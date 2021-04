Stradivarius est l’une des stars qui seront présentées mercredi à l’occasion de la Royal Ascot Trials Day.

Le populaire stayer de John et Thady Gosden fait partie des 14 participations aux Longines Sagaro Stakes – un concours du groupe 3 qui constitue un tremplin parfait pour la Gold Cup lors de la réunion royale de juin.

Déjà trois fois vainqueur de la Gold Cup, Stradivarius est revenu à l’entraînement à l’âge de sept ans avec l’objectif principal d’égaler le légendaire Yeats en remportant pour la quatrième fois la pièce maîtresse de deux milles et demi.

Ses rivaux potentiels lors de sa réapparition saisonnière incluent Trueshan d’Alan King – vainqueur de la Qipco British Champions Long Distance Cup à Ascot en octobre – et Nayef Road, formé par Mark Johnston.

Ce dernier était finaliste de Stradivarius à la fois à la Gold Cup et à la Goodwood Cup l’été dernier.

Joseph O’Brien est responsable des trois prétendants formés en Irlande dans Baron Samedi, Master Of Reality et Twilight Payment.

Les honneurs du Groupe 3 sont également en jeu dans le prochain essai de la Coupe du Commonwealth stable Merriebelle.

Le concours de six furlong devrait voir la réapparition de la suprématie de Clive Cox, qui a remporté la gloire du groupe 1 dans les Middle Park Stakes à Newmarket en septembre.

Il pourrait être pris en charge par la Couronne navale formée par Charlie Appleby, qui était finaliste à Tactical dans le Free Handicap la semaine dernière.

La méthode de Martyn Meade et Mighty Gurkha du chantier d’Archie Watson figurent également parmi 11 espoirs.

De nombreux noms familiers sont en lice pour les Paradise Stakes, un procès pour les Queen Anne Stakes à Royal Ascot.

Les 12 entrées pour la série Listed incluent Duke Of Hazzard (Paul et Oliver Cole), Sir Busker (William Knight), Marie’s Diamond (Mark Johnston) et Stormy Antarctic (Ed Walker).