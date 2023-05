Strasbourg vs Paris Saint-Germain – Rapport de match de football – 27 mai 2023

Le Paris Saint-Germain a décroché un record de 11e titre de champion de France après avoir fait match nul 1-1 à Strasbourg samedi pour déplacer quatre points de Lens, deuxième, avec un match à jouer.

Le vainqueur de la Coupe du monde, Lionel Messi, a donné l’avantage au PSG grâce à la passe de Kylian Mbappe à la 59e minute. L’ancien attaquant du PSG Kevin Gameiro a égalisé pour Strasbourg à la 79e.

Il s’agissait du 496e but de Messi en championnat en Europe, battant le record de buts de Cristiano Ronaldo dans les cinq meilleures ligues européennes.

Lens s’est assuré la deuxième place et l’entrée automatique en Ligue des champions la saison prochaine en battant Ajaccio relégué 3-0 à domicile.

Le PSG, champion en titre, a dépassé l’ancienne puissance française de Saint-Etienne, qui a remporté son 10e titre en 1981 mais a été reléguée en deuxième division la saison dernière.

« Tout n’a pas été parfait, mais ce titre appartient aux joueurs. Être champions de France, c’est toujours quelque chose », a déclaré l’entraîneur Christophe Galtier.

« D’un point de vue personnel, je l’apprécie beaucoup. »

Interrogé sur son avenir au club après une saison en charge, Galtier a déclaré : « J’ai lu beaucoup de choses ici et là mais il y a une différence entre ce qui est écrit et ce qui se passe. »

Le PSG a remporté neuf de ses 11 titres depuis que les soutiens qatariens QSI ont pris les rênes il y a 12 ans, dont le premier en 2013. Les autres titres du PSG remontent à 1986 et 1994.

« C’est bien sûr un moment historique pour le Paris Saint-Germain. Ce 11e titre de champion de France est la récompense de tout le travail que nous avons fourni au cours des 12 dernières années », a déclaré le président du PSG Nasser al-Khelaïfi, qui a été en contrôle depuis 2011.

« Entrer dans l’histoire de la Ligue 1 et dépasser Saint-Etienne est une vraie fierté. »

Le titre sera célébré samedi prochain au Parc des Princes lorsque le PSG accueillera Clermont dans ce qui devrait être le dernier match de Messi pour le PSG.

Des sources ont déclaré à ESPN plus tôt ce mois-ci que Messi quitterait le PSG à l’expiration de son contrat cet été. Le joueur de 35 ans a une offre de l’Arabie saoudite et il est conscient de l’intérêt de l’ancien club de Barcelone et du club de football de la Major League Inter Miami, ont ajouté des sources.

Messi a parfois ressenti la colère des supporters du PSG cette saison après que sa forme ait chuté après son retour de la victoire de l’Argentine à la Coupe du monde, et il a été suspendu par le club ce mois-ci après un voyage non autorisé en Arabie saoudite.

Mais à la fin, c’est son but qui a permis aux fans de célébrer – et a donné à Messi un 43e trophée majeur en carrière pour le club et le pays.

Les informations de Reuters ont été utilisées dans ce rapport.