“Stranger Things”: la maison de la famille Byers mise en vente

Vous cherchez à posséder un morceau de “Stranger Things ?”

Pour 300 000 $ US, vous pouvez acheter la maison de la famille Byers présentée dans la série à succès Netflix.

La maison, annoncée sur le site immobilier Zillow et mise en avant par l’utilisateur de Twitter Zillow devenu sauvageest situé à Fayetteville, Géorgie, au sud d’Atlanta – le spectacle lui-même est basé dans la ville fictive de Hawkins, Ind.

« Avez-vous déjà regardé Stranger Things sur Netflix ?… Êtes-vous fan ?… C’est la maison originale de Byers ! l’annonce Zillow dit.

La liste indique que la maison de trois chambres et deux salles de bains a été construite en 1900 et est située sur une propriété de 6,17 acres.

Il est annoncé comme “l’Airbnb PARFAIT, la location à court terme ou la résidence personnelle pour quelqu’un qui souhaite l’assumer”.

Les fans auraient également voyagé loin, et presque quotidiennement, jusqu’à la maison pour une photo, incitant les propriétaires à installer des panneaux de propriété privée pour empêcher les gens d’entrer par effraction, indique l’annonce.

“Je veux dire, ce serait cool de posséder la tristement célèbre maison Stranger Things ?” dit la liste. “Ne restez pas coincé à l’envers, cette maison a besoin d’une réhabilitation complète, mais avec le bon propriétaire, le potentiel de retour sur investissement (ROI) pourrait être ÉNORME !”

L’annonce comprend des photos de l’ensemble Stranger Things que les fans de la série reconnaîtront probablement – ​​des lumières et des lettres sur les murs, comme on le voit dans la saison 2.

Présentée dans les premières saisons de “Stranger Things”, la maison, située à la périphérie de Hawkins, était la maison de la famille Byers, y compris la mère Joyce, jouée par Winona Ryder, et ses deux fils, Jonathan, joué par Charlie Heaton , et Will, joué par Noah Schnapp.

Netflix a publié la quatrième saison de l’émission plus tôt cet été. Au moment de sa sortie, “Stranger Things 4” a contribué à porter l’audience totale de la série à 1,15 milliard d’heures, ce qui en fait la série anglophone la plus populaire sur la plateforme.

La cinquième saison à venir de l’émission devrait être la dernière de la série.



Avec des fichiers de Reuters et CNN