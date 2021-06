Stradivarius à la poursuite de l’histoire de Royal Ascot jeudi | Nouvelles de course

L’histoire fait signe à Stradivarius alors qu’il poursuit non seulement une quatrième Gold Cup à Royal Ascot, mais une cinquième victoire consécutive lors de la réunion phare de Flat Racing.

À l’âge de trois ans, le châtaignier a remporté le vase de la reine en 2017 – et ce groupe deux ne faisait qu’indiquer la carrière riche en succès qui l’attendait.

Il a immédiatement affronté ses aînés dans la Goodwood Cup, en utilisant l’allocation de poids et alors qu’un succès classique dans le St Léger lui a échappé d’une demi-longueur, sa carrière de quatre ans était parfaite.

Une Yorkshire Cup, une première Gold Cup, une autre victoire à Goodwood et une Lonsdale Cup ont précédé une victoire le jour des champions et seule une défaite au nez contre Kew Gardens dans la course correspondante 12 mois plus tard l’a empêché de rester deux saisons invaincu.

L’année dernière, des relations ont expérimenté son voyage avec l’intention de courir dans le Prix de l’Arc de Triomphe et bien que cela ne se soit pas produit, il a montré qu’il était toujours aussi bon à son retour dans les Sagaro Stakes.

« Il semble toujours aimer son entraînement, il semble toujours aimer sa course », a déclaré John Gosden.

« Il peut être très méchant au préalable et penser qu’il est dans le hangar de couverture – pas à l’hippodrome – mais quand il s’agit de la course et qu’il se met au départ, il peut regarder une jument et penser ‘OK, j’ai un travail à faire ».

« Il a travaillé sur le parcours de juillet la semaine dernière et j’étais très content de lui. Touchez du bois, nous sommes prêts à recommencer. »

Stradivarius rejoindrait Yeats en tant que seul autre cheval à avoir remporté quatre Gold Cups, et Gosden pense que sa première tâche a été la plus difficile en battant Vazirabad, Torcedor et Order Of St George.

« Il a été remarquable. Il a ce tour de pied excitant », a déclaré Gosden.

« Je pense que la course la plus difficile de sa vie a été sa première Gold Cup contre le grand Français (Vazirabad), mais dans l’ensemble, je pense que son record est à la hauteur.

« Sa victoire dans le Sagaro était bien rangée, agréable, il (Frankie Dettori) ne lui en a pas trop demandé, alors espérons qu’il est à nouveau prêt pour le grand.

« J’aimerais passer jeudi avant de décider quoi ensuite. Je sais où il (le propriétaire Bjorn Nielsen) aimerait courir, mais il n’y a rien de mal avec cinq Goodwood Cups est là! »

Il avait cependant un mot d’avertissement : la météo.

Il a déclaré: « Je crains une chose pour Stradivarius – les orages – car il a ce merveilleux tour de pied après deux milles et demi mais le sol humide, le sol mou, l’émousse, alors nous verrons comment nous allons.

« J’ai beaucoup de respect pour le nouveau garçon du quartier, Subjectiviste, et beaucoup de respect pour le cheval d’Alan King (Trueshan), même s’il préférerait une averse. Il ne fait aucun doute que le subjectiviste ajoute beaucoup de piquant au course. »

Le subjectiviste est certainement le petit nouveau sur le bloc restant. Son entraîneur Mark Johnston a jeté des gens comme Dee Ex Bee, Nayef Road et d’autres bons séjours à Stradivarius ces dernières années, en vain.

Cependant, Johnston pense que le joueur de quatre ans est sa meilleure chance de battre le stayer de Gosden étant donné la façon dont il a remporté le Prix Royal-Oak en France et la Dubai Gold Cup la dernière fois.

« Il s’est blessé lors de cette course à Dubaï. Il lui a fallu un peu de temps pour en revenir et, par conséquent, nous n’avons eu aucune course entre les deux », a déclaré Johnston, qui a révélé que son poulain avait également fait une chute à la maison. récemment mais a échappé à une blessure.

« Je pense que c’est le meilleur cheval avec lequel j’ai combattu Stradivarius. Nous savons à quel point c’est un défi de taille – nous avons terminé deuxième derrière lui tant de fois auparavant.

« Je ne chercherai pas de tactique pour battre Stradivarius, nous devons juste espérer avoir le meilleur cheval du jour. »

Nayef Road est de retour pour plus, dans une course qui fait partie de la Qipco British Champions Series.

« Nayef Road se rendra à Ascot après deux performances décevantes, mais alors que son deuxième en Gold Cup l’an dernier était avec une coupure dans le sol, nous avions toujours pensé qu’il était meilleur sur terrain rapide », a déclaré Johnston.

« Nous espérons que sur un meilleur terrain, nous le reverrons à son meilleur niveau, même s’il y a évidemment de la pluie prévue jeudi, nous devons donc nous y préparer. »

Trueshan d’Alan King avait Stradivarius loin derrière lui lors de sa victoire lors de la Journée des champions – mais les conditions étaient alors difficiles et l’entraîneur de Barbury Castle a déclaré qu’il faudrait qu’il pleuve beaucoup pour qu’il puisse courir.

King a déclaré: « Il a été déclaré, mais nous sommes très dépendants des orages qui frappent Ascot. Il est très bien et je ne pourrais pas être plus heureux avec lui, mais s’il ne pleut pas, il ne court pas. Il devra partir à bon, ou de bon à mou. »

Aidan O’Brien, qui a entraîné Yeats, a lancé une balle courbe la semaine dernière en complétant le vainqueur surprise du Derby de l’année dernière, Serpentine.

Sans victoire depuis son incroyable affichage à Epsom, dans lequel il a parcouru chaque mètre de la course, il a eu une préparation inhabituelle pour un marathon de deux milles et demi en courant dans la Tattersalls Gold Cup sur 10 stades étendus.

« Évidemment, nous ne saurons pas s’il reste le voyage jusqu’à ce qu’il l’écrase, mais nous avons toujours pensé qu’il resterait à plus d’un mile et demi », a déclaré O’Brien.

« Il semble être en bonne forme à domicile, il a eu une course cette saison et nous espérons qu’il courra bien. »

Le gestionnaire de Ballydoyle dirige également Santiago, qui a remporté le Queen’s Vase lors de la réunion l’année dernière avant de remporter la gloire dans le derby irlandais.

« Santiago est en bonne forme et cela a toujours été le plan pour lui. Il a déjà eu ses deux points cette saison et nous sommes satisfaits de lui depuis son dernier point à York », a déclaré O’Brien.

Le vainqueur de la Yorkshire Cup d’Andrew Balding, Spanish Mission, en est un autre avec une chance réelle.

« Je suis vraiment content de Spanish Mission. Je pensais que c’était un très bon effort à York, mais il fait face à de puissants adversaires ici comme Stradivarius, Subjectivist et Santiago, sans parler de Serpentine, à qui je ne m’attendais pas « , a déclaré Balding.

« C’est une course vraiment intrigante, comme devrait l’être une Gold Cup, mais Spanish Mission est en grande forme. C’est encore deux stades plus loin que la Doncaster Cup, qu’il a remportée l’année dernière, mais j’espère qu’il restera. «