Stratégie d’investissement dans les technologies climatiques : éléments essentiels pour décarboner le gaz naturel

par Freddie Sarhan, PDG de Sapphire Technologies

Le gaz naturel a un énorme potentiel pour accélérer la réduction des émissions mondiales, assurer la sécurité énergétique grâce à la transition énergétique et minimiser le coût total pour atteindre les objectifs de zéro émission nette d’ici 2050. Selon Ernst et Young, le pétrole et le gaz représentent 55 % de la consommation mondiale d’énergie. Alors que le passage des centrales électriques au charbon aux centrales au gaz naturel a entraîné une diminution de 32 % des émissions totales du secteur énergétique américain entre 2005 et 2019, selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), l’industrie du gaz naturel doit se décarboner considérablement pour atténuer les émissions. les effets les plus désastreux du changement climatique au cours de ce siècle.

En effet, selon un rapport de mai 2023 de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), pour atteindre le scénario Net Zero d’ici 2050, il faudrait une réduction de 50 % des émissions de pétrole et de gaz naturel, ce qui, selon l’AIE, coûtera 600 milliards de dollars par an, soit environ 600 milliards de dollars par an. 10 % de l’investissement mondial global dans la transition énergétique requis pour atteindre les objectifs de 2050.

Même si cette somme peut paraître immense, un investissement efficace dans des technologies critiques pourrait s’avérer moins coûteux que d’autres technologies. L’un de ces groupes de technologies est le CCUS, qui fait référence à la capture du carbone provenant de sources ponctuelles ou de l’atmosphère, ainsi qu’aux technologies associées nécessaires au transport, au stockage et à l’utilisation de ce CO2. Selon le AIE« Le CCUS est la seule solution pour lutter contre les émissions de CO2 liées au traitement du gaz naturel. »

Que cela soit vrai ou non, si le prix de la technologie CCUS continue de baisser, elle pourrait potentiellement réduire le coût de la décarbonisation du secteur énergétique. Données récentesmontre le coût de la décarbonisation du secteur électrique américain pourrait être réduit de 300 milliards de dollars si les centrales électriques au gaz naturel étaient équipées d’une technologie de captage du carbone. Le AIE estime que sans investir dans le stockage du carbone, il en coûtera aux États-Unis 40 % de plus pour parvenir aux mêmes réductions d’émissions de CO2.

De même, il existe des technologies qui pourraient réduire immédiatement le coût de la décarbonisation du transport du gaz naturel. Par exemple, Sapphire Technologies développe et fabrique des systèmes de récupération d’énergie qui exploitent la puissance de l’expansion du gaz pour produire une électricité fiable et propre. Les systèmes FreeSpin® In-line Turboexpander (FIT) de Sapphire sont conçus pour convertir l’énergie gaspillée dans les processus de réduction de pression en énergie électrique sans interrompre les opérations, et peuvent être utilisés dans les pipelines, les puits, les liquéfacteurs, les centrales électriques et les systèmes de stockage d’énergie.

Chaque système FreeSpin génère jusqu’à 2,6 GWh d’énergie propre chaque année, suffisamment pour éclairer 700 foyers à New York et compenser 2 000 tonnes d’équivalent CO2, l’équivalent de 4 360 barils de pétrole consommés. Cela permet aux opérateurs intermédiaires de compenser leurs coûts électriques et de réduire leurs émissions de carbone en utilisant de l’électricité 100 % verte pour alimenter leurs opérations.

Freddie Sarhan, Sapphire Technologies PDG

En plus de minimiser le coût de la décarbonisation du secteur énergétique, des technologies telles que le CCUS et les systèmes de récupération d’énergie ont également le potentiel de générer de nouvelles sources de revenus pour les entreprises énergétiques. Par exemple, dans le cas du captage du carbone, le CO2 a des applications à des fins industrielles, pour la production de carburants synthétiques, et peut faciliter la production d’hydrogène propre à partir du gaz naturel.

Un investisseur majeur dans la technologie CCUS, ExxonMobil, qui, selon ses propres dires, données représentent 40 % de toutes les activités de captage du carbone dans le monde, annoncé en 2021, cet investissement dans le CCUS représentera une part importante de leur investissement de 15 milliards de dollars dans les technologies à faible émission de carbone. Chevron a également annoncé un investissement dans des startups de captage et d’élimination du carbone Carbone propre et Svante en 2022. Exxon et Chevron citent tous deux leur investissement dans les technologies CCUS comme étant un élément crucial pour soutenir leurs stratégies globales en matière d’hydrogène et de biocarburants.

