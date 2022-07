Stranger Things 4 admet les fans de Trolling avec des sous-titres noueux et extrêmement spécifiques

La quatrième saison de l’émission Netflix Stranger Things a créé un énorme buzz sur les réseaux sociaux depuis sa sortie. La tournure fascinante mais horrible de l’Upside Down a laissé les fans de la série sur le bord de leurs sièges. Cependant, il y a encore une chose qui est devenue virale sur Internet. Les fervents fans de la série ont vite remarqué le choix bizarre d’adjectifs utilisés dans les sous-titres lors des scènes de l’antagoniste Vecna.

Dès que des phrases comme “squelching wetly” ont pris les téléspectateurs au dépourvu, ils se sont immédiatement tournés vers Twitter pour partager leurs opinions à ce sujet. Ce n’est que lorsque l’équipe des sous-titres de l’émission s’est ouverte sur les sous-titres étranges que les fans ont compris que tous les adjectifs inconfortables étaient utilisés exprès. Lors d’une interaction avec Vulture, Jeff T. de l’équipe des sous-titres a expliqué qu’une partie de cela avait été faite pour troller les fans. Il a révélé avoir eu l’idée en regardant de nombreux flux ASMR. Un autre mot qui, selon eux, mettrait les téléspectateurs mal à l’aise était “humide”.

Il a dit: “Honnêtement, ‘[tentacles undulating moistly]’ J’en ai vu beaucoup. J’avoue que je trollais un peu avec ça. De plus, au cours des deux dernières années, j’ai regardé les flux ASMR pour déterminer quels mots suscitent ce genre de réponse chez les gens, alors je vais les saisir et les mettre dans ma banque de mots.

Découvrez les réactions ici :

Un autre membre de l’équipe, Karli Witkowska, a expliqué comment l’ajout du mot “humide” dans une situation étrange accentue l’ambiance inconfortable que les fabricants veulent capturer. Elle ajoute que les sous-titres pour les sons sont ajoutés pour les personnes sourdes ou ayant des difficultés à entendre. Lorsque les gens se demandent pourquoi les sous-titres sont trop descriptifs, Witkowska a révélé qu’ils ne sont pas du tout destinés au grand public.

En parlant de l’émission, le drame d’horreur de science-fiction est créé par Duffer Brothers. Stranger Things met en vedette Millie Bobby Brown, Noah Schnapp, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb Mclaughlin et Sadie Sink dans des rôles clés. L’intrigue de l’émission se déroule dans le contexte des années 1980 dans la ville fictive de Hawkins. Un groupe de jeunes amis fait face à des forces surnaturelles liées aux exploits secrets du gouvernement. Alors qu’ils cherchent des réponses aux entités bizarres, ils dévoilent les secrets dangereux et sombres de l’Upside Down.

