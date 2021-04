Stradivarius est revenu à l’action avec un succès en douceur dans les Longines Sagaro Stakes à Ascot.

Maintenant âgé de sept ans, la superstar stayer de Bjorn Nielsen a montré que tout son ancien enthousiasme restait intact.

Maintenu à l’entraînement pour tenter d’imiter Yeats en remportant une quatrième Gold Cup lors de la réunion royale de juin, le Sea The Stars a entièrement cimenté ses affirmations comme étant toujours celui à battre.

Monté par son vieil allié Frankie Dettori, il se contenta de laisser Stag Horn et Nayef Road se mettre au galop honnête.

Avec un demi-mile à courir, Dettori avait été déplacé à l’arrière du peloton de six coureurs, ce qui signifiait qu’il devait passer du rail intérieur à droite autour du peloton juste après le virage dans la ligne droite.

Alors que Stag Horn abandonnait, John et Thady Gosden pouvaient regarder avec satisfaction alors que Dettori allait toujours doucement avec plus d’un mètre pour courir sur le favori 4-6.

Son tour de pied habituel était évident alors qu’il franchissait deux longueurs et même s’il commençait à se fatiguer alors qu’Ocean Wind et Nayef Road se rapprochaient, Dettori n’avait pas besoin de devenir sérieux et le tenait simplement au travail pour battre Ocean Wind – qui a bien couru en classe – d’une longueur.

Le châtaignier ayant été bien battu dans le Prix de l’Arc de Triomphe et lors de la Journée des champions lors de ses deux dernières sorties, les Gosdens auront été satisfaits de ce dont ils ont été témoins et la réaction générale des bookmakers a été de réduire Stradivarius à 6- 4 pour remporter une quatrième Gold Cup.

Gosden senior a déclaré: « Il (Nielsen) est incroyablement sportif. Avoir un cheval comme celui-ci qui a remporté trois Gold Cups et quatre Goodwood Cups et un certain nombre d’autres courses a été un rêve devenu réalité. Le vieux cheval a toujours son enthousiasme. , comme vous pouvez le voir, les deux dernières courses étaient sans fond et sans fond et il n’aimait ni l’une ni l’autre.

« Frankie a été et s’est assis sur lui depuis qu’il est sorti de quarantaine deux fois. J’ai été ravi avec lui tout l’hiver, il est heureux avec lui. Tous les gens qui travaillent autour du cheval – nous avons tous été très satisfaits de lui. Le cheval a été son moi normal.

« Il a couru une belle course avec le pauvre vieux Anthony Van Dyck dans le Prix Foy sur un terrain décent. Ensuite, c’était comme une course de vélodrome à vélo dans l’Arc, quand ils ont trotté puis sprinté sur un terrain lourd et il n’aimait pas le sol ici était presque impossible à trouver (le jour des champions), j’ai donc exclu ces deux courses.

«J’étais donc convaincu que l’enthousiasme était là. Frankie était aux anges avec lui – il a bien voyagé et il s’est dit ‘Oh, je ferais mieux de ne pas les laisser me mettre trop de corde sur moi, et la prochaine chose que je lui ai donnée un déclic et il leur a pris quatre longueurs en un demi-sillon et j’ai frappé le devant trop tôt, «donc c’est bon signe.

« Il est à l’aise sur ce voyage (deux milles). Il a couru troisième à Ghaiyyath dans un temps record dans le Jockey Club Stakes pour la première fois l’an dernier afin de lui donner une préparation. , mais c’était un palmarès et il était probablement à quatre longueurs et demie du palmarès sur un mille et demi sur un terrain rapide. «

Toutes les routes pointent désormais vers la Gold Cup, sans autre descente, selon Gosden.

Il a dit: « Il va bien. Il a la vitesse, mais évidemment il aime la distance de la Gold Cup, et je pense que nous reviendrons directement ici pour la Gold Cup – je ne vois pas l’utilité de le courir ailleurs entre les deux. .

« Sa meilleure surface est un bon sol comme la plupart des chevaux. L’été doux, que nous avons eu l’année dernière, il peut faire face. Mais quand vous obtenez l’automne, un sol sans fond, non – ce n’est pas sa scène. Il a une trop bonne action pour cette. »

Un Dettori ravi a déclaré: « Ces chevaux sont ce pour quoi vous vous réveillez. Il était en grande forme à la maison et il a le même enthousiasme qu’il a toujours eu. Je voulais être proche et je ne voulais pas qu’ils s’éloignent de moi. , mais il a fait un tour de pied et quand je lui ai demandé de vivifier, il est arrivé trop tôt, c’est un cheval incroyable.

« Bjorn était un peu inquiet de ne pas avoir l’enthousiasme, mais il a toujours eu cela et il ne m’a montré aucun signe qu’il avait perdu cela. John a été très heureux avec lui tout l’hiver et il a la capacité de gagner plus court. voyages que la Gold Cup.

« Yeats a remporté quatre Gold Cup et les gens ont dit que ce ne serait plus jamais fait, mais pour nous, le rêve est toujours vivant! »