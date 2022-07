“Stranger Things 4”: Les meilleurs films à regarder après avoir vu Vol. 2

Fini de binger les derniers épisodes de Stranger Things saison 4? Vous vous sentez démuni et avez besoin d’un autre spectacle pour combler le vide? Il n’est pas facile de reproduire Stranger Things, mais vous trouverez ci-dessous une liste de films liés à la série d’une manière ou d’une autre. Préparez-vous à des entités d’un autre monde, à des amitiés touchantes et à de nombreux enfants à vélo.

Films avec une ambiance Stranger Things

Paramount Pictures Où diffuser : HBO Max Aucune liste de ce genre ne serait complète sans Super 8, réalisé par le réalisateur de Star Wars JJ Abrams et produit par Steven Spielberg. À l’été 1979, lors du tournage d’un film de zombies fait maison, un groupe d’adolescents voit un camion entrer en collision avec un train. Des événements inexpliqués secouent la région. Pour le mystère, une action surnaturelle et de jeunes amis qui font du vélo et utilisent des talkies-walkies, offrez une montre à celui-ci.

Colombie Où diffuser : Vous pouvez louer Ghostbusters pour 3 $ sur des services comme Amazon et Vudu. Nous connaissons quatre meilleurs amis qui donneraient à Ghostbusters un méga tampon d’approbation de la taille d’un Marshmallow Man. Une scène mémorable de la saison 2 de Stranger Things est celle où Mike, Dustin, Lucas et Will portent des costumes de chasseurs de fantômes exagérés à l’école … seulement pour découvrir que personne d’autre ne s’est déguisé pour Halloween. En leur honneur, passez du temps avec Bill Murray, Sigourney Weaver et le reste de la distribution de cette comédie bien-aimée.

Photos de Colombie Où diffuser : Vous pouvez louer Fright Night pour 3 $ sur des services comme Amazon et Vudu. Dans ce film d’horreur légèrement effrayant, l’adolescent Charley Brewster (oui, c’est son vrai nom) découvre un horrible secret : son voisin est en fait un vampire et est à l’origine de plusieurs disparitions dans leur ville de l’Iowa. Pour une histoire d’adolescents affrontant des monstres, une sensation des années 80, des effets spéciaux fantastiques (et je le dirai – des vampires chauds fumants), Fright Night est la voie à suivre.

Images de Warner Bros. L’histoire sans fin (1984) Où diffuser : C’est gratuit avec des publicités sur Tubi. Vous pouvez également louer The NeverEnding Story pour 4 $ sur des services comme Amazon, Vudu et iTunes. C’est peut-être un joker, mais c’est nécessaire pour les fans de Stranger Things ou ceux qui ont raté le film quand ils étaient enfants. L’aventure, un dragon amical et des enfants protagonistes font tous partie du gâteau. Et vous pourrez enfin chanter la chanson thème avec Dustin et Suzie en revoyant la saison 3, épisode 8.

Netflix La trilogie de Fear Street (2021) Où diffuser : Netflix Oui, je compte cela comme trois films. Lorsque Netflix a abandonné les versements de Fear Street l’été dernier, je n’avais aucune idée de ce qu’ils seraient. La nostalgie est un élément ici – le premier film ramène les choses aux années 90, le deuxième aux années 70 et le troisième aux… années 1600, car qui n’aime pas regarder en arrière avec tendresse les bonnets et les manches volantées. Plaisanterie! Si vous avez adoré l’accent mis sur Max (Sadie Sink) cette saison, l’actrice joue un rôle important dans cette trilogie.

Warner Bros. Où diffuser : HBO Max Ce film d’horreur a porté un autre coup brutal à la réputation des clowns. Basé sur le livre classique de Stephen King, le film oppose six parias sympathiques à une entité surnaturelle amoureuse des égouts. Les frères Duffer, qui ont créé Stranger Things, ont reconnu grande influence du livre sur la série. Vous apercevrez également Finn Wolfhard (alias Mike) parmi les acteurs du film.

