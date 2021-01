Des auteurs fascinants. Entrepreneurs perspicaces. Artistes, musiciens et interprètes inspirants.

Et les Américains de tous les jours.

Tous ces gens parleront des moments qui ont changé leur vie pour toujours. Ils raconteront des histoires trop drôles, trop sauvages, trop surprenantes pour être vraies.

Et vous êtes invité à les rejoindre. En tant qu’auditeur, ou en tant que conteur.

L’inscription est maintenant ouverte pour la saison 2021 du USA TODAY Storytellers Project, apportant à l’Amérique plus de 43 nuits d’histoires vraies à la première personne sur des thèmes tels que la croissance, les aventures en plein air, la race et l’identité.

Les organisateurs recherchent également des articles sur https://www.storytellersproject.com/tell/.

Les émissions seront diffusées en ligne sur events.storytellersproject.com, ainsi que sur la chaîne YouTube de Storytellers Project https://bit.ly/StorytellersProjectYT et sur la page Facebook de Storytellers Project https://www.facebook.com/USATODAYStorytellersProject/.

Nouveau pour 2021, Storytellers Project mettra en vedette des voix plus célèbres, des célébrités notables et des voix d’actualité. Comme toujours, le projet est dédié à la création d’empathie et de compréhension à travers l’Amérique.

Autre nouveauté, Storytellers Project lancera une série centrée sur les façons dont la race et l’ethnicité se tissent à travers les identités américaines, intitulée «La série I Am». Cinq nuits, chacune mettant en vedette des conteurs qui s’identifient comme une race ou une ethnie spécifique – noire, moyen-orientale, indigène, hispanique / latine et asiatique – sont conçues pour aider les Américains à se comprendre plus profondément.

En 2020, environ la moitié des conteurs étaient des personnes de couleur, de sorte que ces nouvelles émissions soulignent un engagement existant en faveur de l’inclusivité et de la représentation tout en mettant en évidence certains types d’histoires.

En outre, la saison comprendra un mélange d’émissions organisées au niveau régional par les rédactions du réseau USA TODAY à travers le pays, et certaines par l’équipe de direction nationale du Storytellers Project. Le Storytellers Project, qui allie journalisme et narration orale, est passé des émissions en personne sur les lieux à la diffusion en continu au printemps dernier, alors que la gravité de la pandémie émergeait.

La plupart des spectacles auront lieu de 16 h à 17 h HP et de 19 h à 20 h HE le mardi.

REGARDER: Épisodes du projet Storytellers

Voici un aperçu du calendrier

À partir de mars, près de deux douzaines d’émissions en ligne seront organisées et animées par des journalistes des rédactions du réseau USA TODAY et refléteront les personnes et leurs histoires de chaque zone géographique. Chaque région abordera le thème d’une manière pertinente pour les habitants de ces régions.

«Grandir» est le thème régional des émissions diffusées du 4 mars au 8 avril;

«Ma famille, ma culture» du 3 juin au 8 juillet;

«À la maison» 2 septembre-oct. sept; et

«Traditions» 2 nov.-Déc. 16.

Quinze spectacles d’envergure nationale, dont beaucoup mettant en vedette des auteurs, des artistes et des leaders notables, se dérouleront jusqu’au 14 décembre.

La série «Je suis» sur la race et l’identité fait ses débuts le 2 mars avec «Je suis noir», suivi de «Je suis autochtone» le 30 mars, «Je suis hispanique» le 25 mai, «Je suis asiatique» le 31 août et «Je am Moyen-Orient »5 octobre.

Pour ceux qui regardent en direct sur le site Web du Storytellers Project, il existe trois façons d’offrir un soutien financier, de 3 $ de billets Conscientious Supporter pour chaque spectacle à un abonnement annuel de 35 $ ou 100 $ qui comprend les avantages de l’adhésion, la marchandise et l’accès aux conversations réservées aux membres avec le l’équipe nationale du projet des conteurs et les leaders de la communauté des conteurs. L’admission générale est gratuite. Pour assister à ces soirées, achetez vos billets sur https://www.storytellersproject.com/all-events/ et regardez sur https://events.storytellersproject.com/.

Le projet Storytellers est un moyen pour les rédactions du réseau USA TODAY de se connecter avec leurs communautés par le biais de leur journalisme, alors que les journalistes et les rédacteurs entraînent les gens à faire connaître leurs vérités à un public virtuel.

Les nuits allient l’authenticité de la narration en tant que forme d’art à la véracité, au renforcement de la communauté et à l’autonomisation dans lesquels le grand journalisme est fondé.

Toute personne intéressée à raconter une histoire doit visiter https://www.storytellersproject.com/tell/ et remplir un formulaire de candidature et de présentation d’une histoire. Choisissez l’une des 25 villes qui composent les régions géographiques du Storytellers Project ou sélectionnez «virtuelle» pour avoir la possibilité de travailler avec l’équipe nationale si votre ville n’est pas répertoriée.

Pour plus d’informations sur le projet Storytellers, visitez https://www.storytellersproject.com/.