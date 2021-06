Le Sinn Fein a déclaré que le gouvernement britannique avait accepté de légiférer pour la protection de la langue irlandaise à Westminster d’ici octobre, ouvrant la voie à un accord à Stormont sur le partage du pouvoir en Irlande du Nord.

L’affaire a été au centre d’une querelle qui menaçait d’empêcher la reprise d’un gouvernement partagé à la suite de la démission de la dirigeante du DUP, Arlene Foster.

La vice-première ministre du Sinn Fein, Michelle O’Neill, a été automatiquement démis de ses fonctions lundi après le départ de Foster et elle doit être à nouveau nommée à ce poste dans les sept jours.

Cependant, le Sinn Fein a clairement indiqué qu’il ne renommerait pas – une décision qui entraînerait l’effondrement de l’exécutif décentralisé – à moins que le DUP n’accepte d’aller de l’avant avec la législation sur la langue irlandaise.

Les lois sur la langue irlandaise sont un engagement non tenu dans le cadre de l’accord de 2020 qui a rétabli le partage du pouvoir à Stormont.

Le nouveau chef du DUP, Edwin Poots, s’est engagé à mettre en œuvre tous les aspects en suspens de l’accord Nouvelle décennie, nouvelle approche (NDNA), y compris la législation sur la langue irlandaise – mais a refusé de le promettre dans le cadre du mandat actuel de l’Assemblée.

S’exprimant à Belfast aux premières heures de jeudi, la présidente du Sinn Féin, Mary Lou McDonald, a déclaré : « Ce soir, le gouvernement britannique a accepté de légiférer pour Acht na Gaeilge et le paquet culturel à Westminster. Cela se produira en octobre avec des commissaires nommés d’ici mars 2022.

« Nous avons dit au gouvernement britannique qu’il s’agissait de la seule option viable pour garantir ces droits, car le DUP n’était pas disposé et incapable de tenir ses engagements. Il est profondément regrettable que le DUP ait choisi de bloquer les droits de cette manière pendant si longtemps.

« Ce soir, nous avons surmonté tout cela.

« Les Irlandais attendent depuis quinze ans que les droits fondamentaux et la reconnaissance soient délivrés. Ceci est important pour les locuteurs de langue irlandaise et pour la société en général, car le partage du pouvoir est basé sur l’inclusion, le respect et l’égalité.

« Les gouvernements irlandais et britannique ont la responsabilité importante de garantir qu’il n’y a plus de retard. »