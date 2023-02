Stormy Daniels se moque de la grammaire de Donald Trump et dit qu’il a accidentellement confirmé son histoire

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Stormy Daniels a offert un retour de flamme féroce à Donald Trump dont la tentative de ridiculiser la star de cinéma pour adultes s’est peut-être retournée contre lui alors qu’il semblait apparemment reconnaître leur prétendue liaison.

Mme Daniels a remercié l’ancien président d’avoir « admis » leur prétendue liaison alors qu’il avait précédemment déclaré qu’il « n’avait jamais eu de liaison ». Elle s’est également moquée de l’ancien président pour avoir utilisé une mauvaise grammaire dans son message Truth Social.

La guerre des mots entre les deux sur les réseaux sociaux est survenue alors que les procureurs de la ville de New York ont ​​commencé à présenter des preuves à un grand jury sur le «plan d’argent silencieux» que M. Trump est accusé d’utiliser pour empêcher Mme Daniels de divulguer sa liaison extraconjugale avec elle avant le 2016 élection.

M. Trump a blâmé son ancien avocat Michael Cohen sans prendre son nom et a déclaré qu’il n’y avait aucune raison de ne pas compter sur lui.

“En ce qui concerne le non-sens” Stormy “, il est TRÈS ANCIEN et s’est produit il y a longtemps, bien au-delà de la date limite très publiquement connue et acceptée du Statut de prescription placé une confiance totale sur le JUGEMENT ET L’AVIS DU CONSEIL, que j’avais tous raison de croire qu’il avait une licence pour pratiquer le droit, qu’il était compétent et qu’il était en mesure de fournir de manière appropriée des services juridiques solides », a-t-il déclaré dans son message.

Répondant à l’attaque de M. Trump contre elle, Mme Daniels a fait référence au surnom insultant de l’ancien président pour elle.

“Merci d’avoir simplement admis que je disais la vérité sur TOUT. Je suppose que je vais remettre mon “visage de cheval” au lit maintenant, monsieur l’ancien “président”. Au fait, c’est la bonne façon d’utiliser les guillemets », a-t-elle déclaré, partageant une capture d’écran de « Truth » de M. Trump.

Son tweet a suscité un certain nombre de réponses sarcastiques sur Twitter.

L’avocat constitutionnel Mark S Zaid s’est encore moqué de M. Trump pour avoir utilisé le mot conseil. Il a déclaré : « Je suis toujours étonné que les gens ne comprennent pas la différence entre ‘conseil’ et ‘avocat’. On pourrait penser qu’avec tous les millions de dollars que Trump a dépensés en avocats, il saurait épeler correctement le mot. Oh, et Stormy a raison de dire qu’il vient de faire un aveu très important.

Un autre utilisateur, Denny Cherry, a déclaré que M. Trump avait admis que ce qu’il avait fait était illégal mais qu’il s’en était tiré.

Mme Daniels, de son vrai nom Stephanie Clifford, a accepté un paiement de 130 000 $ de l’avocat de M. Trump, M. Cohen, en échange de sa signature d’un accord de non-divulgation en octobre 2016.

M. Cohen, qui a passé un an en prison et plusieurs années supplémentaires en liberté surveillée après avoir plaidé coupable à huit chefs d’accusation à la suite d’enquêtes, a admis devant le tribunal avoir effectué des paiements.

Les dossiers commerciaux obtenus plus tard de la société de M. Trump par les procureurs de New York ont ​​révélé qu’elle avait remboursé M. Cohen pour le paiement sous prétexte de le rémunérer pour des services juridiques.

M. Trump devrait faire face à des accusations de falsification de documents commerciaux, car le bureau du procureur de Manhattan a convoqué des témoins pour témoigner au sujet des paiements.