Storm Reid jaillit sur son petit ami Shedeur Sanders sur Kimmel

Storm Reid est actuellement en tournée promotionnelle pour son dernier film Manquant qui retourne le script sur 2018 Recherche. Et tout en faisant la presse pour le film, elle parle de son homme, son homme, son homme, qui se trouve être le fils de Deion Sanders.

Plus récemment, Reid est passé Jimmy Kimmel en direct et au cours de l’entretien, elle a révélé qu’elle travaillait sur divers produits tout en étant encore inscrite à l’USC.

À un moment donné au cours de la rencontre, Kimmel a également demandé à Reid comment elle prévoyait de gérer le prochain match de l’USC et du Colorado la saison prochaine, étant donné que son petit ami Shedeur Sanders est maintenant QB1 pour le Colorado.

Reid s’est assurée de faire savoir à tout le monde qu’elle soutiendrait son homme le jour du match.

“Ils font une chose incroyable, Shedeur joue au ballon et M. Deion est une personne incroyable, un entraîneur incroyable, et Shedeur est juste un très bon enfant et je suis contente”, a-t-elle déclaré.

“Je le fais [watch all of his games], que j’y sois ou pas, je le soutiens, et je suis juste content de l’avoir comme ami, comme confident, pour pouvoir le soutenir. Il me soutient. C’est amusant », a-t-elle ajouté.

“[The game against each other is] dans notre stade. Je serai à coup sûr dans la section étudiante ou où que je sois, enraciné pour les Buffaloes », a expliqué Storm. “Oh absolument, portant [his] nombre et tout.