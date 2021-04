Une étrange photo d’un troupeau de moutons debout dans un motif circulaire concentrique a déconcerté les utilisateurs des médias sociaux. L’homme qui a capturé l’étrange phénomène dans l’East Sussex a partagé les photos sur Facebook, a déclaré qu’il pensait que c’était «quelque chose qui venait des X Files» et de nombreux autres utilisateurs ont affirmé que la formation ressemblait à un «navire extraterrestre». Le motif étrange a été repéré par Christopher Goog, 47 ans, dans un champ à Rottingdean dans l’East Sussex alors qu’il conduisait. Parler à Le soleil, il a dit qu’il était sur son itinéraire cyclable quotidien et a repéré le «cercle magnifique» quand il est venu sur la colline. Hogg était à environ un demi-mile du spectacle bizarre qui lui faisait penser que «quoi que ce fût, c’était énorme» et alors qu’il se rapprochait pour mieux regarder, il réalisa que c’était un troupeau de moutons.

Parlant du modèle inhabituel, Peter, un conférencier à la Royal Holloway University, Londres, a déclaré qu’il était en forme de soucoupe, «comme un vaisseau extraterrestre» et l’a décrit comme «beau mais aussi un peu trop étrange pour le confort».

Gogg a déclaré qu’il passait à vélo tous les jours, mais qu’il n’avait jamais vu les animaux se comporter de cette manière étrange auparavant. Il a ajouté que d’habitude, les moutons sont généralement bruyants «mais ce jour-là, ils étaient très immobiles et calmes».

Sa femme et son fils ont qualifié les scènes de «dingues» après leur avoir montré des photos de l’événement particulier.

Les internautes sur Facebook ont ​​également tenté de décoder pourquoi les moutons se comportaient d’une certaine manière inexplicable. Il a partagé qu’il y avait beaucoup de débats «sur la question de savoir s’il s’agissait d’un cercle de culture ou de troupeau et ou si les moutons étaient convoqués par une force étrange».

Certains utilisateurs de médias sociaux se sont demandé s’ils faisaient des farces au fermier et d’autres ont convenu que c’était un mystère qui «justifiait le rappel de Mulder et Scully».

