Stranger Things saison 4: que révèle la bande-annonce?

LA bande-annonce très attendue de Stranger Things saison quatre officiellement sortie le 6 mai 2021.

Dès la sortie, les fans ont commencé à spéculer à quoi ressemblerait cette nouvelle saison compte tenu du cliffhanger majeur du dernier épisode de la saison trois.

3 Netflix a publié une deuxième bande-annonce pour la saison quatre de Stranger Things Crédit: Netflix

Que révèle la nouvelle bande-annonce de la saison 4 de Stranger Things?

La dernière bande-annonce montre un flashback avec le Dr Martin Brenner parlant à des enfants dans un établissement, probablement celui dans lequel se trouvait Eleven.

Les fans peuvent s’attendre à une histoire plus approfondie de la vie d’Eleven et à des histoires sur d’autres de ses pairs de l’établissement.

Une bande-annonce de la saison quatre précédente publiée le 14 février 2020 a confirmé que Chief Hopper (David Harbour) est en vie – bien que battu, meurtri et retenu captif dans un camp de prisonniers en Russie.

Les créateurs de l’émission, les frères Duffer ont déclaré à propos du retour: « Bien que ce ne soit pas une bonne nouvelle pour notre Américain; il est emprisonné loin de chez lui dans la friche enneigée du Kamtchatka, où il fera face à des dangers à la fois humains … et autres. »

3 Les fans pensent que la saison quatre examinera une histoire en profondeur de la vie d’Eleven dans l’établissement avec d’autres enfants Crédit: Netflix

Ils ont ajouté: « La saison 4 s’annonce comme la saison la plus grande et la plus effrayante à ce jour, et nous ne pouvons pas attendre que tout le monde en voie plus. En attendant, priez pour l’Américain. »

Qui fait partie du casting de Stranger Things saison 4?

Le casting de Stranger Things La saison quatre devrait rester la même que les saisons précédentes, bien qu’une programmation confirmée n’ait pas encore été révélée.

Jusqu’à présent, les acteurs de la saison quatre sont:

Millie Bobby Brown comme onze

Finn Wolfhard comme Mike

Gaten Matarazzo comme Dustin

Noah Schnapp comme Will

Caleb McLaughlin comme Lucas

Sadie Sink en tant que Max

Joe Keery comme Steve

Natalia Dyer comme Nancy

Charlie Heaton comme Jonathan

Maya Hawke comme Robin

Winona Ryder comme Joyce

Priah Ferguson comme Erica

Cara Buono comme Karen

Brett Gelman comme Murray

David Harbour comme Hopper

Matthew Modine comme Dr Martin Brenner

Linnea Berthelsen comme Kali Prasad

3 Le casting de Stranger Things pourrait voir de nouveaux visages pour la saison quatre Crédits: Getty – Contributeur

Quand la saison 4 de Stranger Things sortira-t-elle?

Malgré la bande-annonce de la nouvelle saison sortie, la date exacte de la diffusion de l’émission sur Netflix est encore inconnue.

Le producteur Shawn Levy a précédemment déclaré: « La vérité est que nous allons définitivement quatre saisons et il y a très bien la possibilité d’une cinquième », ajoutant: « Au-delà de cela, cela devient je pense très improbable. »

La série sort généralement en juillet ou en octobre.

Cependant, les fans ont dû attendre une année supplémentaire en raison de la pandémie de coronavirus.