Les systèmes de récupération d’énergie, comme FIT, peuvent également aider les entreprises énergétiques à générer de nouvelles sources de revenus et à compenser le coût de la décarbonation de leurs infrastructures. Par exemple, Sapphire Technologies a annoncé un partenariat avec la principale société américaine d’infrastructures énergétiques, Tallgrass, une société d’infrastructures critiques de premier plan, pour collaborer sur la plus grande installation de technologie de turbodétendeur au monde. Tallgrass vendra de l’électricité verte produite par les systèmes FIT installés tout au long de ses pipelines.

Pertinent: Une collaboration responsable entre l’élimination du carbone et le pétrole et le gaz est intelligente pour notre planète

Cela dit, à l’exception peut-être de l’application du CO2 pour la récupération assistée du pétrole, les sources de revenus pour des technologies telles que le CCUS et les systèmes de récupération d’énergie sont encore immatures. C’est pourquoi il est important que les incitations gouvernementales soutiennent également les investissements dans cette technologie essentielle à la décarbonation du gaz naturel. L’UE a récemment annoncé un programme de 3 milliards d’euros pour l’investissement dans l’innovation et le développement du CCUS et la création d’une infrastructure de stockage de carbone à l’échelle de l’UE.

Aux États-Unis, l’Inflation Reduction Act (IRA) a augmenté de 70 % les crédits d’impôt disponibles pour chaque tonne de capture de carbone. Les crédits associés peuvent également s’avérer avantageux pour les opérateurs de gaz naturel existants qui cherchent à intégrer des technologies propres dans les infrastructures existantes ou à investir davantage dans leurs plateformes d’énergie propre. Par exemple, le programme de réinvestissement des infrastructures énergétiques (EIR) qui « garantira des prêts à des projets visant à rééquiper, rééquiper, réutiliser ou remplacer des infrastructures énergétiques qui ont cessé leurs activités, ou permettre à des infrastructures énergétiques d’être exploitées pour éviter, réduire, utiliser ou séquestrer les polluants atmosphériques ». ou émissions anthropiques de gaz à effet de serre » selon le Département de l’énergie (DOE).

Le crédit d’impôt pour la production de carburants propres (PTC), le crédit d’impôt pour l’investissement dans les carburants propres (ITC) et le crédit d’impôt pour la production d’hydrogène pourraient tous théoriquement être appliqués à des projets qui exploitent le CCUS pour aider à produire de l’hydrogène vert ou des biocarburants.

Pertinent: Sapphire Technologies obtient un financement de série B de 10 millions de dollars pour accélérer les solutions d’énergie propre

Selon un McKinsey Selon une analyse, l’adoption du CCUS doit être multipliée par 120 d’ici 2050 pour que les pays puissent atteindre leurs engagements en matière de zéro émission nette. Bien que cela semble une tâche ardue, l’impact des investissements existants devrait motiver les sociétés énergétiques, les investisseurs privés et les décideurs politiques à redoubler d’efforts pour soutenir ce domaine d’investissement crucial.

Le OGCI,une initiative dirigée par des PDG visant à accélérer l’action vers un avenir net zéro conformément à l’Accord de Paris qui représente 30 % des sociétés pétrolières et gazières, a récemment publié un rapport sur l’impact 2022 des investissements de leurs membres dans les technologies propres. Les entreprises membres ont investi 24,3 milliards de dollars (soit 4 % de l’investissement annuel que l’AIE estime nécessaire au secteur de l’énergie) dans diverses technologies de décarbonation. Une partie de cet investissement a été consacrée à la technologie CCUS.

Le résultat a été la création de 40 pôles CCUS susceptibles d’éliminer jusqu’à 300 millions de tonnes de CO2 par an d’ici 2030. Cela équivaut à la fermeture de 80 centrales électriques au charbon ou à la suppression des émissions de 67 millions de voitures. Si c’est ce que 4 % d’investissement peut réaliser, imaginez l’impact mondial d’atteindre 100 % des objectifs d’investissement que l’AIE a mis notre industrie au défi d’orienter vers la transition énergétique.