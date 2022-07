“Stranger Things” dans la vraie vie : découvrez la ville qui a inspiré Hawkins

Le lundi après que Netflix a sorti les derniers épisodes de Stranger Things saison 4 (ou ce que certains pourraient appeler, Independence Day), j’ai suivi les conseils de mon iPhone et j’ai conduit à deux heures au nord-est de Charlotte, en Caroline du Nord, jusqu’à la ville de Durham. Je voulais voir en personne ce que j’avais récemment vu sur ma page TikTok “For You” – l’endroit approximatif où le personnage principal Will Byers a disparu tout au long de la saison 1, à une distance très faisable de moi.

Je suppose que c’est ici que je dois me présenter. Bonjour, je m’appelle Meara, j’ai 23 ans et j’ai tout vu Choses étranges. La troisième saison de la série est ma préférée. J’ai dépensé plus qu’un peu d’argent pour le merchandising de Stranger Things. Je suis, comme on pouvait s’y attendre, un fan de Steve Harrington.

Vous connaissez peut-être déjà les frères Duffer – les jumeaux qui ont créé Stranger Things et écrit, réalisé et produit des épisodes de la série. Ils ont grandi à Durham, à quelques écoutes de podcast de l’amant de Stranger Things que vous lisez en ce moment.

Les Duffers ont saupoudré de références à de vrais lieux de Durham au cours des quatre saisons de la série. Bien que la ville fictive de Hawkins ne soit pas filmée en Caroline du Nord – elle est en fait filmée dans l’État frontalier de Géorgie – de véritables étendues d’eau, rues et autres lieux de Durham ont été nommés comme points de repère dans la ville maquillée.

Crumpe



Quand j’ai réalisé que je pouvais vérifier ces spots en personne, j’ai rassemblé mon appareil photo iPhone et ma passion pour Stranger Things et j’ai pris la route. Ma visite à Durham inclurait éventuellement une tranche de pizza à l’ananas (approuvée par Argyle!) Et des employés de pizza très sympathiques. Mais avant cela, je devais m’arrêter au célèbre endroit où faire la sieste, Kerley et Cornwallis.

La tournée commence



Donc, pour être clair, l’intersection des routes Kerley et West Cornwallis à Durham n’est pas l’endroit que nous voyons réellement dans l’émission. Mais les frères Duffer utilisent le nom de cette intersection très réelle.

Voici quand cela se produit : dans le tout premier épisode de Stranger Things, les jeunes amis Mike, Lucas et Dustin expliquent au chef de la police Hopper qu’avant la disparition de Will, il voyageait dans une rue qu’ils appellent “Mirkwood”, située “où Cornwallis et rencontre Kerley.” (Si vous rencontrez des difficultés pour imaginer une route à l’intersection de deux routes, consultez ce joli carte créée par les fans d’Hawkins). Le public voit Will disparaître non loin de cet endroit, dans le hangar des Byers.

La rencontre avec Will Byers s’est déroulée dans des conditions effrayantes la nuit, mais ma visite a eu lieu en fin d’après-midi. Les panneaux de signalisation verts et la fluidité de la circulation ne semblaient pas habituels, mais les immenses arbres qui flanquaient la zone auraient certainement pu cacher un démogorgon ou deux. J’ai ressenti une pointe d’embarras lorsque j’ai pris mon téléphone pour prendre un selfie, mais j’ai pensé que les résidents à proximité étaient probablement habitués à voir des fans flâner dans ce coin. Les choses que nous faisons pour Stranger Things.

Les jumeaux identiques Matt et Ross Duffer, 38 ans, ont grandi près de ça carrefour à Durham. Leur enfance des années 90 comprenait des vélos, des expéditions sur des voies ferrées et le jeu de cartes fantastique Magic: The Gathering, selon une interview qu’ils ont faite avec le Temps de Los Angeles. (Bien qu’ils soient nés dans les années 80, lorsque Stranger Things a lieu, les Duffers sont certes plus d’enfants des années 90). Ils fait son premier film en troisième année avec une caméra vidéo douée, et ont été aborder des projets en duo depuis.

Les frères ont reconnu les références de Durham. Dans une interview avec le Raleigh News et Observer en 2017, Matt Duffer a déclaré qu’en plus de supprimer les “points de repère et les noms de rue” dans l’émission, ils ont fait des signes de tête plus profonds à un voisin adulte et à un ami d’enfance proche. Parlant des œufs de Pâques de Durham à station d’information locale ABC 11Matt a déclaré que “autant que Stranger Things est une ode à la films de notre enfance que nous avons grandi en aimant, c’est aussi une ode à notre enfance. C’est pourquoi nous aimons faire ces petits cris, parce que vraiment, plus que tout, il ne s’agit que de nous et de nos amis.”

Mat aussi a déclaré au News and Observer que Hawkins est un mélange de quelques choses, dont Georgia et Durham. (“Les villes fictives dans les livres de Stephen King” et les “scènes de suspense dans les films d’horreur des années 1980” sont également dans l’ADN de Hawkins, a-t-il déclaré.)

J’ai contacté les frères Duffer pour cette histoire, mais je n’ai pas eu de réponse tout de suite.

