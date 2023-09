Stotzes d’Ida fusionne son entreprise de citrouilles avec Kreps Apple Barn de LaSalle

Bill Stotz n’était qu’un enfant lorsqu’il a commencé à vendre des citrouilles.

Son grand-père, Adolph Stotz, a acheté des terres agricoles à Ida en 1912. Vers 1960, Adolph a planté des citrouilles pour ses petits-enfants, dont Bill, âgé d’environ 6 ans.

Bientôt, Bill, ses deux frères aînés et quelques cousins ​​se sont lancés dans le commerce des citrouilles.

« Il nous a piégé avec ça », a déclaré Bill.

Au fil des années, Stotz’s Stand & Pumpkin Farm, située au 3767 Lewis Ave., s’est développée et est devenue une destination d’automne locale, offrant quatre acres de citrouilles, de produits de boulangerie et de décoration d’automne.

« À un moment donné, mon frère Wally s’en occupait seul. Ensuite, il est allé à l’école de médecine », a déclaré Bill, diplômé de l’école secondaire Ida en 1972. « Avant cela, je cultivais des choses. Après mes études secondaires, j’ai travaillé comme agriculteur à plein temps.

Bill a repris la ferme il y a 42 ans, lorsqu’il a épousé Dolores. Cette année, le couple n’a pas ouvert son commerce.

« Je vieillis. J’ai 69 ans. C’est beaucoup de travail physique », a déclaré Bill. « Nous voulons passer un peu plus de temps avec les (cinq) petits-enfants. Je voudrais aller à la pêche. Voir les gens va me manquer. Les projets créatifs vont manquer à ma femme.

Les Stotz continueront de cultiver des produits et de les vendre au Monroe Farmers Market, mais ils ont confié l’entreprise familiale de citrouilles à l’un de leurs quatre enfants, leur fille Grace et son mari, Jimmy McMonagle.

Les McMonagles exploitent déjà la Kreps Apple Barn de 100 acres à environ huit kilomètres de là, au 12500 Minx Road, à LaSalle.

« Ils ont un verger établi avec du cidre. Ceci n’est qu’un ajout à cela. À terme, ils auront un zoo pour enfants et des objets avec lesquels les enfants pourront jouer. Ce sera un très bon substitut à ce que nous faisons », a déclaré Bill.

Kreps propose 25 variétés de pommes et possède 3 500 pommiers.

« Nous vous proposons de cueillir des pommes, un moulin à cidre, des barbotines au cidre, des beignets, toutes les bonnes choses d’un moulin à cidre », a déclaré Jimmy.

Les McMonagles cultivent également 400 pêchers et des cultures comme des haricots et du maïs. En été, ils vendent des fleurs coupées. Cette année, ils ont également incorporé les citrouilles et les décorations d’automne de Stotz dans leur gamme de produits.

« Nous avons environ 10 variétés de citrouilles, tout ce qu’ils faisaient là-bas dans une certaine mesure – mamans, courges, citrouilles, courges, décorations d’automne, tiges de maïs, bottes de paille », a déclaré Jimmy. «Nous ne faisions pas autant de décoration d’automne (avant). Nous étions un moulin à pommes et à cidre. Nous avons tout maintenant.

Jimmy espère ajouter des citrouilles à cueillir à l’avenir.

Les Stotz restent à Ida et prévoient d’aider à la ferme Kreps.

«J’ai fait pousser des courges et des courges pour eux. Je n’aide pas au quotidien. Ma femme m’aide assez souvent », a déclaré Bill.

Dolores est connue pour ses pâtisseries.

« Nous avons à peu près tous les produits de boulangerie qu’ils avaient. Ma belle-mère est célèbre pour ses biscuits à la citrouille. Elle les fabrique depuis des années. Elle les fabrique toujours (pour nous) », a déclaré Jimmy. « Ils ont été d’une grande aide. »

Bill a travaillé avec Jimmy pour cultiver 4 acres de citrouilles. Jimmy est agriculteur depuis 15 ans.

« Quand Grace et moi nous sommes mariés, nous avons dit que c’était l’affaire (de ma belle-famille) », a-t-il déclaré. « Je n’avais pas cultivé de citrouilles moi-même. (Bill) m’a montré les ficelles du métier avec l’espace de champ pour chaque variété, ce genre de choses. Il a été très utile. Il a cultivé des citrouilles toute sa vie. »

Les grands-parents de Jimmy, feu Lee et Jane Kreps, et leur fils Doug ont fondé Kreps Apple Barn en 1984. La première année, la famille a planté 1 150 pommiers. Ils en ont ajouté 500 de plus l’année suivante.

Au milieu des années 1990, Doug n’était plus en mesure d’aider et Lee ne pouvait plus s’en sortir seul, alors ils ont abattu 500 arbres. Lee a pris sa retraite en 2003 et Brian Kreps a dirigé la ferme pendant sept ans. Jimmy a pris la relève en 2010 et a acheté la ferme vers 2017.

« J’ai grandi en travaillant au verger avec mon grand-père. En grandissant, je n’aurais jamais pensé que ce serait ce que je ferais », a déclaré Jimmy.

Il a suivi une formation de professeur d’éducation physique et de santé, mais lorsqu’il a obtenu son diplôme en 2008, pendant la récession, les emplois étaient rares.

« Il n’y avait pas de poste d’enseignant dans le Midwest », a déclaré Jimmy. « Mon grand-père était prêt à arracher tous les arbres. J’ai dit : « Grand-père, je vais peut-être essayer de gérer le verger un moment. » Avant que je m’en rende compte, c’est ce que nous allions faire. Nous sommes vraiment chanceux de pouvoir faire ce que nous faisons.

Jimmy travaille chez Kreps à temps plein. Grace aide à la ferme, mais elle est également infirmière en soins intensifs à l’hôpital régional ProMedica Monroe. Le couple a cinq enfants âgés de 9 à 2 ans.

«Mes enfants constituent la cinquième génération (d’agriculteurs)», a déclaré Jimmy. « Grace dirige la cuisine de la boulangerie et prépare des beignets. Notre champ de fleurs est aussi son bébé.

Kreps est ouvert chaque année du début de l’été jusqu’aux alentours de Thanksgiving. Il propose plusieurs événements spéciaux, notamment des dîners organisés par Monroe’s Public House. Les sorcières dansantes du lac Eerie Hexenbrut seront à la ferme le 1er octobre. Un marché d’automne avec des vendeurs est prévu pour le 7 octobre. Des camions de restauration viennent à Kreps du jeudi au dimanche.

« Chaque week-end est une sorte d’événement », a déclaré Jimmy.

Pour en savoir plus, visitez krepsapplebarn.com ou Kreps Apple Barn sur Facebook.