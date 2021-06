Stormy Daniels SLAMS Trump comme «mentalement pas tout là» et dit que son avocat a contacté les procureurs enquêtant sur lui

STORMY Daniels a fustigé Donald Trump comme n’étant pas « mentalement tout là », et a déclaré qu’elle travaillait avec les procureurs de New York pour enquêter sur la Trump Organization pour d’éventuelles violations financières.

L’ancienne star du porno au centre du scandale pendant la présidence de Trump a déclaré que son avocat était en contact avec les procureurs de New York et qu’elle était disposée à coopérer à leur enquête – après avoir critiqué l’avis de l’ancien président.

Stormy Daniels a déclaré que Trump ne semblait pas « mentalement tout là-bas »

Elle a également déclaré qu’elle et son avocat travaillaient avec des procureurs pour enquêter sur l’organisation Trump. Crédit : MySpace

« Je n’ai pas été appelé à témoigner », a déclaré Daniels sur CNN le lundi. « Mais je sais que mon avocat, Clark Brewster, a été en contact avec eux et très ouvert à ma volonté de participer. »

Daniels a ensuite qualifié la vie post-présidentielle de Trump de » comique » et » triste » tout en discutant de son rôle potentiel dans une enquête sur les finances de l’ancien président.

« C’est comique, presque, c’est triste », a-t-elle déclaré à propos du comportement de Trump en dehors de ses fonctions. « J’essaie de ne plus le suivre.

« C’est tout simplement absurde, et je me sens presque désolé pour lui d’une certaine manière parce que je ne crois pas qu’il soit mentalement là », a-t-elle déclaré.

Daniels a critiqué les procureurs pour ne pas avoir enquêté sur les prétendus paiements en argent caché qui lui auraient été versés Crédit : Getty

Les commentaires de Daniels interviennent un mois après la convocation d’un grand jury dans le district sud de New York concernant une enquête sur des violations financières potentielles commises par Trump et l’organisation.

Répétant une phrase souvent utilisée, Trump a qualifié le grand jury de « continuation de la plus grande chasse aux sorcières de l’histoire américaine ».

« C’est purement politique et un affront aux près de 75 millions d’électeurs qui m’ont soutenu lors de l’élection présidentielle, et cela est conduit par des procureurs démocrates très partisans », a ajouté Trump.

Daniels a souligné l’incohérence entre Trump et son ancien fixeur et avocat personnel Michael Cohen.

« Je ne comprends tout simplement pas comment un homme peut aller en prison pour un crime, et un autre homme ne peut même pas faire l’objet d’une enquête », a-t-elle déclaré.

Cohen a été condamné à trois ans pour divers crimes commis au nom de l’ancien président, notamment le mensonge au Congrès et l’évasion fiscale.

Il a été rendu public en même temps qu’il versait de l’argent secret à Daniels pour faire taire sa prétendue liaison avec Trump.

Elle a demandé comment l’ancien fixateur de Trump, Michael Cohen, pouvait aller en prison mais pas Trump Crédit : AFP

Daniels et Cohen ont tous deux critiqué la décision de la Commission électorale fédérale d’abandonner une enquête sur le prétendu paiement d’argent secret, la FEC déclarant qu’elle avait du mal à trouver des preuves prouvant que Trump et la campagne avaient violé « sciemment et volontairement » les lois sur le financement de la campagne.

Comme Daniels, Cohen a déclaré qu’il était « prêt, disposé et capable » d’aider les procureurs dans leur enquête contre Trump et l’organisation.

Daniels a accepté lundi sur CNN, disant qu’elle leur dirait « tout ce que je sais ».

« Je leur dirais que j’ai été approché, je leur dirais que j’ai la preuve que l’argent provient d’un compte ouvert sous la direction de Donald Trump, je leur dirais que l’argent provenait de fonds russes », a déclaré Daniels.

« Je leur donnerais des copies des virements bancaires et toutes les transcriptions pour cela », a-t-elle ajouté. « Et je pense que n’importe qui devrait être terrifié qu’un citoyen normal puisse prendre la chute pour quelqu’un au pouvoir. »

Lorsqu’on lui a demandé de commenter l’instigation de Trump à l’insurrection du 6 janvier, elle a déclaré que c’était « totalement répugnant et dégoûtant ».

« Chaque jour, je pense que cela ne peut pas devenir plus ridicule », a-t-elle ajouté.

Cependant, elle ne pense pas qu’il soit trop hors de question que Trump se présente à nouveau en 2024.

« Eh bien, c’est dans son droit légal, je suppose, à ce stade, qu’il le fasse », a-t-elle déclaré. « Je pense que c’est absurde, mais, honnêtement, il est assez fou pour le faire. »