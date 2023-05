Stratégie de plafond de la dette de Biden : a-t-il bousillé les discussions avec McCarthy ?

Au milieu de la crise persistante du plafond de la dette et des négociations stop-start entre la Maison Blanche et les républicains de la Maison, une réalisation décevante pour les libéraux se fait sentir : le président Biden finira probablement par faire des concessions substantielles sur les réductions de dépenses pour éviter la crise.

Alors, beaucoup se demandent : Biden et les démocrates ont-ils tout gâché ?

Après la dernière fois que nous avons eu une confrontation comme celle-ci, en 2011, de nombreux démocrates ont conclu que leur propre parti l’avait bâclée. Ils pensaient que le président Obama n’aurait pas dû négocier avec les républicains sur le plafond de la dette, qu’il avait trop donné sur les dépenses et qu’il avait encouragé le GOP à faire des demandes similaires à l’avenir.

Pourtant, malgré les propos initiaux de Biden sur la tenue ferme et non sur la négociation, et malgré les rêves des commentateurs libéraux d’utiliser l’autorité exécutive pour désamorcer la bombe du plafond de la dette, les choses semblent s’être terminées exactement au même endroit.

Pour comprendre pourquoi, il convient de retracer les choix tactiques et stratégiques que la Maison Blanche et les démocrates du Congrès ont faits au cours des derniers mois. Certains ont en effet mal résisté.

Mais à mon avis, les attentes des libéraux de rester fermes en refusant de négocier, ou en contournant entièrement les républicains du Congrès, n’étaient pas liées à la réalité. Il n’y avait aucun moyen évident et réalisable d’éviter cette crise. Les réductions de dépenses de quelque nature que ce soit étaient inévitables une fois que le GOP a pris la Chambre, et la question qui reste est de savoir à quel point elles finiront par être mauvaises.

La stratégie de la Maison Blanche – et comment elle a mal tourné – brièvement expliquée

Pour éviter de répéter ce qu’ils considéraient comme les erreurs d’Obama, la Maison Blanche de Biden a commencé avec une stratégie à deux volets.

Premièrement, ils ont dit qu’ils ne négocieraient pas du tout le plafond de la dette, exigeant qu’il soit retiré de la table – bien que le problème ici soit qu’ils aient toujours su qu’ils devraient négocier avec le GOP sur les dépenses plus tard cette année. Les républicains contrôlent la Chambre et le financement du gouvernement expire le 30 septembre, il faudrait donc toujours discuter du financement du gouvernement, qui relève de la catégorie de la politique normale.

Deuxièmement, Biden et ses alliés ont tenté d’attirer l’attention sur les exigences extrêmes de la politique républicaine, tentant de gagner une bataille d’opinion publique pour que le GOP recule.

Nous avons vu cette stratégie en action lors du discours sur l’état de l’Union en février, lorsque Biden a affirmé que certains républicains voulaient que « l’assurance-maladie et la sécurité sociale cessent tous les cinq ans ». Quelques républicains ont soutenu des propositions comme celle-ci, et les programmes de droits avaient été dans le collimateur du GOP dans le passé. Mais pendant le discours de Biden, les membres républicains du Congrès ont vivement protesté contre la revendication du président, et la chambre a rapidement été remplie d’acclamations bipartites pour défendre les deux programmes de droits pour les personnes âgées.

En mars, Biden a publié son propre budget et a commencé à appeler les républicains de la Chambre à proposer leur propre budget. Maintenant, lorsque la crise de 2011 a eu lieu, il s’était avéré assez difficile pour le GOP de s’entendre sur tout ce qu’ils pouvaient faire passer par la Chambre. Cette année, la faible majorité de McCarthy et sa difficulté à aligner les votes pour devenir président semblaient pouvoir annoncer un désarroi similaire.

Le pari de la Maison Blanche était peut-être que McCarthy tomberait à plat – et que peut-être, en conséquence, les républicains modérés de la Chambre se sépareraient du parti pour adopter une augmentation «propre» du plafond de la dette. Ou peut-être que le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, interviendrait, conclurait un accord et sauverait la mise.

Ce n’est pas comme ça que ça a marché. Défiant les attentes de Washington, McCarthy a adopté son plan de dépenses à la Chambre fin avril (ne contenant aucune réduction de la sécurité sociale ou de l’assurance-maladie), et les modérés du GOP et McConnell sont restés en phase avec lui.

McCarthy a également commencé à aiguiller Biden sur son refus de négocier le plafond de la dette. Soudain, c’est Biden qui ressemblait à celui qui était déraisonnable – après tout, McCarthy voulait juste parler (de réductions de dépenses importantes tout en gardant en otage la cote de crédit de la nation). Des groupes d’affaires extérieurs et certains modérés démocrates ont commencé à faire pression sur Biden pour qu’il parle.

Alors, finalement, il a cédé et a parlé.

Biden aurait dû parler en premier, mais a gardé ses options d’autorité exécutive ouvertes

Pourtant, il y avait une route qui n’avait pas été empruntée tout ce temps.

Depuis la dernière crise, les commentateurs libéraux ont proposé diverses solutions de contournement astucieuses grâce auxquelles, selon eux, l’administration pourrait désamorcer efficacement la bombe du plafond de la dette sans le Congrès. Peut-être que l’administration pourrait citer le 14e amendement en faisant valoir que le plafond de la dette est inconstitutionnel, ou qu’elle pourrait émettre une nouvelle sorte de dette, ou qu’elle pourrait frapper une pièce de platine d’une valeur de 1 billion de dollars.

L’administration aurait exploré ces options, mais a conclu qu’il y avait des risques juridiques, politiques ou économiques majeurs pour chacune d’entre elles. L’une des craintes était que les marchés réagissent mal et que Biden soit accusé d’avoir proposé un stratagème loufoque.

