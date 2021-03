Storm Keating a révélé comment elle avait été transportée à l’hôpital pour une intervention chirurgicale d’urgence sur sa colonne vertébrale après avoir été diagnostiquée avec le syndrome de la queue de cheval.

La mère a déclaré qu’elle avait d’abord été emmenée à l’hôpital pour un disque prolabé pour lequel les médecins ont dit qu’elle aurait besoin d’une « intervention chirurgicale » avant que la situation ne dégénère rapidement.

Un médecin qui traitait Storm, 39 ans, s’est rendu compte qu’elle souffrait du syndrome de la queue de cheval – un type sévère de sténose vertébrale qui provoque une compression dans les nerfs inférieurs entraînant une perte de sensation, une incontinence et une paralysie si elle n’est pas traitée immédiatement.

La créatrice de mode australienne – qui partage deux enfants avec la pop star Ronan Keating – a déclaré qu’elle ne souhaiterait à personne ce qu’elle a vécu.

Elle a commencé: «« Cela a été une semaine longue et éprouvante, la semaine la plus effrayante de ma vie.

«Mais je suis extrêmement reconnaissant au Dr Syed Aftab et à tous les incroyables spécialistes, médecins, infirmières, physiothérapeutes et aides-soignants de #CromwellHospital qui m’ont aidé à traverser cela.

Storm a déclaré qu’elle se stabilisait à l’hôpital lorsque les médecins ont découvert qu’elle souffrait de compression / syndrome de la queue de cheval pour laquelle elle avait besoin d’une chirurgie de la colonne vertébrale d’urgence pour éviter des dommages permanents.

« Sans le Dr Aftab et sa diligence, ses soins, son attention et ses compétences aigus, je ne quitterais pas cet hôpital avec la perspective de mener une vie normale que j’avais toujours imaginée », a révélé Storm.

Partageant ses remerciements au personnel de l’hôpital, Storm a déclaré: «Il n’y a pas de mots qui viendront jamais près de décrire ma gratitude envers vous Syed, merci.

«Et à la Géorgie et à toutes les merveilleuses infirmières et assistantes médicales qui ont essuyé mes larmes, réconforté mes peurs, m’ont nettoyé et m’ont permis de garder ma dignité dans les moments où je pensais que je la perdrais … vous êtes des êtres humains incroyables à faire. ce que vous faites, merci. «

« Ça n’aurait pas pu être facile et surtout de savoir à quel point mon bébé @rokeating s’inquiète! Alors baba, @jackrkeating et @missyykeating vous êtes mes héros et je vous aime et j’ai hâte de rentrer à la maison et de vous voir !!! ! «

Storm a terminé son message: « Enfin je voulais juste dire merci beaucoup à tout le monde pour vos bons voeux cette semaine dernière, ils m’ont rempli de force et de courage. J’espère qu’en partageant mon histoire, c’est un petit rappel pour tout le monde à prendre prenez soin de votre dos!

« Beaucoup d’entre nous prennent notre colonne vertébrale pour acquise et souvent notre santé aussi … mais parfois l’inattendu peut lancer une vraie balle courbe si vous ne faites pas attention ou si vous ignorez votre corps.

Le chanteur de Storm et Boyzone, Ronan, s’est rencontré en septembre 2012 alors qu’ils travaillaient sur The X Factor Australia.

Ils se sont mariés en Écosse en 2015 et ont annoncé un an plus tard qu’ils attendaient leur premier enfant; fils Cooper qui a maintenant trois ans.

Ronan a également trois enfants avec son ex-femme Yvonne Connolly; Jack, 21 ans, et ses filles Missy, 19 ans, et Ali, 15 ans.