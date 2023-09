Stranger Things et Last of Us Spooky Food au HHN Orlando : photos

À Nuits d’horreur d’Halloween à Orlandoles fans d’Eddie Munson peuvent se dévorer avec Choses étranges des friandises, tandis que Le dernier d’entre nous les survivants peuvent récupérer leurs rations FEDRA.

Cette année, les maisons HHN Orlando et la mythologie originale plongent dans le fantastique, le post-apocalyptique, l’Upside Down et les slashers, avec Chucky, Choses étranges, et Le dernier d’entre nous menant la charge. Comme le veut la tradition, le parc à thème a élargi son offre de plats à la fois sucrés et salés, mais surtout sucré, pour que vous puissiez avoir un niveau de sucre élevé pour reconstituer votre énergie après toutes ces courses et tous ces cris. Une bonne friandise thématique est plus qu’une simple image imprimée comestible placée sur un gâteau ; il a besoin de personnalité ou de s’intégrer parfaitement à l’univers pour avoir ce « facteur informatique » tant convoité pour les photos. Dans cet esprit, voici un aperçu de l’assaut des bouchées des Halloween Horror Nights à grignoter entre deux frayeurs à Universal Studios Orlando.