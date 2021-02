La meilleure façon de comprendre quelqu’un est d’écouter son histoire. Raconté dans leurs propres mots – sur leurs expériences vécues.

Rejoignez le réseau USA TODAY et son projet Storytellers pour une heure d’histoires vraies à la première personne célébrant la façon dont la race et l’ethnicité se tissent dans les identités américaines.

The Storytellers Project lance une série spéciale de cinq soirées de contes appelées «Je suis» pour raconter plus complètement les histoires de l’Amérique. Le premier est «Je suis noir» présente des histoires personnelles de personnes qui s’identifient comme noires.

L’émission sera diffusée en direct à 19 h HE le mardi 2 mars. Inscrivez-vous pour regarder à https://www.storytellersproject.com/all-events et recevez un rappel.

Les émissions promettent des histoires intéressantes et divertissantes qui invitent les auditeurs de toutes les identités à réfléchir à ce que nous avons tous en commun et à ce qui nous divise – un mélange de moments touchants et de dures vérités.

L’architecte et chef de file de l’industrie, Gary J. Nelson, a déclaré qu’il savait très tôt dans sa vie que son rêve d’être architecte serait rendu plus difficile à réaliser en raison du racisme chez les enseignants et les collègues potentiels.

«Mon histoire est celle d’une personne qui, grâce à une solide base familiale et communautaire, a pu réaliser ses rêves depuis sa jeunesse», a déclaré Nelson, de Goodyear, Arizona, «rêve d’une famille, d’une carrière réussie et différence dans ce monde. »

Nelson est le vice-président de la région ouest de l’Organisation nationale des architectes minoritaires. Il sera rejoint par:

Dr Lee Edgar Porter de Lansing, Michigan.

J. Bouey, 28 ans, de Brooklyn, NY

Dr Ebony Wilkins, 43 ans, de Chicago.

Deborah Barfield Berry, 57 ans, de Washington, DC

Wilkins, un auteur qui a un doctorat en philosophie en éducation, a déclaré, jeune fille, qu’elle ne se voyait pas représentée dans les livres qu’elle lisait. Aujourd’hui, elle est l’auteur de plusieurs livres pour enfants.

«Au lieu de me permettre de me plaindre, les adultes autour de moi m’ont mis au défi de trouver une solution. Avec leur soutien continu, j’ai pu non seulement créer des solutions, mais aussi encourager les autres à faire de même », a-t-elle déclaré.

Berry, correspondante nationale pour USA TODAY, partagera une histoire sur le voyage d’une femme en Angola pour essayer de retracer les racines ancestrales de sa famille et en apprendre davantage sur sa propre histoire familiale.

«En tant que journaliste, je suis souvent un observateur – je ne fais pas partie de l’histoire. Mais j’ai senti qu’il était important de sortir de ce rôle d’observateur et d’emmener les lecteurs avec moi dans mon voyage personnel pour retracer celui de ma famille, en espérant pouvoir partager des informations utiles », a déclaré Berry.

Bouey, danseur et chorégraphe professionnel, espère que les auditeurs se verront reflétés dans une histoire personnelle de surmonter les défis tout en étant votre moi le plus authentique.

«Nous pouvons tous maîtriser les défis que la vie nous a posés et en faire quelque chose de beau», a déclaré Bouey.

Porter, un enseignant et ancien administrateur d’école qui a un docteur en éducation, partagera les leçons qu’il a apprises au salon de coiffure.

«J’espère que les auditeurs comprendront mieux comment le salon de coiffure de mon voisin a été un endroit où j’ai appris des compétences de vie …», a-t-il déclaré.

Le projet Storytellers attire des gens de partout aux États-Unis et met en vedette des gens ordinaires qui sont coachés par des journalistes du réseau USA TODAY et des experts professionnels de la narration. Les nuits mêlent l’authenticité de la narration à la véracité, au renforcement de la communauté et à l’autonomisation du journalisme.

REGARDEZ: Épisodes du projet Storytellers

En savoir plus sur le projet Storytellers et postuler pour raconter une histoire sur https://www.storytellersproject.com/.

Dois savoir

Prochains spectacles