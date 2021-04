Storm Keating a dit qu’elle «va très bien» après son opération – et qu’elle pourra éventuellement reprendre sa petite fille.

Storm, qui a noué le nœud avec le crooner irlandais Ronan six ans encore, a été transporté d’urgence à l’hôpital en mars pendant «la semaine la plus effrayante de ma vie».

Elle souffrait de maux de dos atroces, les médecins diagnostiquant le syndrome de la queue de cheval – un type rare et grave de blessure à la colonne vertébrale pouvant entraîner une paralysie.

Maintenant, elle a partagé un clip en noir et blanc d’elle jouant avec elle et les enfants de Ronan, Cooper, trois ans, et Coco, dont ils ont récemment célébré le premier anniversaire.







«Mes bébés», a-t-elle écrit à côté d’un emoji en forme de cœur, «10 jours après la chirurgie et je vais très bien.

« Un jour, je pourrai bientôt la soulever et la reprendre dans mes bras … le seigneur lui-même sait que chaque petit morceau de mon cœur et de mon âme ne peut pas attendre! »

Storm avait précédemment documenté ses craintes après son arrivée à l’hôpital, expliquant à ses partisans: «Cela a été une semaine longue et éprouvante, la semaine la plus effrayante de ma vie.

«Mais je suis extrêmement reconnaissant au Dr Syed Aftab et à tous les incroyables spécialistes, médecins, infirmières, physiothérapeutes et aides-soignants de #CromwellHospital qui m’ont aidé à traverser cela.







«Samedi, j’ai été précipité avec ce que nous savions déjà être un très mauvais disque prolabé, qui avait plus récemment dégénéré au point où une intervention chirurgicale était nécessaire.

«Lors de la stabilisation à l’hôpital, cependant, cela s’est ensuite aggravé jusqu’à la compression / syndrome de la queue de cheval qui a nécessité une chirurgie de la colonne vertébrale d’urgence pour éviter des dommages permanents.

Elle s’est également adressée à Ronan et aux enfants, ainsi qu’aux beaux-enfants adultes Missy et Jack, ajoutant: « Ma petite fille aura un an demain et j’ai hâte de rentrer chez elle (juste à temps!) Et à mon famille incroyable qui se sont soutenus et ont maintenu le fort ensemble en mon absence la semaine dernière.





« Ça n’aurait pas pu être facile et surtout de savoir à quel point mon bébé @rokeating s’inquiète! Alors baba, @jackrkeating et @missyykeating vous êtes mes héros et je vous aime et j’ai hâte de rentrer à la maison et de vous voir !!! !

«Enfin je voulais juste dire merci beaucoup à tous pour vos bons voeux cette semaine dernière, ils m’ont rempli de force et de courage. J’espère qu’en partageant mon histoire, c’est un petit rappel à chacun de prendre soin de votre dos!

« Beaucoup d’entre nous prennent notre colonne vertébrale pour acquise et souvent notre santé aussi … mais parfois l’inattendu peut lancer une vraie balle courbe si vous ne faites pas attention ou si vous ignorez votre corps.

« J’ai beaucoup de chance, mais je ne souhaiterais ce que j’ai vécu à personne. Nous partageons nos hauts sur Insta mais parfois c’est bien de partager nos bas aussi. C’est l’un des miens.