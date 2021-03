Vous vous souvenez du film Matrix de 1999 qui montrait une scène où des bébés humains grandissent dans des utérus synthétiques? Eh bien, un groupe de scientifiques israéliens aurait pu créer quelque chose de similaire pour de vrai. Selon une étude récente publiée ce mois-ci dans le La nature journal, le groupe de scientifiques dirigé par l’Institut Weizmann des sciences a cultivé des souris dans un utérus artificiel pendant 11 ou 12 jours, soit environ la moitié de la période de gestation naturelle de l’animal. Cette réalisation est une percée et soulève également la possibilité d’utiliser la même méthode pour élever des embryons humains. S’adressant à la revue technologique du Massachusetts Institute of Technology, Jacob Hanna, biologiste du développement au Weizmann Institute of Science et principal auteur de l’équipe de recherche, a déclaré que leur étude ouvrait la voie à d’autres espèces. Ils ont en outre exprimé l’espoir que cela permettra aux scientifiques de cultiver des embryons humains jusqu’à la cinquième semaine.

