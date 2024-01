Stormy Daniels dit qu’elle est “prête à témoigner” lors du procès pénal de Trump à New York en mars

La star du cinéma pour adultes Stormy Daniels a déclaré dans un épisode de son podcast publié dimanche qu’elle prévoyait de témoigner lors du prochain procès de l’ancien président Donald Trump sur des accusations criminelles dans l’État de New York.

Le procès, prévu le 25 mars, découle allégations que Trump a accepté un stratagème en 2016 visant à falsifier des documents tout en remboursant à son ancien avocat un paiement « d’argent silencieux » à Daniels, dont le vrai nom est Stephanie Clifford.

“De toute évidence, les choses ont été d’un niveau supérieur, puisque je dois témoigner, à ce moment-là, en mars – évidemment, cela peut changer à tout moment – ​​dans l’affaire du silence”, a déclaré Daniels.

Cliquez ici pour voir les médias associés. Cliquez pour agrandir



Un porte-parole du procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, qui supervise les poursuites, a refusé de commenter.

Trump est devenu le premier ancien président accusé de crimes lorsqu’il était inculpé sur 34 chefs d’accusation de falsification de dossiers commerciaux par un grand jury de Manhattan le 30 mars 2023. Il s’agissait de la première des quatre poursuites pénales qui seraient déposées contre lui dans les mois suivants, sur des allégations allant de la rétention de secrets de sécurité nationale à la tentative de contrecarrer les résultats des élections de 2020 après sa défaite.

Les avocats de Trump n’ont pas répondu à une demande de commentaires, pas plus qu’un représentant de Daniels.

Trump a plaidé non coupable et a nié les allégations portées contre lui dans les quatre cas, soit un total de 91 chefs d’accusation. Il a accusé les procureurs de l’inculper à des fins politiques.

Daniels a rencontré par vidéo les procureurs de Manhattan le 15 mars de l’année dernière et a déjà déclaré qu’elle serait prête à témoigner au procès.

Daniels a reçu 130 000 dollars quelques jours avant l’élection présidentielle de 2016 dans le cadre d’un accord destiné à l’empêcher de discuter publiquement de son affirmation selon laquelle elle aurait eu une liaison extraconjugale avec Trump des années plus tôt. Trump a nié ses affirmations.

Les accusations portées contre Trump concernaient une série de remboursements effectués par l’intermédiaire d’une société à responsabilité limitée à son ancien avocat et « réparateur » Michael Cohen pour le paiement de Daniels. Trump a déclaré que les paiements étaient légitimes et non illégalement déguisés.

La prochaine audience dans cette affaire est prévue pour le 15 février.

Enquêtes Trump Plus

Plus