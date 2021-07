Stormont rejette les plans du gouvernement britannique pour une «amnistie» sur les poursuites à l’époque des troubles

Les politiciens de Stormont ont rejeté un plan controversé du gouvernement britannique visant à une amnistie effective dans les cas liés aux troubles.

Lors d’une séance d’urgence, des membres de l’Assemblée d’Irlande du Nord (MLA) ont critiqué les propositions avancées par Brandon Lewis la semaine dernière pour introduire une législation visant à créer un projet de délai de prescription.

L’intention du gouvernement est de mettre fin à toutes les nouvelles poursuites pour des crimes jusqu’en avril 1998 – date à laquelle l’Accord du Vendredi saint a été conclu – et s’appliquera à la fois aux anciens combattants et aux ex-paramilitaires.

La semaine dernière, les familles des victimes ont exprimé leur indignation face aux plans, tandis que Sir Keir Starmer, le leader travailliste, a déclaré qu’il était « tout à fait faux » que le gouvernement offre une « amnistie générale » pour les crimes commis pendant la période des troubles.

Lors d’une séance rappelée à Stormont, la motion déposée par la chef adjointe du SDLP, Nichola Mallon, exprimant son opposition aux propositions, a été adoptée mercredi sans voix dissidente au cours d’un débat de deux heures.

Bien que non contraignante, la motion appelait les victimes et les survivants à jouer « un rôle et une contribution à part entière, matérielle et centrale dans le contenu et la conception des structures pour faire face à l’héritage du passé ».

Mme Mallon a déclaré aux députés qu’une amnistie des poursuites ne serait acceptable dans aucune autre démocratie moderne du monde et a accusé le gouvernement britannique d’avoir tenté de balayer la douleur des victimes sous le tapis.

Elle a déclaré que les propositions permettraient aux « auteurs, étatiques et paramilitaires, de se libérer et de condamner les victimes et leurs familles à une vie de douleur et de souffrance par le déni de l’espoir, de la vérité et de la justice ».

Mme Mallon a ajouté que les plans étaient une « mesure unilatérale » du gouvernement britannique pour fournir une « réponse du parti conservateur à un problème créé par ce même parti et ses députés d’arrière-ban ».

« Des députés d’arrière-ban qui ont créé un faux mythe selon lequel un défilé sans fin d’anciens combattants est traîné devant les tribunaux ici pour répondre de leur passé », a-t-elle déclaré.

S’adressant à la chambre pendant le débat, le député DUP Mervyn Storey a déclaré que les victimes « ne peuvent et ne doivent pas être ignorées de cette manière ».

« Le secrétaire d’Etat semble avoir choisi une voie qui trouve une équivalence entre le militaire et le policier, et ceux qui ont posé la bombe ou appuyé sur la gâchette », a-t-il déclaré. « C’est moralement répréhensible. »

S’exprimant la semaine dernière, M. Lewis a confirmé la semaine dernière que le gouvernement avait l’intention d’introduire un délai de prescription qui mettrait fin à toutes les nouvelles poursuites liées aux troubles, avec un nouvel organisme indépendant pour aider les familles à découvrir ce qui est arrivé à leurs proches dans les meurtres et autres cas hérités. impliquant d’anciens paramilitaires et d’anciens membres des services de sécurité.

« Nous savons que la perspective de la fin des poursuites pénales sera difficile à accepter pour certains, et ce n’est pas une position que nous prenons à la légère », a-t-il déclaré aux députés.

Le secrétaire d’Irlande du Nord a insisté sur le fait que les enquêtes criminelles s’étaient avérées préjudiciables. « Il est clair que le système actuel pour gérer l’héritage des Troubles ne fonctionne pas », a-t-il déclaré.

« C’est maintenant une vérité difficile, voire douloureuse, que l’accent mis sur les enquêtes criminelles est de moins en moins susceptible de donner des résultats positifs en matière de justice pénale, mais tout en continuant à diviser les communautés et à ne pas obtenir de réponses pour la majorité des victimes et des familles. «