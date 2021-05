Stranger Things Saison 4 au Royaume-Uni: date de sortie, bande-annonce et distribution

Les fans de STRANGER Things ont eu un autre aperçu de ce qui est à venir pour la saison quatre avec la prochaine série Netflix avec des indices menant à une histoire possible pour Eleven.

Avec des rumeurs selon lesquelles Chief Hopper aurait également pu survivre et une bande-annonce précédente montrant des clichés de climats plus froids en Russie, l’excitation grandit pour la prochaine histoire du drame passionnant.

4 La saison 4 de Stranger Things semble être sur le point de s’achever alors que la dernière bande-annonce de Netflix sort

Quand la saison 4 de Stranger Things sortira-t-elle?

La date de sortie de la quatrième série de Stranger Things reste un mystère malgré le dévoilement de la nouvelle bande-annonce.

Le producteur Shawn Levy a précédemment déclaré: « La vérité est que nous allons définitivement quatre saisons et il y a très bien la possibilité d’une cinquième » et a ajouté que « au-delà de cela, cela devient je pense très improbable ».

La série commence généralement en juillet ou en octobre, mais les fans ont dû attendre un an supplémentaire en raison de la pandémie de coronavirus.

La troisième saison a chuté en juillet 2019 avec les huit épisodes téléchargés sur Netflix à la fois.

4 L’apparence d’Eleven a été taquinée dans la dernière bande-annonce

Y a-t-il une bande-annonce pour Stranger Things Saison 4?

Netflix a publié une deuxième bande-annonce pour la nouvelle saison le 6 mai 2021, révélant une foule d’indices cryptiques que les fans doivent résoudre.

Mais il y a des indices que la série à venir se concentrera sur l’enfance d’Eleven avec le retour du « papa » Dr Martin Brenner de son temps dans la salle arc-en-ciel.

Le 14 février 2020, Netflix a publié sa première bande-annonce pour la saison 4 de Stranger Things, qui a confirmé que Chief Hopper (David Harbour) est en vie – bien que battu, meurtri et retenu captif dans un camp de prisonniers en Russie.

Les créateurs de l’émission, les frères Duffer ont déclaré à propos du retour: « Bien que ce ne soit pas une bonne nouvelle pour notre Américain; il est emprisonné loin de chez lui dans le désert enneigé du Kamtchatka, où il fera face à des dangers à la fois humains … et autres. »

Ils ont ajouté: « La saison 4 s’annonce comme la saison la plus grande et la plus effrayante à ce jour, et nous ne pouvons pas attendre que tout le monde en voie plus. En attendant, priez pour l’Américain. »

4 Les fans ont été confus avec un puzzle cryptique dans la nouvelle bande-annonce de Stranger Things saison quatre

Qui sera dans le casting de la saison 4 de Stranger Things?

Stranger Things a lancé la carrière de certaines des plus grandes stars du monde des enfants et la série ne serait pas la même sans les acteurs qui la composent.

Les boss du spectacle n’ont pas encore révélé le casting de la saison 4, mais vous pouvez vous attendre à ce que ce qui suit soit de retour sur nos écrans:

Millie Bobby Brown comme onze

Finn Wolfhard comme Mike

Gaten Matarazzo comme Dustin

Noah Schnapp comme Will

Caleb McLaughlin comme Lucas

Sadie Sink en tant que Max

Joe Keery comme Steve

Natalia Dyer comme Nancy

Charlie Heaton comme Jonathan

Maya Hawke comme Robin

Winona Ryder comme Joyce

Priah Ferguson comme Erica

Cara Buono comme Karen

Brett Gelman comme Murray

David Harbour comme Hopper

Matthew Modine comme Dr Martin Brenner

Linnea Berthelsen comme Kali Prasad

4 Chief Hopper a été révélé être toujours en vie dans une récente bande-annonce de la saison quatre Crédit: PA: Press Association

Que se passera-t-il dans Stranger Things saison 4?

La troisième saison s’est terminée par une tragédie alors que Hopper (joué par David Harbour) était mort après avoir combattu les mauvais Russes.

Après sa mort apparente, Joyce, Will, Jonathan et Eleven ont fait leurs bagages et ont laissé Hawkins dans une camionnette de déménagement.

Hopper est retrouvé vivant, retenu captif dans un camp en Russie mais maintenant plus mince, légèrement battu et arborant une nouvelle coupe de buzz.

Les fans n’ont aucune idée d’où Joyce et co. est allé, mais il est plus probable qu’improbable que des ennuis continueront à les suivre où qu’ils soient.

Dans la bande-annonce la plus récente, il y aura des aperçus du passé d’Eleven dans la salle Rainbow où elle a développé ses pouvoirs avec l’aide du Dr Martin Brenner.

Des théories font déjà surface selon lesquelles la saison quatre comprendra des flashbacks dans sa vie avant de s’échapper et comment elle a grandi aux côtés des autres enfants de l’établissement.

On a montré aux fans un puzzle cryptique qui, selon certains, suggère le retour de Kali Prasad – également connu sous le nom de Eight – qui a été gardé aux côtés d’Eleven.

La saison quatre pourrait également passer à l’histoire avec Mike, Dustin et Will, Eleven ayant perdu sa capacité à déplacer des objets avec son esprit, on s’attend à ce que l’adolescente essaie de retrouver ses capacités.

Les Duffer Brothers ont révélé que la nouvelle série testerait les limites et dit

Divertissement hebdomadaire: « [Season four is] va s’ouvrir un peu … pas nécessairement en termes d’échelle, en termes d’effets spéciaux, mais s’ouvrir en termes de permettre des intrigues dans des zones en dehors de Hawkins.