Straphanger abattu dans le métro de Brooklyn tentait de mettre fin à une dispute concernant la musique forte : sources

Un père de trois enfants abattu dimanche soir dans une rame de métro de Brooklyn était en train de mettre fin à une bagarre lorsqu’il a été tué – alors que sa famille en deuil le qualifiait d’homme qui « a toujours voulu la paix ».

Richard Henderson, 45 ans, de Crown Heights, était apparemment intervenu dans une dispute au sujet de la musique forte entre son assassin et un autre homme avant de recevoir deux balles – une dans le dos et une autre dans l’épaule – dans le train 3 à destination de Manhattan vers 8 heures. 15h15, ont indiqué la police et des sources.

«C’est un homme bon», a déclaré sa femme, Jakeba Dockery, au Post. « Il ne le méritait pas. Pas ça.”

Des membres de la famille brisés se sont réunis lundi au domicile de la belle-famille de Henderson, à Brooklyn, où ils ont décrit l’homme assassiné comme quelqu’un qui aimait aider les autres et donnait toujours la priorité à sa famille.

Son frère aîné, Jermaine Henderson, a déclaré au Post que Richard enlèverait sa chemise s’il pensait que cela pourrait aider les autres.

“Il est mort en aidant quelqu’un”, a déclaré Jermaine. “C’est lui! Il est toujours intervenu, il a toujours voulu la paix.

« C’est exactement ce qu’il a fait toute sa vie : aider les gens », a poursuivi Jermaine. « Nous sommes déconcertés. Il rentrait chez lui auprès de sa famille.

Richard était un fan inconditionnel des Eagles de Philadelphie, a déclaré sa famille. Et même si son équipe ne jouait que lundi soir, il voulait voir un bon match avec ses copains.

Anthony Williams était avec Henderson lorsqu’il a été abattu – les deux revenaient de la maison d’un ami, où ils ont vu les Packers de Green Bay battre les Cowboys de Dallas, a-t-il déclaré.

“Nous ne faisions rien à cet homme”, a déclaré Williams au Post, faisant référence au tireur. “Nous n’avons rien dit.”

“Le [shooter] Je suis monté dans le train avec des haut-parleurs diffusant de la musique », a-t-il poursuivi. «Il a tiré sur Richie. Il a essayé de me tirer une balle dans la tête, mais je me suis esquivé et il est sorti par les deux portes battantes de Rockaway Parkway. Je l’ai simplement laissé partir, parce qu’il a failli me frapper à la tête.

Williams a déclaré qu’il était resté avec son ami. Mais quand les policiers sont arrivés, il était trop tard.

“Richie a perdu beaucoup de sang”, a déclaré Williams. “C’était beaucoup.”

Richard travaillait comme brigadier scolaire dans une école privée de l’Upper West Side depuis plus d’une décennie, a déclaré sa famille.

Le travail correspondait à sa personnalité d’aide à quiconque.

“Il voulait juste s’assurer que les gens allaient bien autour de lui, qu’il n’y avait pas d’agitation, pas de bœuf, pas de problèmes”, a déclaré au Post son fils aîné, Richard Jr., âgé de 25 ans.

“C’était un homme paisible”, a poursuivi son fils. “Il n’y a jamais eu de conflit entre lui et qui que ce soit, il a été tué parce qu’il essayait de gagner [peace].»

Richard Jr. a fondu en larmes lorsqu’il a vu l’histoire du Post sur son père – qui comprenait une photo de lui et de ses parents après l’obtention de son diplôme d’études secondaires.





« Tout le monde ici est engourdi », dit-il. « Nous essayons encore de croire que tout cela est réel.

“Mon frère était un homme bon”, a ajouté Jermaine. “Il a placé la famille avant tout.”

Henderson avait apparemment tenté de calmer une dispute entre les deux autres usagers du métro à propos du volume de la musique, ont indiqué des sources policières.

On ne sait pas qui a lancé la dispute. Aucune arrestation n’a été effectuée.

« Les bons gars – toujours les bons sont tués », a déclaré un voisin au Post, ajoutant que la femme de Henderson était à l’hôpital et avec le médecin légiste toute la nuit. « C’est une bonne famille, de bonnes personnes. C’est foiré.

Williams, l’ami de Henderson, était en colère lundi après-midi.

“Richie était l’un de mes meilleurs amis”, a-t-il déclaré. « Nous nous occupions de nos propres affaires. Nous ne dérangeions personne. Nous n’avons commis aucun crime. Nous n’avons fait aucune fusillade. Rien. Nous nous occupions de nos putains d’affaires quand un animal fou est arrivé dans le train et a voulu baiser avec nous sans raison.

“Mon ami s’est fait tirer dessus dans le train sans raison.”