Une autre était que la Cour suprême dominée par les conservateurs n’accepterait jamais aucun de ces plans.

Je suis d’accord avec Ezra Klein que toutes ces hésitations avaient du sens – ces idées sont amusantes pour les experts à cracher, mais le président a en fait la responsabilité de ne pas faire exploser l’économie.

Le problème est que admettant ces idées ne fonctionneront pas, c’est une mauvaise stratégie de négociation. Plutôt que de dire autoritairement qu’ils ne daigneraient pas du tout parler avec McCarthy, à mon avis, la meilleure approche aurait été de marteler un message différent toute l’année : « Nous parlerons de tout. Nous voulons un accord raisonnable. Mais nous explorons toutes nos options au cas où les républicains refuseraient simplement d’être raisonnables.

Plutôt que de refuser de venir à la table pendant si longtemps, Biden aurait dû parler mais était prêt à s’en aller, comme le conseillerait une autorité en matière de négociations :

« Savoir quand s’éloigner de la table. » L’art du deal – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 juillet 2011

Au lieu de cela, divers responsables de Biden ont ridiculisé publiquement et en privé les options du pouvoir exécutif, et pas plus tard que ce dimanche, les commentaires de Biden étaient confus. Il a affirmé qu’il « regardait le 14e amendement » et que « je pense que nous avons le pouvoir », mais probablement qu’il ne pouvait pas régler cela assez rapidement pour empêcher un défaut de paiement de la dette.

« Nous n’avons pas proposé d’action unilatérale qui pourrait réussir en deux ou trois semaines », a-t-il déclaré. (L’une des motivations à cela a peut-être été de dénigrer les démocrates de gauche qui l’exhortent à utiliser le 14e amendement.)

Pourquoi les démocrates n’ont-ils pas relevé le plafond de la dette lorsqu’ils contrôlaient le Congrès l’an dernier ?

En continuant à deviner, cela vaut également la peine de regarder en arrière, avant que les républicains ne prennent le contrôle de la Chambre.

Avec les démocrates aux commandes des deux chambres du Congrès, pourquoi n’ont-ils pas simplement augmenté eux-mêmes le plafond de la dette ?

Théoriquement, il aurait été possible pour les démocrates d’utiliser le processus spécial de «réconciliation budgétaire» pour faire passer une augmentation du plafond de la dette avec les seuls votes de leur parti, évitant ainsi une obstruction républicaine. Pourtant, malgré quelques discussions à ce sujet vers la fin de 2022, y compris lors de la session de canard boiteux après que la victoire du GOP à la Chambre ait été claire, la direction du parti semble n’avoir jamais vraiment envisagé de l’essayer.

Il y avait diverses raisons d’hésiter. L’une de ces raisons ne donne pas une belle apparence aux démocrates – les membres du Congrès aiment généralement partager la responsabilité partisane d’une augmentation du plafond de la dette (sans compter que le processus de réconciliation budgétaire est complexe et qu’il aurait fallu un certain temps lorsque le Congrès a voulu quitter la ville pendant les vacances).

Mais la raison la plus convaincante de ne pas s’en soucier était la très grande probabilité que les démocrates n’aient pas réussi à obtenir les votes de leur propre parti, et en particulier des sénateurs Joe Manchin de Virginie-Occidentale et Kyrsten Sinema d’Arizona pour un vote sur le plafond de la dette.

Tout le schtick de Manchin est qu’il veut plus de bipartisme, et il exhortait Biden à négocier avec le président McCarthy cette année. Alors pourquoi diable aurait-il soutenu un effort partisan de plafonnement de la dette des mois avant la date limite ?

Le sénateur Tim Kaine (D-VA) a récemment affirmé à Politico qu’il pensait qu’il aurait pu obtenir le vote de Manchin, mais cela me semble être un vœu pieux – Manchin envisage toujours de se présenter à la réélection dans son état profondément rouge en 2024, après tout . Sinema, quant à elle, quittait le Parti démocrate pour devenir indépendante à cette époque, suggérant qu’elle ne jouerait probablement pas avec les démocrates à ce sujet non plus.

Une autre raison d’hésitation est qu’un échec probable de la poussée partisane du plafond de la dette aurait pu faire dérailler les pourparlers de fin d’année avec les républicains sur un projet de loi de financement du gouvernement. Ces négociations ont fini par aboutir et comprenaient d’importantes réformes électorales visant à empêcher une répétition de la crise électorale de 2020 en 2024.

Ainsi, en fin de compte, les démocrates ont décidé de poursuivre une politique qu’ils pensaient (à juste titre) avoir de bonnes chances de devenir loi, plutôt que de parier sur leur capacité (très douteuse) à forcer Manchin et Sinema.

Donc, arriver à ce point a été un peu gâchis. Mais on ne sait pas encore à quel point ces faux pas ont eu des conséquences. Encore une fois, gardez à l’esprit que les négociations de la Maison Blanche avec les républicains sur les niveaux de dépenses étaient inévitables, car une date limite de fermeture du gouvernement se profile plus tard cette année. Ils allaient déjà devoir négocier les dépenses.

Maintenant, les républicains espéraient (et les démocrates craignaient) que la menace d’une calamité économique due à un défaut de paiement de la dette pourrait inciter Biden à faire des concessions plus sérieuses qu’il n’aurait faites lors de pourparlers sur les dépenses ordinaires, si seulement une fermeture du gouvernement était sur la table. C’est plausible, et explique pourquoi la Maison Blanche n’a pas voulu négocier sur le plafond de la dette. Mais ils n’ont pas réussi à éviter cela.

La question est maintenant de savoir si Biden finira par obtenir un pire accord à cause de ces faux pas de négociation – et pour évaluer cela, nous avons besoin d’un accord.