En savoir plus sur la tournée

Après le début de ma visite informelle à l’intersection, j’ai tracé ma route vers un quartier voisin, Lochn’ora. La destination apparaît dans la saison 2 de l’émission, lorsque Dustin, Lucas, Mike et Will font des tours de passe-passe dans leurs costumes de Ghostbusters. Nous voyons un panneau de quartier, et la police ressemble exactement à celle d’un panneau décoratif qui marque le vrai quartier. (“La série semblait avoir la bonne police sur notre panneau”, a déclaré le président de la Lochn’ora Homeowners Association a déclaré au News and Observer en 2017)

Crumpe



J’ai élaboré ma liste de visites de Durham en lisant des résumés publiés par nouvelles locales sites et regarder une série de TikToks créés par un utilisateur nommé Matt. (Il est allé lui-même dans de nombreux endroits, si vous avez envie d’une visite vidéo). Plusieurs endroits que j’ai visités, dont Lochn’ora, sont à moins de 10 minutes de l’intersection Byers.

J’ai fait un arrêt rapide chez Bullock’s, un restaurant de barbecue de Durham qui est à son emplacement actuel depuis 1970. Bullock’s reçoit un appel dans la saison 3, avec “Lake Jordan” – une bascule de “Jordan Lake”, qui est situé au sud de Durham (et un peu en dehors de l’endroit où je voulais conduire cet après-midi).

Crumpe



La “rivière Eno”, qui traverse Durham, apparaît dans la série comme un point de repère de Hawkins dans la saison 2. Bob Newby le mentionne lorsqu’il réalise qu’un groupe de dessins réalisés par Will est en fait une carte de Hawkins. Et peut-être que le clin d’œil ultime à la ville natale survient dans la saison 4, lorsque Murray fait de la magie informatique pour que “Durham, Caroline du Nord” soit le lieu d’appel de Joyce lorsqu’elle contacte un mystérieux auteur de lettres nommé Enzo.

La pizza d’Enzo

Après les deux heures de route jusqu’à Durham et la chasse aux œufs de Pâques qui a suivi dans la ville, j’avais mis en appétit. Heureusement, j’avais un endroit en tête.

Enzo’s – un restaurant italien chic dans les saisons 3 et 4 de l’émission – est aussi le nom d’une pizzeria décontractée à Durham. Dans la troisième saison, Joyce organise un rendez-vous avec Hopper chez Enzo, un lieu romantique avec un éclairage d’ambiance et des violonistes (nous le voyons se saouler au vin et prendre de tristes bouchées dans un gressin). Dans la finale de la saison 3, Joyce lui demande de refaire. Mais ils n’ont pas la chance quand il s’évapore apparemment dans une explosion plus tard dans cet épisode.

Crumpe



Entrez dans la saison 4, quand Enzo est mentionné partout – dans la finale de la saison 4, Hopper (vivant!) Admet qu’il avait rêvé des gressins et des lasagnes du restaurant alors qu’il était coincé dans un camp de prisonniers russe et rappelle à Joyce qu’ils ont un rendez-vous assister à.

Le vrai Enzo’s est beaucoup plus discret que celui que nous voyons dans l’émission, équipé de cabines, d’une fontaine à soda et d’un vaste menu de pizzas. Il a ouvert ses portes en 2008, alors que les Duffers auraient eu environ 24 ans, il n’est donc pas clair s’ils étaient encore en ville pour en prendre une tranche. Mais il n’est qu’à quelques minutes en voiture de l’intersection Byers, et c’est le seul établissement qui porte ce nom à Durham, selon le directeur général. C’est clairement suffisant pour certains fans de Stranger Things.

Crumpe



Chez Enzo, Alex Salinas, un lycéen de 17 ans, a pris ma commande d’une pizza au poulet barbecue de 12 pouces garnie de poulet, bacon, oignons, ranch et ananas et m’a tendu un gobelet en plastique. (Je peux en fait être d’accord avec le livreur de pizzas de la saison 4 Argyle – l’ananas change la donne). Lorsque j’ai parlé à Salinas le 4 juillet, il travaillait au restaurant depuis moins d’une semaine et a déclaré que les clients avaient mentionné Stranger Things à environ cinq occasions différentes. Il avait même été question de faire une pizza sur le thème de Stranger Things pour satisfaire les fans, dit-il.

Salinas m’a dit qu’il avait récemment regardé Stranger Things pour la première fois et qu’il avait fini par regarder les quatre saisons en l’espace d’un mois. Bien sûr, il avait déjà vu la finale et dit qu’il a été un peu ému quand Eddie a payé le prix ultime – la mort par des démobats – pour le bien du groupe.

“La façon dont il est passé m’a fait pleurer”, a déclaré Salinas. “C’est un très bon spectacle.”

L’idée de la pizza à thème est en effet lancée chez Enzo’s, a déclaré le directeur général du magasin, Steve Howard, même s’il faudrait tenir compte de l’emplacement des restaurants dans d’autres villes. Il dit qu’il ne peut pas confirmer avec certitude si les frères Duffer parlent de leurs Enzo – il n’a pas eu de nouvelles des Duffers, après tout – mais ils apprécient l’influence positive que les appels ont eu sur leur entreprise.

Howard n’a pas vu Stranger Things, mais il veut le voir. Ses trois enfants adultes adorent ça, dit-il. “Dès que je pourrai arrêter de travailler 70 heures par semaine, je m’assoirai probablement un jour et je regarderai tout ça”, a déclaré Howard. “Ou au moins commencer par une saison.”