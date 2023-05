Stormers 14 – 19 Munster

Le Munster a remporté son premier trophée depuis 2011, avec une superbe victoire finale de l’URC face aux Stormers en Afrique du Sud

Munster a remporté son premier trophée majeur depuis 12 ans en décrochant le titre de United Rugby Championship après une victoire absorbante 19-14 sur les Stormers au Cap.

L’essai du flanker John Hodnett à cinq minutes de la fin – converti depuis la ligne de touche par le demi-mouche Jack Crowley – a privé les Stormers des couronnes URC consécutives.

Il s’agissait du cinquième match consécutif de Munster à l’extérieur dans la compétition alors qu’ils renversaient la vapeur après des défaites finales en 2015, 2017 et 2021.

L’essai du flanker Deon Fourie au début de la seconde période, converti par Manie Libbok, semblait avoir influencé une rencontre intense et férocement engagée de Stormers avant que Hodnett ne bondisse.

L’ouvreur Libbok a marqué un essai d’interception qu’il a également converti, mais Munster menait de cinq points à la pause après des touchés du talonneur Diarmuid Barron et de l’ailier Calvin Nash, tandis que Jack Crowley a ajouté une conversion.

Le Munster en a finalement eu assez, et à juste titre, pour livrer de l’argenterie à ses 5 000 fans itinérants et confirmer l’impact que l’entraîneur-chef Graham Rowntree a eu.

John Hodnett a marqué l’essai crucial de la victoire pour Munster au Cap

Les internationaux sud-africains Fourie et Marvin Orie sont revenus dans la formation des Stormers après s’être remis d’une blessure pour une rencontre à guichets fermés de 55 000 au DHL Stadium.

Rowntree, quant à lui, a effectué trois changements par rapport à l’équipe qui a battu les adversaires en demi-finale du Leinster, avec Nash, le centre Malakai Fekitoa et le demi de mêlée Conor Murray tous de retour après avoir terminé les protocoles de retour au jeu après les quarts de finale.

Les Stormers ont porté un premier coup après seulement six minutes et Munster n’avait qu’à s’en prendre à eux-mêmes.

L’élan initial a été annulé lorsque la passe follement spéculative du centre Antoine Frisch de juste à l’intérieur de sa propre moitié est allée directement à Libbok, qui a sprinté sans faute pour réclamer un essai qu’il a également converti.

Mais Munster s’est regroupé de manière impressionnante et ils ont percé la défense des Stormers à peine quatre minutes plus tard lorsque leurs attaquants ont conduit un alignement à bout portant et que Barron s’est enfoui pour l’essai.

Le demi de mêlée du Munster Conor Murray célèbre l’essai de Diarmuid Barron (pas en vue) à travers un maul roulant

Les attaquants du Munster savouraient la bataille et ils ont presque ajouté un deuxième essai après que le No 8 des Stormers, Evan Roos, ait reçu un carton jaune pour hors-jeu délibéré, mais l’effort du No 8 Gavin Coombes a été refusé.

Les Stormers n’ont pas pu lancer leur jeu fluide, étant déjoués par les coups de pied intelligents et précis de Murray alors qu’ils se retrouvaient coincés dans leur propre moitié.

La finition de Munster était le seul domaine où ils se sont laissés tomber, un deuxième essai ayant été exclu après que le capitaine Peter O’Mahony ait délivré une passe en avant à l’arrière Mike Haley.

L’équipe irlandaise a réussi sa troisième chance, cependant, au milieu du deuxième quart après que le superbe coup de pied croisé de Crowley ait été récupéré par Nash, qui a terminé de manière impressionnante et Crowley s’est converti pour une avance de cinq points.

Calvin Nash a marqué le deuxième essai de Munster en finale, alors qu’ils ont tardé à faire compter leur domination

Mais Munster a perdu O’Mahony juste avant la pause quand il est parti pour une évaluation de blessure à la tête et a été remplacé par RG Snyman.

Libbok a raté une chance de réduire le déficit lorsqu’il a dérivé un penalty à peine deux minutes après le début de la seconde période avant que Munster ne voie Haley pécher à la suite d’un défi tardif sur l’ailier des Stormers Angelo Davids.

Les Stormers ont immédiatement fait compter leur avantage temporaire d’un seul homme, Munster étant impuissant à arrêter un alignement qui s’est terminé par l’atterrissage de Fourie et la conversion de Libbok.

C’était un affichage beaucoup plus cohérent des Stormers en deuxième période, malgré des conditions d’endurance, et ils ont conservé un avantage de deux points dans les 15 dernières minutes.

Mais Hodnett et Crowley ont ensuite frappé et le Munster avait réussi mission improbable malgré un carton jaune en retard pour Crowley.