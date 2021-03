Strafaci, Thompson fait partie de l’équipe américaine de 10 membres pour la Walker Cup

FAR HILLS, NJ: Le champion amateur américain Tyler Strafaci et l’amateur le mieux classé Davis Thompson font partie de l’équipe américaine de 10 membres annoncée lundi qui tentera de conserver la Walker Cup en mai contre la Grande-Bretagne et l’Irlande.

Les matchs pour amateurs auront lieu du 8 au 9 mai au Seminole Golf Club de Juno Beach, en Floride.

Ce sera la première fois que la Walker Cup, qui date de 1922, aura lieu au printemps aux États-Unis car Seminole est fermée l’été.

Strafaci était un choix automatique en remportant l’US Amateur l’année dernière. Thompson, un senior à la Géorgie, le senior de l’État de Floride, John Pak et le étudiant de deuxième année en Floride, Ricky Castillo, ont gagné des places en faisant partie du top 10 du classement mondial de golf amateur à partir du 10 février.

Le comité de sélection de l’USGA a ajouté Stewart Hagestad, un ancien champion américain mid-amateur et à 29 ans le joueur le plus âgé de l’équipe; Les coéquipiers du Texas Cole Hammer et Pierceson Coody; Oklahoma senior Quade Cummins et Oklahoma State Austin Eckroat senior; et William Mouw, étudiant en deuxième année de Pepperdine.

Hagestad, Hammer et Pak faisaient tous partie de l’équipe américaine qui a battu GB&I au Royal Liverpool en 2019.

GB&I n’a pas annoncé son équipe.