Stratège sur la réglementation chinoise de ses géants de la technologie, la fintech

Les récentes mesures prises par la Chine pour réglementer ses entreprises technologiques ne visent pas nécessairement à « prendre les ailes » de ses entrepreneurs, a déclaré jeudi un stratège à CNBC.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait y avoir des erreurs politiques dans la répression de la Chine contre ses entreprises technologiques, Andy Rothman, un stratège en investissement chez Matthews Asia, a expliqué que cela reflétait une approche différente de la réglementation par rapport à l’Occident.

« Ils traitent les problèmes de réglementation d’une manière différente de celle des gouvernements occidentaux. Donc, normalement, un gouvernement occidental établirait une structure réglementaire au début d’une nouvelle industrie, comme la fintech en cours de développement », a-t-il déclaré à CNBC « Street Signs Asia . »

« L’expérience chinoise a plutôt consisté à dire aux entrepreneurs d’aller de l’avant et d’essayer. Et puis nous interviendrons après avoir vu comment cela fonctionne et décidé comment le réglementer », a déclaré Rothman. « Et je pense que c’est ce qu’ils font maintenant. »