sur l’expérience client et le type d’expérience que nous pouvons offrir aux clients pour les soutenir dans leur étape de vie, leurs besoins financiers et leurs aspirations. Nous concevons une expérience haut de gamme et l’adaptons à chaque individu dans le but de renforcer la santé financière, le bien-être financier et la résilience financière dans la vie des gens.

L’expérience en succursale de BlueShore s’inspire uniquement de la côte Ouest, utilisant la musique, l’éclairage, la décoration, l’aromathérapie et même un concierge pour favoriser une expérience zen dans ses 12 succursales, réparties entre Vancouver, Burnaby, la Côte-Nord et la mer. vers le couloir du ciel.

Alors qu’elle accepte son nouveau poste, Diane a de grandes ambitions.

«Je veux que BlueShore continue d’être connue comme l’une des rares institutions financières à se concentrer sur les services bancaires émotionnels», dit-elle. « Mais il est également crucial que BlueShore soit à la pointe et innovant dans la manière dont nous proposons une expérience à la fois physique et numérique. Notre objectif est de traiter les gens comme ils souhaitent être traités.

C’est un message que Diane transmet également dans son travail bénévole. Bénévole de longue date auprès des communautés vulnérables qui comprennent des femmes et des filles victimes de violence domestique, des réfugiés et d’autres populations moins fortunées, elle fait du bénévolat pour plusieurs organisations à but non lucratif situées dans le Downtown Eastside de Vancouver. Cet été, elle cuisine et sert un déjeuner gratuit à l’Union Gospel Mission avec son fils.

«Je crois fermement qu’il faut donner l’exemple et faire preuve de compassion», dit-elle. « Je veux que mon fils comprenne que nous avons une vie privilégiée et que nous devrions utiliser ce privilège pour aider les autres. »

