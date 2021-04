Stradivarius, triple vainqueur de la Gold Cup, revient à Ascot mercredi lorsqu’il fait sa réapparition saisonnière dans les Longines Sagaro Stakes.

Le joueur de sept ans de John et Thady Gosden échappe à un penalty dans le groupe trois car il n’a pas réussi à gagner en trois sorties après son succès à la Goodwood Cup.

Il affrontera six rivaux, dont le vainqueur du Sagaro de l’année dernière, Nayef Road, entraîné par Mark Johnston, qui a triomphé à Newcastle alors que la course était l’un des nombreux changements de calendrier en raison de la pandémie de coronavirus.

Nayef Road était deuxième derrière Stradivarius à Ascot et Goodwood la saison dernière.

Il y a deux restants en amélioration parmi l’opposition dans Ocean Wind de Roger Teal et Stag Horn d’Archie Watson.

Desert Skyline, Island Brave et Prince Of Arran complètent le terrain.

Le vainqueur de Clive Cox à Middle Park, Supremacy, est la vedette parmi les 10 de la série Qipco British Champions Series horseracinghof.com Pavilion Stakes.

En plus de son groupe un à Newmarket, Supremacy a également remporté les Richmond Stakes à Goodwood.

La méthode de Martyn Meade est sa principale menace sur les cotes officielles, bien qu’il soit bien derrière Supremacy in the Middle Park.

Mighty Gurkha et Saint Lawrence sont d’autres dans la course avec des cotes à trois chiffres.

Le gagnant de Lincoln, Haqeeqy, monte en classe dans le Charlie Waller Trust Paradise Stakes, qui est considéré comme un essai pour la reine Anne.

Monté par Benoit de la Sayette, désormais suspendu à Doncaster, Jim Crowley prend le relais de l’enfant de quatre ans formé à Gosden, qui appartient à Hissa Hamdan Al Maktoum, fille de feu Sheikh Hamdan Al Maktoum.

Duke Of Hazzard de Paul et Oliver Cole a sa première descente depuis une opération éolienne, tandis que Sir Busker revient à Ascot après avoir si bien couru pour terminer quatrième des Queen Elizabeth II Stakes lors de la Journée des champions.

Marie’s Diamond, Prince Eiji et Solid Stone de Sir Michael Stoute tentent tous leur chance.

Six gamins prometteurs de trois ans s’alignent dans l’hippodrome de Naas Royal Ascot Trials Day British EBF Fillies ‘Conditions Stakes, y compris Danilova de Charlie Appleby, le favori battu de la Sweet Solera l’année dernière.

Chipotle, vainqueur de Eve Johnson Houghton à Brocklesby, affronte deux autres vainqueurs précédents dans Gubbass et The Gatekeeper, ainsi que les nouveaux arrivants War Of Courage et Wrought Iron dans les Royal Ascot Two-Year-Old Trial Conditions Stakes.