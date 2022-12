Stormi Webster en habit de neige noir et blanc avec Kylie Jenner : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Backgrid

Kylie Jenner prouvé une fois de plus une maman adorée alors qu’elle traitait sa fille Stormi à un voyage amusant à Aspen avant les vacances. Le magnat du maquillage et l’adorable enfant de 4 ans ont été aperçus arrivant à la destination jetsetter du Colorado le vendredi 9 décembre. Portant un blouson aviateur noir et des leggings assortis, Kylie a tenu les mains de Stormi alors que la petite fashionista tuait dans un super mignon combinaison de ski tête de mort !

Il y a quelques mois à peine, Kylie avait les mains pleines de Stormi et des cousines de Stormi lors d’un voyage à Disneyland. Dans une adorable vidéo partagée sur son Instagram, on pouvait voir Kylie tenir la main de Stormi, Chicago Ouest4, Rêver Kardashian5, et Vrai Thompson4 alors qu’ils se frayaient un chemin à travers le parc d’attractions en portant leur plus bel équipement Mickey Mouse !

Les cousins ​​KarJenner ont la chance de se voir régulièrement, car leur famille aime les réunir pour des événements amusants. À Paques, Khloe kardashian a partagé d’adorables clichés et des clips trop mignons de sa petite fille True profitant d’une chasse aux œufs de Pâques avec ses proches Nord et Saint-Ouest, Pénélope et Règne DisickStormi et Rêve.

Pendant ce temps, Kylie a récemment commenté un autre cousin de KarJenner qui n’a pas été vu dans le clip de Disneyland : son petit garçon nouveau-né ! Elle s’était arrêtée Le Late Late Show avec James Corden et a révélé qu’elle n’était toujours pas prête à annoncer le nom de son fils de 7 mois après qu’elle et son bébé papa Travis Scott décidé que leur surnom original de “Wolf” n’était pas exactement la bonne personne.

“Nous n’avons pas officiellement légalement changé le nom”, a déclaré Kylie à James alors qu’elle était assise à côté de sa mère. Kris Jenner. « Son nom est toujours Wolf. Wolf est son passeport, mais ce ne sera pas son nom. Nous attendons juste. Après James Cordon a fait une blague sur la durée pendant laquelle le secret doit être gardé, Kris est intervenue avec sa propre tentative d’humour en disant: «Alors nous l’avons appelé« Andy »pour rien?

Kylie – qui partage également Stormi avec Travis – a poursuivi en disant que les parents ne se réfèrent pas à leur paquet de joie par “Wolf”, mais ils ne sont pas prêts à partager l’autre nom, car il semble toujours avoir une question marque accrochée dessus. “Travis aime parfois… un jour, il dira : ‘Oooh, ce nom est plutôt cool’ et le changera à nouveau”, a expliqué la star de télé-réalité. “Donc, nous n’allons probablement pas le changer officiellement jusqu’à ce que …”