Images universelles ET l’extra-terrestre (1982) Où diffuser : Paon, FuboTV Après avoir passé tant de temps avec le méchant Vecna ​​de la saison 4 de Stranger Things, j’imagine qu’un rendez-vous avec une créature imaginaire bénigne comme ET sonne plutôt bien. (C’est certainement bien mérité.) Déchirez une boîte de Reese’s Pieces et regardez.

Poudre à canon et ciel Où diffuser : AMC Plus, frisson Un film peut-il être aussi un peu comme Stranger Things ? Les 20 premières minutes de Summer of 84 évoquent tellement de choses étranges qu’il est impossible de ne pas les comparer à la série bien-aimée. Talkies-walkies, vélos, musique de synthé, disparitions étranges et amis adolescents sur la piste de l’agresseur sont tous de la partie. Mais puisque vous consultez cette liste, cela peut simplement signifier qu’elle coche toutes vos cases.

Universel Où diffuser : C’est gratuit avec des publicités sur Tubi. Vous pouvez également louer Coraline pour 3 $ sur des services comme Amazon et Vudu. “Les enfants contre les forces malveillantes d’un univers parallèle” pourrait décrire à la fois Stranger Things et ce film d’horreur animé pour enfants en stop-motion. Et les deux sont d’excellents choix pour votre soirée.

Films de la Banque Rouge Où diffuser : Première vidéo Carrie est la cible d’intimidateurs impitoyables dans l’adaptation cinématographique de 1976 du roman emblématique de Stephen King, un peu comme notre fille Eleven, qui affronte des adolescents vicieusement méchants dans cette saison de Stranger Things (culminant, bien sûr, avec cette scène Carrie-esque au rouleau patinoire). Stephen King lui-même a appelé le “riff Carrie” de la saison, bien qu’il n’ait pas dit explicitement à quoi il faisait référence. Quoi qu’il en soit, vous devez regarder au moins une fois dans votre vie le portrait nominé aux Oscars de Sissy Spacek de la reine du bal. Pourquoi pas maintenant?

Jonny Cournoyer Où diffuser : FuboTV, Paramount Plus Le film d’horreur plein de suspense de John Krasinski sur une famille essayant de survivre à une apocalypse monstre est bien plus déchirant que Choses étranges, mais il y a quelques similitudes. Dans le personnage de Millicent Simmons, vous trouverez un jeune protagoniste intrépide que les enfants de Stranger Things accueilleraient avec plaisir dans leur équipe. Découvrez comment elle et les autres font face à des créatures terrifiantes qui attaquent lorsqu’elles détectent un son.

Images Sony Où diffuser : C’est gratuit avec des publicités sur la chaîne Roku. Vous pouvez également louer Goosebumps pour 3 $ auprès de services tels qu’Amazon et Vudu. Lorsqu’une horde de monstres des livres emblématiques Chair de poule de RL Stine envahit le monde réel, Jack Black et quelques acteurs adolescents font équipe pour les éliminer. Cette comédie d’horreur familiale est plus ringard que Choses étranges, mais elle peut servir de distraction solide de la pause dans le spectacle surnaturel.

Cinéma nouvelle ligne Un cauchemar sur Elm Street (1984) Où diffuser : Netflix, HBOMax La fin effrayante de l’épisode 1 et ce qui est arrivé à Eddie par la suite m’ont semblé vaguement familiers en regardant la saison 4. Puis ça m’a frappé: A Nightmare on Elm Street. Si vous avez creusé cette saison de la série, il est temps de revisiter le classique de l’horreur de 1984. Autre fait amusant : Victor Creel, l’ancienne victime de Vecna ​​que Robin et Nancy rencontrent dans l’épisode 4, est en fait joué par l’acteur original de Freddy Krueger, Robert Englund.

Warner Bros. Où diffuser : HBO Max Les films d’aventure pour enfants deviennent-ils plus classiques que The Goonies ? Une équipe de jeunes distincts se lance dans une recherche dangereuse d’un trésor caché. Parce que les pièges et les terrains inconnus ne suffisent apparemment pas, une famille de gangsters les suit également. Si, comme moi, vous étiez trop effrayé par les éléments d’horreur de ce film en tant qu’enfant pour l’apprécier pleinement, cela vaut vraiment la peine de le refaire.