Storm Evert – Les fêtards courageux ne laissent pas la pluie refroidir leur moral alors qu’ils frappent la ville malgré des vents de 70 mph

Les Fêtards ont bravé la pluie ce soir alors qu’ils frappaient la ville malgré des vents de 70 mph causés par la tempête Evert.

Des groupes d’amis se sont réunis pour faire la fête dans les rues, les bars et les pubs, sans laisser le temps orageux ruiner leurs plans.

Un groupe d’amis à Leeds a bravé la tempête Evert alors qu’ils profitaient de leur vendredi soir Crédit : NB PRESS LTD

Les Britanniques fêtards n’ont pas laissé la pluie ruiner leurs plans Crédit : LNP

Soho dans le centre de Londres était occupé alors que les gens frappaient les bars et les restaurants Crédit : w8media

De longues files d’attente ont été observées devant les bars et les clubs malgré le temps humide Crédit : NB PRESS LTD

À Soho, dans le centre de Londres, de longues files d’attente ont été observées dans la rue, les fêtards profitant du deuxième vendredi soir depuis la levée des restrictions sur les coronavirus en Angleterre.

Il y avait de longues files d’attente devant les bars et les clubs, qui n’ont été autorisés à rouvrir que la semaine dernière après avoir été fermés pendant un an en raison de la pandémie.

Les restaurants semblaient occupés malgré la pluie alors que les gens rencontraient leurs amis pour manger et boire ensemble.

À Leeds, des amis ont utilisé des parapluies pour se protéger de la pluie, tandis qu’une fille se couvrait les cheveux d’une veste.

Malgré la tempête Evert qui a semé le chaos dans tout le pays, avec des orages et des vents au rendez-vous, les fêtards sont toujours sortis pour s’amuser.

Certaines personnes à Leeds portaient des imperméables en plastique lorsqu’elles faisaient la queue pour entrer dans les clubs et les bars, tandis que d’autres à Birmingham ont échappé au pire de la pluie.

RUES ANIMÉES

Cela survient alors que le Met Office a publié des prévisions météorologiques et des inondations à travers la Grande-Bretagne avec des orages prévus pour le week-end.

Des avertissements de vent jaune sont en place pour les zones côtières du sud-est et de l’est de l’Anglie, et des avertissements d’orage pour une partie de l’Angleterre de Nottingham à Norwich et au nord jusqu’à Hull.

Après que le temps ait été largement instable vendredi en Angleterre et au Pays de Galles, d’autres averses sont attendues samedi.

Le Met Office a déclaré: « Il y aura d’autres fortes averses samedi.

« L’accent sera mis sur le centre, l’est et le sud de l’Angleterre, où il pourrait y avoir des orages.

« Un autre jour où le temps apportera des conditions de voyage localement délicates. »

Les fêtards de Leeds ont utilisé des imperméables en plastique pour se protéger de la pluie Crédit : NB PRESS LTD

Des amis ont essayé de se protéger de la pluie tout en profitant de leur soirée Crédit : LNP

Une dame de Leeds a pris un ascenseur d’un gars à l’air costaud Crédit : NB PRESS LTD

La femme de gauche a improvisé avec un sac en plastique sur la tête alors que ses camarades partageaient un petit brollie Crédit : NB PRESS LTD

La tempête Evert, qui a commencé jeudi soir, a produit des rafales de vent de près de 70 mph sur les Cornouailles et les îles Scilly.

La rafale la plus élevée enregistrée jusqu’à présent était de 69 mph à St Mary’s dans les îles Scilly, a déclaré le Met Office.

L’équipage bénévole de la RNLI de St Mary’s et de Sennen Cove a passé jeudi soir à aider à secourir des personnes à bord de yachts autour des îles Scilly.

Le centre des opérations des garde-côtes de Falmouth a signalé un total de 22 incidents jeudi soir.

Pete Hicks, barreur du canot de sauvetage de la RNLI de St Mary, a déclaré: « Ce fut une nuit incroyablement chargée.

« Nous étions à flot d’environ 23 heures jusqu’à environ 3 heures du matin ce matin, ce fut une nuit très chargée pour toutes les personnes impliquées.

« Je suis monté à bord du canot de sauvetage toutes saisons de Sennen Cove RNLI pour aider l’équipage avec une connaissance locale de la région, et avec un énorme effort d’équipe, nous avons pu sauver avec succès toutes les personnes en difficulté.

« Les conditions étaient épouvantables, à un moment donné, nous avons eu plus de 50 nœuds de vent avec des averses de grains. »

Les fêtards ont bravé la tempête Evert alors qu’ils profitaient au maximum de leur vendredi soir à Leeds Crédit : LNP

Les buveurs entassés dans le centre de Londres malgré des conditions pluvieuses et des températures fraîches Crédit : w8media

Un homme à Birmingham a fait une pause dans la fête vendredi soir Crédit : SnapperSK

Oli Claydon, du Met Office, a déclaré: « L’avertissement orange associé à la tempête a maintenant expiré. C’était pour la zone couvrant Cornwall.

« Nous avions deux avertissements météorologiques jaunes en place aujourd’hui. Il y a deux zones distinctes pour le vent – ​​la zone couvrant le sud-ouest et le sud du Pays de Galles, qui a maintenant expiré.

« Ensuite, il y a une autre zone au sud-ouest qui expire à 18 heures vendredi soir.

« Cela reflète la façon dont le centre de la tempête se déplace vers l’est à travers le pays, donc à mesure que nous arrivons à l’heure du soir, le centre bas se sera dégagé vers l’est et la vitesse du vent commencera à diminuer.

« Il y a également un avertissement d’orage en vigueur jusqu’à 22 heures vendredi soir pour certaines parties du centre et de l’est de l’Angleterre. »

Le Met Office a ajouté que les fortes averses et les orages pourraient entraîner des inondations de maisons et d’entreprises, des coupures de courant et des perturbations dans les transports.

L’Agence pour l’environnement a émis deux alertes d’inondation pour Eastern Yar, l’île de Wight et la côte du Somerset à Porlock Weir.

Mark Morgan-Hillam, 48 ans, sa femme, Leanne, 43 ans, et leurs enfants de quatre, 10 et 14 ans respectivement, sont allés camper juste au-dessus de Polzeath, Cornwall, jeudi soir.

Le directeur adjoint d’Appley Bridge, Wigan, a déclaré: « L’absence d’avertissement était un problème.

« Ce n’est qu’à 21h/22h du soir que nous avons remarqué que l’avertissement de tempête était devenu orange et je pense que cela a surpris beaucoup de gens sur notre site qui se sont couchés en pensant qu’il y aurait du vent, mais sans faire sauter leur tente. «

Une fêtarde à Birmingham a fêté son anniversaire avec un ami Crédit : SnapperSK