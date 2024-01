Stormont : le chef du DUP, Sir Jeffrey Donaldson, informera les membres d’un éventuel accord

Il a déclaré que la réunion se déroulerait dans un « lieu sécurisé » et que le lieu et les instructions seraient communiqués lundi.

Le DUP compte plus de 120 membres exécutifs, dont des députés, des dirigeants du parti et autres.

“Ce soir, les représentants non élus du DUP vont être informés en détail de l’accord, et me voici en tant que leader d’un parti habilité à accéder à l’exécutif, mais qui n’a toujours pas reçu d’information sur ce que cela implique, et J’ai entendu dire que le Sinn Féin comprend également ce qu’implique l’accord.