Stranger Things : comment appeler Surfer Boy Pizza et trois autres numéros d’émission

Surfer Boy Pizza était une partie importante de La quatrième saison de Stranger Things. Le nouveau copain californien de Jonathan, Argyle (Eduardo Franco), a aidé l’équipage de Hawkins de nombreuses manières, notamment en réquisitionnant des centaines de livres de sel pour aider Eleven à recréer un réservoir de privation sensorielle.

Mais tout ce dont vous avez besoin est votre téléphone pour contacter Surfer Boy Pizza par vous-même, même si ce n’est pas un vrai restaurant. Appelez simplement le numéro de téléphone inscrit sur le côté de la camionnette à pizza d’Argyle. Ce numéro est le 805-45-PIZZA ou le 805-457-4992. (805 est un véritable indicatif régional de Californie.)

Quand j’ai appelé, Argyle m’a parlé brièvement, puis m’a mis “en attente”, mais je pouvais toujours l’entendre décrire la commande de pizza d’un autre client. Le client voulait apparemment que sa pizza soit un arc-en-ciel, comme Argyle l’a décrit comme voulant une croûte “super-jaune”, une sauce rouge jusqu’au bord de la pizza, quatre morceaux de mozzarella blanche, trois piments habanero orange vif, deux tranches de poivron vert et un morceau de fromage bleu. Il m’a également appelé “brochacho” à plusieurs reprises et a émis l’avis que “le fromage bleu est sacrément proche de la moisissure”.

Je ne sais pas s’il y a une signification profonde aux ingrédients de couleur arc-en-ciel, ou au fait que les ingrédients comptent à rebours : quatre, trois, deux, un. Mais c’est un appel divertissant et amusant d’entendre Argyle dans son élément de prise de commande de pizza.

Si vous voulez une “vraie” pizza Surfer Boy, Walmart vend en fait . Ou si vous préférez simplement porter une chemise Surfer Boy Pizza, je .

Mais Surfer Boy Pizza n’est pas le seul numéro de Stranger Things que vous pouvez appeler. Il y en a (au moins) trois autres.

Si vous manquez #StrangerThings puis appelez ces numéros. . . surtout Surfer Boy Pizza 805-45-PIZZA – Surfer Boy Pizza/Argyle

202-968-6161 – Projet Nina

907-206-7700 – Fish & Fly de Yuri

618-625-8313 – Murray pic.twitter.com/6ebTQZnF51 – Nation Geek Vibes (@GeekVibesNation) 10 juillet 2022

Projet Nina

Vous pouvez appeler le projet Nina au 202-968-6161. Rappelez-vous, “Nina” était le nom du réservoir d’isolement utilisé par Eleven lors de la quatrième saison. Spoiler : C’est probablement le plus ennuyeux des quatre appels, car vous obtenez juste beaucoup de bruits de frappe et de modem. Mais cela a du sens dans le contexte de l’émission, puisque Mike l’appelle depuis un téléphone public et entend les mêmes bruits, Jonathan découvrant qu’ils ont atteint un ordinateur.

Fish & Fly de Yuri

Le contrebandier russe de beurre de cacahuète Yuri n’était pas exactement un bon ami de nos héros pendant une grande partie de la saison quatre. Mais vous pouvez l’appeler au 907-206-7700 et l’entendre vous inviter à réserver un voyage avec lui. (Spoiler : Ne le faites pas !)

La maison de Murray

Et enfin, vous pouvez appeler le copain russophone de Hopper, Murray Bauman, au 618-625-8313. Nous avons écrit à propos de ce numéro avantet Murray ne veut parler qu’à sa mère ou à Joyce, mais son message est toujours divertissant.

Que vous appeliez l’un des numéros ou non, il est bon de savoir qu’Argyle a survécu à la dangereuse quatrième saison de Stranger Things, et nous pouvons tous espérer qu’il aura un autre rôle épicé dans le cinquième et dernière saison, chaque fois que cela sort. Fête, brochachos.