“Stranger Things”: Creel House en vente

Les fans de la série télévisée à succès “Stranger Things” peuvent désormais acheter la maison Creel qui figurait dans Stranger Things 4.

La maison de 1882, construite par le colonel Hamilton Yancey, présente des accents victoriens bien entretenus sur un grand terrain d’un acre. La maison coûte 1,5 million de dollars américains et mesure environ 7 000 pieds carrés. avec sept lits et bains.

La maison, annoncée sur le site immobilier Zillow, est située à Rome, en Géorgie, au nord d’Atlanta, en Géorgie. Dans Stranger Things, il a été présenté dans le cadre de l’ensemble de la ville fictive de Hawkins, Indiana.

La maison comprend la salle à manger formelle où “la télékinésie n’est plus pratiquée”, lit-on dans la publicité de Zillow. La pièce jointe est un salon “parfait pour jouer à Donjons et Dragons” ainsi qu’un salon “conçu pour accueillir le Hellfire Club”, indique la description sur Zillow.

“Le” grenier “est plus précisément décrit comme un troisième étage inachevé. Avec son propre escalier, il est facilement extensible si des suites supplémentaires sont souhaitées pour le prochain chapitre de la maison”, indique le site Web de Zillow. “Ne vous inquiétez pas, l’ancien résident du troisième étage a depuis été relogé par un seul exterminateur – nous pensons.”

Les bibliothèques, les moulures et les meubles fabriqués à la main créent une atmosphère chaleureuse et invitante – si vous n’avez jamais vu “Stranger Things”.

La Creel House (actuellement située à Rome, GA) de @Stranger_Things est à vendre et il peut être à vous même pour 1 500 000 $ et c’est l’un des Victoriens les plus parfaits que nous ayons jamais vus !!! pic.twitter.com/LRwnctbqIB — Zillow Gone Wild 🏡 (@zillowgonewild) 1 novembre 2022



Une petite maison de style gothique est située derrière la résidence principale et offre un salon, deux à trois chambres et une cuisine et une salle de bain récemment rénovées.

Dans le passé, la maison était un gîte touristique équipé d’un système d’évacuation et de gicleurs. La description indique que les chambres supplémentaires à l’arrière pourraient être utilisées comme Airbnb.

“L’aménagement paysager mature borde une grande partie de la propriété privée avec des possibilités de personnaliser davantage l’environnement avec n’importe quoi, d’une piscine d’eau salée à un terrain de pétanque”, indique l’annonce. “Mais ne soyez pas surpris si vous trouvez des démogorgons résiduels qui rôdent autour de la propriété.”

Zillow dit que la propriété “unique en son genre” ne durera pas longtemps avec des projections disponibles jusqu’à la fin novembre.

Les fans de “Stranger Things” ne seront probablement pas surpris si la maison est vendue rapidement, d’autant plus que sa dernière saison a dépassé la série télévisée en anglais la plus populaire de Netflix, enregistrant 1,15 milliard d’heures de visionnage au cours des 28 premiers jours.

La saison cinq de “Stranger Things” devrait être la dernière, avec une série dérivée de pièces de théâtre en direct à venir.