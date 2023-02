Stratégie « Courir, Cacher, Combattre » courante dans la génération du confinement

La terreur induite par une alerte « Courez, cachez-vous, combattez » n’est pas unique à l’État du Michigan, où un homme armé a abattu trois personnes alors que des étudiants barricadaient les portes et couraient à travers le campus en quête de sécurité. La stratégie, qui suit les meilleures pratiques développées par le Department of Homeland Security, est familière à la plupart des étudiants de la génération du verrouillage.

Lorsqu’un tireur est à proximité, cela tient, les gens ne devraient se battre qu’en dernier recours et uniquement s’ils sont confrontés à un tireur.

Mais lorsqu’il est déployé, les résultats peuvent être traumatisants.

Après une fusillade l’automne dernier à l’Université de Virginie, une alerte du campus à « RUN. CACHER. LUTTE.” envoyé des étudiants se précipiter à l’intérieur des placards de laboratoire et des dortoirs sombres. Beaucoup étaient des vétérans des exercices de verrouillage depuis leurs années d’école primaire.

Pourtant, se cacher pendant des heures était terrifiant, a déclaré Shannon Lake, une étudiante de troisième année de Crozet, en Virginie, qui a passé 12 heures à l’abri, une grande partie dans un placard de stockage barricadé et sombre de l’école de commerce.

“C’était probablement le moment le plus terrifiant car il est devenu plus réel pour nous”, a-t-elle déclaré en novembre.

Dans les collèges et les écoles élémentaires, « Run, Hide, Fight » porte plusieurs noms différents. Mais le thème est le même : mettez-vous à l’abri, cachez-vous ou barricadez-vous, et si un agresseur vous trouve, agissez. Les bailleurs de fonds disent que cela donne aux individus une liste proactive d’options qui vont au-delà de l’approche traditionnelle de verrouillage.

Mais les critiques disent qu’il est malavisé d’apprendre aux élèves, en particulier aux plus jeunes, à se défendre. Certains experts en sécurité scolaire disent que cela met inutilement les élèves en danger, et les opposants font pression pour des politiques de verrouillage plus strictes et une meilleure formation pour les responsables de la sécurité scolaire.

Comment répondre à un tireur d’école est une conversation effrayante à avoir à n’importe quel niveau, a déclaré Joseph Erardi, qui a été surintendant à Newtown, Connecticut, pendant quatre ans après qu’un homme armé a tué 26 personnes à l’école élémentaire Sandy Hook.

“Ce que nous avons appris au fil du temps, c’est de fournir au personnel et aux étudiants autant d’options que possible pour le moment”, a déclaré Erardi en 2019, après une série de fusillades dans des écoles et des collèges. “Vous ne voulez jamais supprimer cet élément de bon sens.”

Au cours des dernières années, plusieurs entreprises ont développé des boutons de panique et ont commencé à utiliser des caméras de diffusion en direct sur des tablettes ou des ordinateurs de classe afin que les policiers puissent voir à l’intérieur en temps réel si un homme armé entre dans une école.

Et à travers le pays, les centres d’appels 911 se sont lentement déplacés pour activer les capacités de texte vers le 911 et la capacité de fournir silencieusement des informations à la police.

The Associated Press