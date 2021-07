Une tornade POSSIBLE est sur le terrain en Floride alors que la tempête tropicale Elsa menace de bloquer les équipes de recherche et de sauvetage qui tentent de retrouver des corps dans les décombres de l’appartement de Miami effondré.

Le National Weather Service a mis en garde contre une « menace de tornade élevée » et de violents orages devraient frapper l’État dans les prochaines heures.

Lisez notre blog en direct sur l’ouragan Elsa pour les toutes dernières nouvelles et mises à jour sur la tempête…

Les Floridiens ont été avertis de tornades potentielles alors que la tempête tropicale Elsa frappe les États-Unis Crédit : AP

Une tornade est peut-être déjà au sol près de Clewiston, rapporte Fox4.

Quelques tornades sont possibles dans le sud de la Floride et dans toute la péninsule, a averti le National Hurricane Center.

Les résidents ont été avertis des pannes de courant car les vents violents menacent de causer des dommages.

D’autres dans le sud de la Floride ont placé des sacs de sable à l’extérieur de leurs maisons et certaines écoles ont fermé.

Un abri anti-tempête a depuis été ouvert dans le comté de Hillsborough tandis que la Maison Blanche a publié une déclaration d’urgence pour toute la Floride.

Un orage à sept milles au sud-est du camp de Belle Glade se déplace actuellement vers le nord-ouest à 15 mph, produisant des rafales de 45 mph, selon le NWS.

On s’attend à ce que jusqu’à huit pouces de pluie tombent mercredi sur les Florida Keys et la péninsule occidentale.

Un homme se réfugie sous un parapluie dans le quartier de Little Havana à Miami Crédit : Reuters

Des nuages ​​sombres se profilent au-dessus de St Petersburg, en Floride Crédit : Reuters

Les impacts de la tempête tropicale Elsa devraient se faire sentir dans le sud-ouest de la Floride tout au long de mardi.

Cela survient alors que les équipes de recherche et de sauvetage travaillant sur le site de l’appartement de Miami effondré à Surfside tentent de trouver plus de victimes des décombres avant que le temps humide ne frappe.

Quatre autres corps ont été retirés des décombres lundi, portant le nombre total de morts à 28.

La maire du comté de Miami Dade, Daniella Levine Cava, a déclaré que les éclairs avaient déjà forcé les opérations de sauvetage à ralentir avant la tempête.

La semaine dernière, le gouverneur Ron DeSantis a également déclaré l’état d’urgence dans 15 comtés, dont Miami-Dade, le temps humide devant frapper l’État.

Il a déclaré: « Tous les Floridiens sur le chemin potentiel de cette tempête doivent se préparer au risque de tornades isolées, d’ondes de tempête, de fortes pluies et d’inondations soudaines. »

Les comtés soumis à l’état d’urgence comprennent Charlotte; Agrumes; Charbonnier; DeSoto ; Hardee; Hernando ; Hillsborough ; Lee ; Prélèvement; Lamantin; Miami-Dade ; Monroe ; Pasco ; Pinelles; et les comtés de Sarasota.

L’ouragan Elsa a été déclassé en tempête tropicale samedi, mais représente toujours un risque énorme alors qu’il continue de se frayer un chemin vers la Floride.

Elsa a frappé plusieurs îles des Caraïbes au cours du week-end, faisant un mort à Sainte-Lucie, selon l’Agence caribéenne de gestion des urgences en cas de catastrophe.

Pendant ce temps, un garçon de 15 ans et une femme de 75 ans sont décédés samedi dans des événements distincts en République dominicaine après que des murs se soient effondrés sur eux.

Des vagues de 356 cm à 427 cm de haut ont emporté des débris sur le rivage de la capitale Saint-Domingue.

À la Barbade, plus de 1 100 habitants ont signalé des dommages matériels et au moins 62 propriétés se sont effondrées alors que l’île était frappée par de fortes rafales et des pluies torrentielles.

Des arbres abattus ont également été signalés en Haïti, qui est particulièrement vulnérable aux inondations et aux glissements de terrain en raison de l’érosion et de la déforestation généralisées.

Plus à venir…

