“Stranger Things 4” : découvrez l’acteur Eddie Munson en train de répéter le solo de guitare de Metallica

La quatrième saison de Netflix Choses étranges apporté deux moments musicaux mémorables. Le premier impliqué Max Mayfield (Sadie Sink) utilisant Running Up That Hill de Kate Bush comme une sorte d’armure musicale contre le méchant Vecna ​​(Jamie Campbell Bower). Dans le saison finaleEddie Munson (Joseph Quinn) claque Master of Puppets de Metallica sur sa guitare pour empêcher les démobats d’Upside Down d’attaquer ses amis.

Ce moment vital et héroïque a vu l’acteur Joseph Quinn jouer de la guitare pendant la majeure partie de la scène, bien qu’il ait également eu un double support pour gérer les parties les plus délicates. UN la vidéo a maintenant été publiée dimanche sur YouTube montrant Quinn pratiquant la section de guitare difficile.

Découvrez la répétition ci-dessous.

“La plus grande partie, c’est moi”, a déclaré Quinn dans Stranger Things après l’émission, publié sur la chaîne YouTube de Netflix samedi. “Nous avons eu ce guitariste très, très talentueux appelé Aiden, je crois que son nom était, pour venir faire le solo.”

“Mais à part ça, j’ai eu un coup dur pour ça.”

La semaine dernière, Metallica a réagi à l’utilisation de leur chanson dans l’émission.

“Nous étions plus que ravis que (les créateurs de l’émission Matt et Ross Duffer) incluent non seulement” Master of Puppets “dans l’émission, mais aussi d’avoir une scène aussi cruciale construite autour d’elle”, a déclaré le groupe sur Instagram.

Ils ont ajouté: “Nous étions tous ravis de voir le résultat final et quand nous l’avons fait, nous avons été totalement époustouflés. … C’est un honneur incroyable de faire partie intégrante du voyage d’Eddie et de tenir à nouveau compagnie à tous les d’autres artistes incroyables présentés dans le spectacle.”