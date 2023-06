Story Walk au Knox Park installé en avril, a été vandalisé trois fois depuis – Shaw Local

Installé au McHenry’s Knox Park en avril, le premier panneau de la Story Walk indique qu’il s’agit d’une « façon créative pour les enfants et leurs familles de profiter du parc sur un sentier familial et accessible tout en lisant une histoire en même temps ».

Jusqu’à ce que des réparations puissent être effectuées sur l’un des panneaux, la deuxième page du livre est manquante.

Depuis son installation il y a deux mois, le Story Walk a été vandalisé à trois reprises, a déclaré la directrice du district de la bibliothèque publique de McHenry, Lesley Jakacki. L’installation est un projet conjoint entre le district de la bibliothèque et le service des parcs et des loisirs de la ville de McHenry.

Plus de 18 pages – une couverture présentant la promenade, 16 pages de « Cat’s Colors » par Airlie Anderson et une page de remerciement à la fin – la Story Walk encourage les enfants et les familles à lire tout en regardant les couleurs qui les entourent dans la nature.

La deuxième page – le troisième panneau le long du chemin – a été arrachée du sol le week-end du 3 au 4 juin, endommageant le cadre, a déclaré le directeur de la bibliothèque, Lesley Jakacki.

« Pour la plupart (le vandalisme) les a renversés avec beaucoup de force et les a traînés à travers le parc », a déclaré Jakacki.

« Ce week-end, le cadre était plié et le plexiglas était cassé », a déclaré Jakacki.

Financièrement, ce n’est pas un coût énorme pour l’un ou l’autre des organismes publics de réparer et de remplacer les panneaux, a déclaré Jakacki.

« Le dommage est que vous ne pouvez pas en profiter lorsqu’ils sont en panne », a-t-elle déclaré.

Plus tard cet été, les panneaux seront remplacés par une histoire différente, également conçue pour amener les enfants et les familles à explorer le parc qui les entoure.

« Les encarts seront modifiés au moins tous les trimestres … avec une nouvelle histoire liée à la nature », a-t-elle déclaré.

Knox Park est particulièrement bon pour cela, a déclaré Jakacki. La section où se trouve la Story Walk comporte plusieurs aires de jeux naturelles – des bûches pour s’équilibrer, des tipis en bois pour grimper et des formations rocheuses à escalader.

Le directeur des parcs et des loisirs, Bill Hobson, a créé la zone « pour ce sentiment, pas pour l’équipement de terrain de jeu, mais pour être de retour en tournée avec la nature », a déclaré Jakacki.

Il n’y a pas de suspects pour les dommages jusqu’à présent, a-t-elle déclaré, mais a demandé aux résidents qui constatent des dommages au fur et à mesure qu’ils surviennent d’appeler la police.

« Cela se résume à nous voulons juste que ça s’arrête. Nous voulons que les familles et les jeunes enfants puissent sortir et en profiter », a déclaré Jakacki.