“Stranger Things” Saison 5 : Tout ce que nous savons jusqu’à présent

Choses étranges la saison 4 est arrivée à une conclusion quelque peu satisfaisante. Le mystère de l’Upside Down a été ouvert et expliqué, tout comme l’expérience sanglante d’Onze au laboratoire Hawkins. En fait, il aurait été facile d’imaginer que toute la série se termine par ce dernier épisodepeut-être une fois que Will s’est rendu compte qu’il était toujours connecté à Vecna.

Mais il reste encore une saison entière à venir. Cela pourrait être une mauvaise nouvelle pour les enfants qui doivent se préparer à sauver Hawkins – ou ce qu’il en reste. Mais c’est une bonne nouvelle pour ceux d’entre nous qui ne peuvent tout simplement pas abandonner Steve “The Hair” Harrington et le reste de cette équipe attachante.

Pour en savoir plus sur Stranger Things saison 4 volume 2, plongez dans les œufs de Pâques, les liens vers les saisons précédentes et les arcs de personnages pour le casting dans notre article détaillé. résumé de l’épisode 8 et Résumé de la finale de la saison de l’épisode 9. Si vous avez brûlé la saison 4, voici ce que nous savons de la cinquième et dernière saison à venir. Nous ajouterons à cela au fur et à mesure que les nouvelles seront publiées.

Netflix



Quand sortira la dernière saison de Stranger Things ?

C’est un plus grand mystère que ce qu’Erica a trouvé exactement sous le lit de Lucas. Il y a eu un an entre les deux premières saisons, puis nous avons dû attendre deux ans pour la saison trois et deux autres pour la saison quatre. (Cela explique pourquoi les enfants grandissent si vite — voir notre galerie photo pour s’émerveiller des différences.) Les frères Duffer dit à fond Variété que l’attente ne devrait pas être aussi longue cette fois, mais aussi, ils n’ont pas encore commencé le tournage. Nous estimons donc un an et demi, ce qui mettrait le spectacle au début de 2024. (David Harbour, qui joue Hopper, devine mi-2024.)

Qu’est-ce que c’est que ce saut dans le temps ?

Comme nous l’avons dit, les enfants grandissent. Millie Bobby Brown, qui joue 11, a maintenant 18 ans, et Joe Keery, qui joue Steve, a 30 ans. Chaque saison a fait un bond en avant d’un an, ce qui repousserait la dernière saison à 1987. Mais si la série sautait de plus d’un an, les plus jeunes pourraient être en mesure de rattraper leur âge réel – disons que le spectacle a repris alors qu’ils sont sur le point d’obtenir leur diplôme de Hawkins.

Les frères Duffer, les créateurs de la série, ont a confirmé un saut dans le temps, bien qu’ils n’aient pas révélé de détails. Le problème, cependant, est que Hawkins est littéralement en feu alors que nous nous sommes évanouis de la saison quatre, il semble donc que les enfants doivent revenir à l’action immédiate. Ce sera quelque chose que les Duffers devront résoudre lorsqu’ils rouvriront la salle des écrivains de leur émission.

Moins de paramètres

La saison quatre était un peu partout, avec Hopper et Joyce principalement en Russie, Eleven commençant en Californie (nous voulons toujours nous venger de la méchante patinoire Angela) et une partie de l’équipe de retour à Hawkins. Le spectacle a sauté entre les paramètres assez facilement, mais les Duffers disent que ce sera concentrez-vous sur le fait de garder tout le monde ensemble à Hawkins pour la dernière saison.

L’importance de Will Byers

L’émission a commencé dans la première saison avec l’enlèvement de Will Byers, et il semble que l’attention pourrait revenir sur lui. dit Ross Duffer Will est “une grande partie et un objectif” de la dernière saison. Il y a eu des spéculations selon lesquelles Will essayait de dire à Mike qu’il était gay lors de la quatrième saison, ce qui était beaucoup plus important en 1986. Et tout ce que Will fait est rendu plus difficile par le fait qu’il est toujours apparemment capable de ressentir un lien avec Vecna.

Eddy et Max

Le nouveau personnage Eddie Munson s’est sacrifié dans la saison quatre, et les Duffers ont assuré aux fans que la mort significative était réelle. Il est possible que l’acteur Joseph Quinn puisse apparaître dans un flashback (bien que Alexei n’a pas pu faire ça), mais le personnage ne participera pas activement à la dernière saison.

C’est différent pour Max Mayfield, qui fait partie intégrante de la série depuis la deuxième saison. Max a terminé la quatrième saison à l’hôpital, alors que Vecna ​​tentait de la tuer de la même manière horrible qui brisait les os et crevait les yeux qu’il avait tué d’autres avant elle. Elle est toujours en vie, mais pas en grande forme, et s’attarde dans le coma. Il n’y a tout simplement pas l’impression que les Duffers tueront Max, cependant – en fait, peut-être que ce saut dans le temps aidera ses os (et son cerveau) à guérir.

Ne vous attendez pas à un autre “Running Up That Hill”

La chanson de 1985 de Kate Bush, Running Up That Hill, figurait en bonne place dans la quatrième saison – envoyer la chanson vieille de plusieurs décennies dans le monde entier. Mais ne vous attendez pas à ce que les Duffers choisissent simplement une autre chanson des années 80 pour un coup de pouce pour la saison 5.

“On me pose déjà cette question, c’est comme, ‘Quelle est la chanson [you] va faire dans la saison 5? “, A déclaré Matt Duffer dans un interview avec Collider. “Je me dis:” Nous n’allons pas recommencer. Parce que si nous le faisons, cela échouera.” Oui, ce serait probablement le cas. La foudre est notoirement difficile à embouteiller et, hélas, il n’y a qu’une seule Kate Bush.

La finale sera encore longue

La finale de la saison quatre a duré plus de deux heures. La finale de la saison cinq sera également, mais pas aussi longue, disent les Duffers. Mais ça va aller vite. Ils notent que la saison cinq passera directement à l’action et plaisantent en disant que la finale contiendra “huit fins”. Préparez-vous à bloquer un temps de visionnage sérieux en 2024.

Et puis un spin-off ?

Les Duffers ont taquiné leurs fans avec une lettre disant: “Il y a encore beaucoup d’histoires passionnantes à raconter dans le monde de” Stranger Things “; de nouveaux mystères, de nouvelles aventures, de nouveaux héros inattendus.”

Et ils ont confirmé à Variety que “nous avons une idée de spin-off dont nous sommes super excités”. Les créateurs disent qu’ils n’ont pas encore révélé l’idée, même à Netflix, et ils pensent que tout le monde sera surpris. Mais ils ont également dit que l’acteur Finn Wolfhard, qui joue Mike, avait correctement deviné le sujet des retombées. Donc, à moins que quelqu’un puisse convaincre Finn de révéler le secret, nous devrons attendre.