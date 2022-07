“Stranger Things 4” : l’acteur d’Eddie Munson parle de ce solo de guitare “insensé” de Metallica

La derniers épisodes de Choses étranges sont finalement sortis sur Netflix et – en ce qui concerne le nouveau personnage Eddie Munson (Joseph Quinn) – ils valaient bien l’attente.

Spoilers à venir – Munson, le chef du club Hellfire Dungeons & Dragons – est tué dans la finale en pilotant des «démobats» voraces. Avant sa fin, essayant de gagner du temps pour que ses amis puissent attaquer le méchant Vecna, Eddie a le moment ultime du héros. Il se lève sur la version Upside Down de sa caravane et claque un solo de guitare pour mettre fin à tous les solos de guitare, attirant l’attention des démobats.

Découvrez le clip du solo d’Eddie ci-dessous.

“C’est fou”, a déclaré l’acteur d’Eddie, Joseph Quinn, à propos de la scène dans un entretien avec le LA Times, publié dimanche. “Il fait tellement de choses. Je pense que c’est le seul monde dans lequel quelque chose comme ça peut arriver et ça ne ressemble pas à un pastiche. Ça ne se sent pas forcé.”

Quinn a ajouté: “Et hilarant, ça ne semble pas mélodramatique. C’est juste. Et plus que tout, c’est juste amusant. C’est cette énergie à travers tout ce genre de séquence ridicule qui rassemble toutes ces intrigues. Ce crescendo était tellement inventif et finalement tellement divertissant.”

Quinn a déclaré qu’il avait pratiqué la guitare avant de tourner ses épisodes.

“Je me souviens de Skype avec le [creators the Duffer] frères avant que je m’engage, et ils ne donnaient pas grand-chose. Ils m’ont envoyé quelques e-mails me demandant si je jouais de la guitare et j’ai dit oui. Ensuite, ils ont envoyé le scénario et j’ai en quelque sorte implosé et je suis allé acheter une guitare dès que j’ai pu et j’ai commencé à m’entraîner.”

Quelle chanson Eddie joue-t-il dans la finale ?

Le maître des marionnettes de Metallica. Attendez juste que ce soit le prochain hit n ° 1, repopularisé par Stranger Things exactement comme Kate Bush monte cette colline — la chanson a atteint la première place sur iTunes après être apparue dans l’épisode 4 de la saison (elle est rejouée tout au long de la série).

Que pense Metallica de Stranger Things utilisant leur chanson ?

Ils l’adorent. “Nous étions plus que ravis que (les créateurs de l’émission Matt et Ross Duffer) incluent non seulement” Master of Puppets “dans l’émission, mais aussi d’avoir une scène aussi cruciale construite autour d’elle”, a déclaré le groupe sur Instagram.

Ils ont ajouté: “Nous étions tous ravis de voir le résultat final et quand nous l’avons fait, nous avons été totalement époustouflés. … C’est un honneur incroyable de faire partie intégrante du voyage d’Eddie et de tenir à nouveau compagnie à tous les d’autres artistes incroyables présentés dans le spectacle.”

