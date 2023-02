Stratégie Blackjack 2023 : comment jouer et gagner ?

Le blackjack compte parmi les divertissements les plus populaires au sein des casinos à la fois en ligne et terrestres. L’objectif de ce jeu est connu de tous : battre la banque en obtenant deux cartes dont la somme se rapproche le plus possible de 21, sans excéder cette valeur. Toutefois, pour arriver à ce résultat, une stratégie de blackjack vous sera d’une grande utilité.

La stratégie de base du Blackjack

Pour améliorer vos chances de gain au blackjack, il existe plusieurs stratégies. Cependant, celle la plus simple est la stratégie de base. Grâce à cette dernière, le joueur saura quoi en prenant en compte sa propre main et bien évidemment celle du croupier.

Elle consiste à jouer au blackjack argent réel et connaître interpréter le tableau blackjack de la stratégie de base. En effet, sur ce dernier, la première rangée représente votre main, tandis que la première ligne représente la main du croupier. Ce tableau vous indique la meilleure attitude à adopter selon la main du croupier.

Par exemple, si le total de vos points est 13 (avec un 10 et un 3 par exemple) et que le croupier en a entre un 6 et un 2, vous “restez”. Cependant, si ce dernier a entre un 7 et un 10, le mieux pour vous serait de tirer !

Cette méthode relativement simple permet de prendre rapidement le dessus sur la banque, sans avoir à apprendre la stratégie de comptage des cartes, qui est un peu plus compliquée.

La meilleure stratégie Blackjack

En général, lorsqu’il s’agit des jeux de hasard, l’être humain croit toujours pouvoir déjouer les pronostics et être supérieur à la machine. À cet effet, il manque de prudence, pourtant c’est tout le contraire si vous voulez sortir gagnant au BlackJack. Il n’est donc pas étonnant que tout novice n’ayant jamais entendu par d’une stratégie de blackjack perde facilement. Pour gagner, c’est très simple.

Utiliser des bonus de casino

Les meilleurs casinos en ligne proposent plusieurs bonus non seulement aux nouveaux joueurs, mais également aux anciens. Cependant, si vous êtes débutant, une fois inscrit sur le site de jeux, vous aurez droit à un bonus de bienvenue généreux.

Ce dernier a pour but principal de vous permettre de faire une entame en douceur sur vos jeux favoris de blackjack sans débourser des sommes faramineuses. Le bonus de casino peut être avec ou sans dépôt, un cashback, des tours gratuits, ou un package de tout ceci pour les casinos les plus gratifiants.

S’entraîner sur des jeux gratuits de Blackjack

Une autre stratégie pour mettre toutes les chances de gagner de votre côté est de profiter de la version gratuite du blackjack. En effet, les casinos fiables proposent toujours un mode démo, permettant aux profanes de tester les jeux et d’apprendre les règles avant de s’engager en argent réel.

Les professionnels pourront également s’en servir pour peaufiner leurs stratégies gagnantes avant de les mettre en pratique en mode payant. L’avantage du jeu gratuit est que vous ne prenez aucun risque, car tout est gratuit et fictif.